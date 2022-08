„Iphigenia“ bei den Salzburger Festspielen: Eine schrecklich schreckliche Familie

Von: Michael Schleicher

„Iphigenia“ bei den Salzburger Festspielen mit Rosa Thormeyer in der Titelrolle und Sebastian Zimmler, der Agamemnon spielt. © Krafft Angerer/Salzburger Festspiele

„Iphigenia“ ist die letzte Premiere der Salzburger Festspiele 2022. Ewelina Marciniak inszenierte die Uraufführung sehr frei nach Euripides und Goethe auf der Perner-Insel in Hallein. Unsere Premierenkritik:

Da ist ein Schleifen, Rauschen, Knacksen, das sich auf der Perner-Insel in Hallein immer massiver in die Musik mischt. Jenes Geräusch, das entsteht, wenn die Nadel am Tonabnehmer das Ende einer Schallplattenseite erreicht hat. Hier, in der Uraufführung „Iphigenia“, wird es zum Leitmotiv: für die ewige Wiederholung des Atridenfluchs (Gewalt und Verderben innerhalb der Sippe bis in die fünfte Generation), vor allem aber für die Lage, in der sich die Mitglieder dieser schrecklich schrecklichen Familie befinden. Gefangen sind sie in ihrer engen Spurrille bis in alle Ewigkeit. Oder kann der Ausbruch doch glücken?

„Iphigenia“ in Salzburg: sehr frei nach Euripides und Goethe

Die Dramatikerin und studierte Psychologin Joanna Bednarczyk, deren Stück „Respublica“ als Koproduktion der Kammerspiele mit dem Litauischen Nationaltheater gerade in München zu sehen war, hat sich die Geschichte der Iphigenie vorgenommen und den Mythos für die Gegenwart neu geschrieben. Am Donnerstag, 18. August 2022, wurde ihr Text in der einstigen Salinen-Halle auf der Salzach-Insel uraufgeführt; inszeniert hat den heftig beklatschten Abend die polnische Regisseurin Ewelina Marciniak. Die beiden Frauen haben zuletzt etwa am Mannheimer Nationaltheater Schillers „Jungfrau von Orleans“ auf die Bühne gebracht – und waren damit heuer zu „Radikal jung“ am Münchner Volkstheater eingeladen.

Joanna Bednarczyk holt den Iphigenie-Mythos in die Gegenwart

In Salzburg verlegen sie die Geschichte Agamemnons, der bereit ist, seine Tochter zu opfern, um die Götter gnädig zu stimmen, in eine smarte, doch durchgeknallte Intellektuellenfamilie: Der Vater ist Ethik-Professor und steht kurz vor der Publikation seines Opus magnum zum Täter-Opfer-Verhältnis. Als seine Tochter Iphigenia ihm offenbart, dass ihr Onkel Menelaos sie jahrelang missbraucht hat, zwingt er sie zum Schweigen – aus Angst vor dem Skandal, der seinen Ruf und seine Karriere zerstören könnte. Schließlich emanzipiert sich die vielversprechende junge Pianistin jedoch und bricht sich die Finger, um so aus ihrer (vom Vater geförderten) Karriere und der scheinbar vorgezeichneten Laufrille ihres Lebens auszubrechen. Sie will kein Opfer (mehr) sein.

Ein starkes Trio: Rosa Thormeyer, Lisa-Maria Sommerfeld und Oda Thormeyer (v. li.). © Krafft Angerer/Salzburger Festspiele

#MeToo bei den Atriden – Bednarczyks Ansatz funktioniert, weil sich die Autorin vor allem im ersten Teil weit genug von ihren Vorlagen, von Euripides und Goethe, entfernt. Das Problem ist eher, dass es ihr oft nicht gelingt, richtige Menschen zu gestalten. Trotz Drastik und Brutalität in manchen Dialogen bleiben ihre Figuren papiern. Diese Familienaufstellung im Hause Agamemnons wirkt wie am Reißbrett konstruiert, ist stellenweise überfrachtet und mit zweieinhalb Stunden ohne Pause auch zu lang.

„Iphigenia“ hat am 22. September 2022 am Thalia Theater Hamburg Premiere

Dennoch findet Regisseurin Marciniak auf der beinahe leeren Bühne von Mirek Kaczmarek immer wieder starke, eindrückliche Bilder für diese Koproduktion der Festspiele mit dem Hamburger Thalia Theater. Durch ihren körperbetonten, am Tanz orientierten Stil, den sie hier mit der Choreografin Dominika Knapik entwickelt hat, gelingt es ihr, dem Text Leben abzutrotzen, selbst wenn der sich mitunter nicht zwischen Thesentheater und Kalendersprüchen entscheiden kann.

Feuer frei: Immer wieder findet Regisseurin Ewelina Marciniak eindringliche Bilder. © Krafft Angerer/Salzburger Festspiele

Das tolle Ensemble geht diesen Weg mit. Dabei überzeugen vor allem die Schauspielerinnen: etwa Christiane von Poelnitz als zwar desillusionierte, dafür aber nicht minder selbstbewusste Klytaimnestra, oder Lisa-Maria Sommerfeld, deren laute, taffe Helena einen solchen Schuss hat, dass sie als Einzige normal zu ticken scheint. Die Titelrolle ist mit Oda Thormeyer und ihrer Tochter Rosa doppelt besetzt. Hier erleben wir also nicht nur Iphigenias reflektierenden und handelnden Teil, sondern auch die alte Frau, die auf ihr Leben blickt – und die junge, die sich in der alten spiegelt: wie übrigens alle auf der Bühne (und ein Teil des Publikums) im beinahe hallenhohen Spiegel in der Mitte. Ich – wer ist das? (Noch mehr Theater bei den Salzburger Festspielen 2022? Lesen Sie hier unsere Kritiken zum „Jedermann“ sowie zur Neufassung des „Reigen“.)