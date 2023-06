Sat.1 plant neue Serie: Caroline Frier eröffnet „Die Landarztpraxis“

Von: Rudolf Ogiermann

Hauptdarstellerquartett: Oliver Franck, Katharina Hirschberg, Caroline Frier und Alexander Koll (v. li.) © Baumann/Sat.1

Sat.1 eröffnet „Die Landarztpraxis“. Die Hauptrolle spielt Caroline Frier. Derzeit laufen die Dreharbeiten am Schliersee.

Arzt- oder Krankenhausserien gehen immer, das zeigen Produktionen wie „Der Bergdoktor“ im ZDF oder „In aller Freundschaft“ im Ersten, die stets hohe Quoten erzielen. Bald ist auch bei Sat.1 die medizinische Versorgung des Fernsehpublikums wieder gesichert. Derzeit dreht der Privatsender die Vorabendserie „Die Landarztpraxis“. Zunächst sollen 60 Folgen entstehen, laufen sollen sie ab 2024.

Sat.1 will „Die Landarztpraxis“ 2024 ausstrahlen

Schauplatz der Geschichten um eine Ärztin, die es zusammen mit ihrer Tochter aus Berlin nach Oberbayern verschlägt, ist die Gemeinde Schliersee im Landkreis Miesbach – in der Serie trägt der Ort den fiktiven Namen „Wiesenkirchen“. Caroline Frier (40) schlüpft in die Rolle der Dr. Sarah König. Die behandelt in ihrer Praxis „Bäuerinnen und Bauern, Bergsteigerinnen und Bergsteiger, Einheimische, Urlaubsgäste und – wenn es sein muss – auch mal eine Kuh“, wie es von Sat.1 heißt. Rasch gewinne sie so das Vertrauen der Wiesenkirchener, „doch die Liebe sorgt für Unruhe im Leben der Landärztin“. Und dann gibt es da noch ein „brisantes Geheimnis“. Als Sarah Königs Tochter ist Katharina Hirschberg (21, „Bibi und Tina“) zu sehen, Oliver Franck (48, „Nachtschwestern“, „Rote Rosen“) spielt Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß, Alexander Koll (43, „Bettys Diagnose“, „Knallerfrauen“) verkörpert einen Bergretter namens Max Raichinger.

Gedreht wird „Die Landarztpraxis“ in der Gemeinde Schliersee

„Die Landarztpraxis“ ist nicht die erste Arzt- oder Krankenhausserie im Programm von Sat.1. So praktizierte dort zwischen 1992 und 1999 bereits „Der Bergdoktor“, bevor er zum ZDF wechselte. Die Titelrolle damals spielten Gerhart Lippert und später Harald Krassnitzer. Ulrich Reinthaller behandelte seine Patientinnen und Patienten in der Serie „Hallo Onkel Doc!“ (1994–2000), und zwischen 1995 und 2004 hieß es „Für alle Fälle Stefanie“ mit Katharina Waligura und Claudia Schmutzler.