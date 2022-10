Der deutsche Robbie: Sasha im Münchner Circus Krone

Von: Katrin Basaran

Begeisterte zwei Abende im Münchner Circus Krone: Sasha. © Marco Meister

Zwei Abende gastierte Sasha im Münchner Circus Krone mit „This is my Time – die Show“. Lesen Sie hier unsere Konzertkritik:

Selbstironie macht sexy. Noch dazu, wenn man(n) Ü50 ist. Sasha hat noch mehr auf Lager: Rhythmus, Hüftschwung, maßgeschneiderte Sakkos, gute Laune und diese Stimme mit dem sonoren Schmelz. Am Dienstag, 18. Oktober 2022, bewies der Popstar aus Soest, „der Perle NRWs“, im ausverkauften Circus Krone zusätzliche Entertainer-Qualitäten. Zwei Stunden unterhielt er das Publikum, wie er zumeist im besten Alter, mit „This is my Time – die Show“. (Lesen Sie hier unser Interview mit Sasha.)

Sasha lieferte in München einen persönlichen Streifzug durch seine Geschichte

Es wurde ein höchst persönlicher Streifzug durch seine Geschichte. Nicht nur musikalisch. Klar erkennbar ist die Handschrift von Quatsch Comedy Club-Legende Thomas Hermanns, der die Regie übernommen hatte. Er mixte Sasha mit Glitzer-Flitter, vier Tänzern, Showtreppe, Timing und zielsicheren Gags eine kurzweilige Show auf den Leib. Privatfotos, die projiziert werden, kommentiert Sasha von liebevoll bis locker-flockig. Der kleine Sascha Schmitz, mit Oma im Sozialbau vor der Schrankwand aus Gelsenkirchener Barock in der die „Schublade, gefüllt mit Chips und After Eight“ auf den wartete, Sasha mit wilder Mähne und BVB-Socken als Frontmann seiner Band Junkfood, beim Papstbesuch, als gefeierter Popstar in teils merkwürdigen Outfits, das hat schon was. Erinnerungen werden wach an Vinyl, Viva und die 90er.

Sasha qualifiziert sich zum deutschen Robbie Williams

Apropos Musik, die gab es natürlich auch. Sasha, der sich zum deutschen Robbie Williams qualifiziert, singt und tanzt, unterstützt von seiner fulminanten, manchmal zu lautstarken Band und zwei Sängerinnen, quer durch seine Laufbahn von „If you believe“ über „I feel lonely“ bis „Du fängst mich ein“, eine Liebeserklärung an seine Frau und Managerin. Neue Seiten zeigte der stimmlich Starke mit Interpretationen von Howard Carpendale, Reinhard Mey und Falco über Lionel Ritchie bis zu Frank Sinatra. Lieder, die dem Star etwas im Leben bedeuteten. Da glänzen die Augen der Fans fast so schön wie Sashas Lackschuhe.