ARD-Doku über die Syrerin Sara Mardini und ihren Kampf um Menschlichkeit

Von: Astrid Kistner

Sara Mardini flüchtete 2015 aus Syrien und rettete dabei Leben – heute kämpft sie um ihre Unschuld. © Docdays/SWR

Von der Heldin zur Angeklagten – die ARD-Dokumentation „Gegen den Strom“ begleitet den Kampf der jungen Syrerin Sara Mardini um ihre Unschuld.

Wasser bedeute für sie leben. „Ich bin im Schwimmbad aufgewachsen“, erzählt Sara Mardini. Weil der Vater in Damaskus Trainer war, wurden sie und ihre Schwester Yusra Leistungsschwimmerinnen. Vielleicht zögern die beiden syrischen Mädchen deshalb keinen Moment, als das Flüchtlingsboot, das sie 2015 aus der Türkei nach Griechenland bringen soll, auf offener See zu sinken beginnt. Sara springt zuerst ins Meer, Yusra folgt ihr. Gemeinsam ziehen und schieben die jungen Frauen das Boot dreieinhalb Stunden bis zur Küste von Lesbos und retten damit 18 Menschen das Leben. Ein Wunder, für das sie in den Medien gefeiert werden. Seitdem schwimmt Sara Mardini „Gegen den Strom“. Die gleichnamige ARD-Dokumentation am Mittwoch, den 26. Juli um 22.50 Uhr im Ersten (und in der Mediathek) porträtiert die erschütternde Heldenreise einer jungen Frau, die mit Rechtsmitteln für mehr Menschlichkeit kämpfen muss.

Eine Heldin? So fühlt sich Sara schon lange nicht mehr

„Ich hatte nur einen Traum: Ich wollte bei Olympia Gold holen“, sagt Sara, die nach der Flucht mit ihrer Schwester Yusra in Berlin landet. Doch bei der Bootsüberfahrt verletzt sie sich an der Wirbelsäule – das Aus für ihre sportliche Karriere. Dafür steht seit 2016 ein goldener Bambi im Regal. Verliehen vom Burda-Verlag in der Kategorie „Stille Helden“. Viel Beifall, viel Anerkennung. Eine Heldin? So fühlt sich Sara schon lange nicht mehr. Zu viel ist in den vergangenen Jahren passiert. Nach ihrer Rückkehr als humanitäre Helferin nach Lesbos wird die damals 21-Jährige, die unermüdlich dolmetscht, Menschen aus dem Wasser zieht, mit Kleidung und Essen versorgt, festgenommen und in ein Hochsicherheitsgefängnis in Athen gesteckt. 107 Tage sitzt sie mit anderen Helfern in Untersuchungshaft – kriminalisiert. Die Anklage: Menschenhandel. Die Begründung: Mit ihrem Engagement helfe sie Schleusern.

„Du weißt nicht, was als nächstes kommt. Wie‘s weitergeht“

Es seien furchtbare 107 Tage bis zur Freilassung auf Kaution gewesen, erinnert sich Sara im Film. „Die Ungewissheit. Du weißt nicht, was als Nächstes kommt. Wie’s weitergeht.“ Seitdem kämpft sie für ihre Unschuld, arbeitet, um Geld für die Gerichtsverhandlung zusammenzukratzen, und wartet auf immer neue Termine. Über vier Jahre hat die Filmemacherin Charly W. Feldman die Kämpferin Sara Mardini begleitet, ihr in ihren schwachen, traurigen, aber auch euphorischen Momenten zur Seite gestanden. Das Ergebnis ist ein mitreißendes Porträt einer jungen Frau, die in der oft beschämenden Diskussion um Flüchtende vor allem an einem festhält: der Menschlichkeit.