„Liebe (Amour)“ bei den Salzburger Festspielen: Am Wendekreis des Lebens

Von: Michael Schleicher

Teilen

Sie tragen den Abend mit ihrem intensiven Spiel: André Jung und Katharina Bach. © Matthias Horn/Salzburger Festspiele

Karin Henkel hat für die Salzburger Festspiele „Liebe (Amour)“ nach dem Film von Michael Haneke inszeniert. Lesen Sie hier unsere Premierenkritik:

Wenn die Realität hereinbricht in so einen Schauspielabend, wenn sich also die Wirklichkeit ungeschminkt und kaum gefiltert auf der Bühne breitmacht, ist die Gefahr der Scheiterns enorm: Kitsch-Alarm! Tränendrüsentheater! Will keiner sehen. Nichts davon jedoch nun bei der Uraufführung von „Liebe (Amour)“ am Sonntag (30. Juli 2023) in Salzburg. Regisseurin Karin Henkel ist das vielleicht Schwerste geglückt, das es im Sprechtheater zu bewältigen gibt: Sie bietet dem Alltag eine Bühne – mit den Mitteln der Kunst. Damit geht sie tatsächlich auch über Michael Hanekes gleichnamigen Film hinaus, der Basis ihrer Inszenierung ist.

„Liebe (Amour)“ feiert am 21. Oktober 2023 Premiere an den Münchner Kammerspielen

Logisch: Theater, das relevant sein will, muss dorthin schauen, wo’s schmerzt. Muss ins Licht holen, was wir allzu gern verdrängen. Daher gehen die Festspiele ein Wagnis ein, wenn sie als zweite Schauspielpremiere in Koproduktion mit den Münchner Kammerspielen diesen Stoff adaptieren. Haneke erzählt in „Liebe (Amour)“ vom Lebensabend eines großbürgerlichen Paares in Paris. Krankheit, Siechtum, häusliche Pflege, Sterbehilfe, vor allem aber die Frage nach einem würdevollen Tod stehen im Zentrum seiner messerscharf beobachtenden Produktion aus dem Jahr 2012, die etwa mit der Goldenen Palme in Cannes, einem Golden Globe und einem Oscar dekoriert wurde. In den Hauptrollen damals: Jean-Louis Trintignant und Emmanuelle Riva – sowie die stilvolle Wohnung, die der Regisseur in langen Einstellungen zeigt und die im Lauf seines Films mehr und mehr zur Trutzburg wird.

Ein zentrales Element der Inszenierung ist der Chor der Münchnerinnen und Münchner, aus deren Leben in einer berührenden Szene Fotos eingeblendet werden. © Matthias Horn/Salzburger Festspiele

Hier setzen Henkel und ihre Bühnenbildnerin Muriel Gerstner im Landestheater klug eine erste Bruchstelle, um zum Kern der Geschichte vorzudringen. Schmucklose Wände verjüngen sich in die Tiefe des Raumes, wo die Schwärze zu sehen ist, in die wir alle eines Tages gehen werden. Zunächst hat im Zuhause von Anne und Georges alles seine Ordnung – Ort, Name, Datum an der Wand bezeugen es –, doch mit Annes erstem Schlaganfall löst sich die Szenerie nach und nach auf, greift das Chaos um sich. Die genannten Koordinaten, erst gut leserlich, verwischen mit dem Fortschreiten der Krankheit und in Georges’ ewig gleichem Rhythmus der Pflege seiner Frau. Am Wendekreis des Lebens ist ein Tag wie der andere.

André Jung und Katharina Bach spielen die Hauptrollen in „Liebe (Amour)“

André Jung spielt diesen Mann mit großer Präsenz. Er zeigt ihn als Liebenden, der körperlich am Limit ist, seelisch längst darüber hinaus und den es innerlich zu zerreißen droht, weil er seiner Frau nach dem ersten Hirninfarkt das Versprechen gab, sie nie wieder in eine Klinik zu bringen. Um Georges’ Überforderung plastischer herauszuarbeiten, als dies im Film geschieht, wird die Pflegebedürftige von Menschen unterschiedlichen Alters („In meinem Anfang ist das Ende. Ich bin ein kleines Mädchen und eine tote Frau.“) gespielt, zwischen denen Jung hin und her hetzt. Den Hauptpart dabei übernimmt Katharina Bach, der es feinnervig gelingt, den Verfall ihrer Figur, vor allem jedoch Annes Angst, Verzweiflung und Wut erfahrbar zu machen. In einem der stärksten Momente wechselt sie vom Stuhl, wo sie bis gerade zitternd saß („Das bin nicht ich!“), selbstbewusst nach vorne. Was aber tun, wenn ein „lebensfähiger Geist mit einem zum Leben nicht mehr tauglichen Körper“ verbunden ist?

Karin Henkel arbeitete das Drehbuch von Michael Haneke um

Die Regisseurin, die mit Dramaturg Tobias Schuster das Drehbuch für die Bühne umgearbeitet hat, blickt zudem auf einen wichtigen Aspekt, den das Skript nur streift: die Gesundheitsindustrie. Christian Löber und Joyce Sanhá zeigen in einigen bitterbösen, abgründig absurden Szenen, wohin es führt, wenn existenzielle Bereiche wie die Pflege sowie die Versorgung von alten und sterbenskranken Menschen nach kapitalistischen Prinzipien organisiert werden.

Haneke bringt ein Thema, das alle angeht, nahe ans Publikum heran. Henkel kommt uns nun noch sehr viel näher. Fast immer präsent in den knapp zweieinhalb Stunden (mit einer widersinnigen, störenden und verzichtbaren Pause) ist ein Chor aus 13 Münchnerinnen und Münchnern. Als Anne sich alte Fotos ansieht, rücken diese Menschen an die Rampe, erzählen von sich und ihren Liebsten. Unprätentiös, berührend, traurig, aber auch hoffnungsvoll. Den Fragen nach dem Leben im Alter, mit Krankheit und angesichts des Todes müssen wir uns alle stellen. So klug und empathisch, wie dieser Abend ist, hütet er sich davor, Antworten zu präsentieren. Doch bringt er mit den Mitteln des Theaters zum Nachdenken. Und das ist eindrucksvoll. Minutenlanger Jubel, zahlreiche Standing Ovations, viele „Bravo“-Rufe.