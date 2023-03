Interview mit Thomas Heinze: Mehr Action mit dem neuen „Alten“

Von: Astrid Kistner

Bergmanns erster Einsatz: Was wissen Simon (Urs Rechn, re.) und Karen Rothe (Dagny Dewath)? © ZDF

Schauspieler Thomas Heinze (58) ist der neue „Alte“. An diesem Freitag (24. März) löst er seinen ersten Fall im Kommissariat in München. Warum die Titelrolle im ZDF-Serienklassiker nostalgische Gefühle in ihm weckt, verrät er im Interview mit unserer Zeitung.

„Welche Branche?“, fragt der Taxler seinen eleganten Fahrgast auf der Rückbank. „Mord und Totschlag“, antwortet der und schiebt sich lässig die Sonnenbrille über die „unverschämt blauen Augen“ (O-Ton der Kolleginnen). Schauspieler Thomas Heinze ist der neue „Alte“. Für die Titelrolle in der ZDF-Kultkrimireihe pendelt der 58-Jährige seit ein paar Monaten zwischen Spree und Isar. An diesem Freitag (24. März) übernimmt Heinze um 20.15 Uhr als Hauptkommissar Caspar Bergmann die Münchner Mordkommission II. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät der gebürtige Berliner, warum er sich freut, wieder in Bayern zu sein.

Herr Heinze, gestern noch „Allein unter Frauen“ (Sönke Wortmanns Kinokomödie von 1991) und heute „Der Alte“ – fragen Sie sich manchmal, wo die Zeit geblieben ist?

Thomas Heinze: (Lacht.) Das fragt man sich ja ständig – besonders, wenn man Kinder hat, die eben noch zwei Jahre alt waren und jetzt volljährig vor einem stehen. Aber obwohl ich nun den „Alten“ spiele, bin ich doch auch wieder „allein unter Frauen“.

Stimmt! Stephanie Stumph, Yun Huang und Sidonie von Krosigk komplettieren ihr Team. Sie sind ein smarter Neuzugang mit dunklem Anzug, Sonnenbrille – so ein bisschen ZDF-Bond.

Heinze: Das ist ja schmeichelhaft! (Lacht.) Es wird tatsächlich künftig ein bisschen mehr Action geben. Vor allem aber werden wir ganz unterschiedliche Geschichten erzählen, die in verschiedenen Milieus spielen. Kommissar Caspar Bergmann ist ein Mann, den man erst nach und nach besser kennenlernen wird. Ein Witwer, mit einer erwachsenen Tochter und einer Enkelin, die in Zukunft noch eine größere Rolle spielen werden.

Schauspieler Thomas Heinze beginnt eine neue Ära als „Der Alte“ © dpa

Fernsehkrimis gibt’s wie Sand am Meer. Haben Sie eine Idee, warum „Der Alte“ so lange überleben konnte?

Heinze: Zum einen liegt es bestimmt an den Schauspielern, die diese Figur im Laufe der Jahre verkörpert haben. Ich glaube aber auch, dass die Macher dieser Reihe immer ein recht gutes Gespür für den zeitlichen Kontext hatten, in dem die Reihe spielt. Mit jedem Personalwechsel, den es gab, hat sich „Der Alte“ auch wieder ein Stück weit neu erfunden.

Welche (Kindheits-)Erinnerungen haben Sie an diesen Klassiker?

Heinze: Ich bin ja durch meinen Vater amerikanisch sozialisiert. Bei uns lief eigentlich immer der Fernseher. Als Kind durfte ich viel schauen, weil meine Eltern das nicht so kritisch gesehen haben wie andere Familien damals. Also hab ich schon früh „Der Kommissar“ gesehen oder Siegfried Lowitz als „Der Alte“. Das fand ich als Kind und Teenager total spannend.

Sie kennen München aus Ihrer Zeit als Schauspielschüler. Wie hat sich die Stadt in Ihren Augen verändert?

Heinze: Ich komme ja aus Berlin, einer Stadt, die sich schon verändert, wenn man nur eine Woche weg ist. Und dann fährt man nach München und hat den Eindruck, die Zeit sei stehen geblieben. Bis auf die Tatsache, dass auf den Straßen andere Autos stehen, sieht alles noch fast so aus wie früher – und fühlt sich auch so an. Als ich vergangenen Sommer hier mit den Dreharbeiten angefangen habe, hat mich das schon sehr an meine Zeit an der Schauspielschule erinnert.

Schöne Erinnerungen?

Heinze: Die Zeit war toll. Das Lebensgefühl, die Leute. Der Schauspielschule trauere ich nicht so nach. Mit vielen Herangehensweisen konnte ich nicht so viel anfangen.

Was würden Sie dem jungen Thomas gern sagen, wenn Sie ihm mit Ihrer heutigen Erfahrung einen Rat geben könnten?

Heinze: Das ist schwer, weil ich schon auf der Schauspielschule etwas getan habe, was ich mein ganzes Leben lang beherzigt habe – auf mein Gefühl und meinen Instinkt zu hören und an mich selbst zu glauben. Das hat mir schon bei meiner ersten Arbeit unter der Regie von Dieter Wedel sehr geholfen. Es fiel mir nicht schwer, Grenzen zu ziehen und zu sagen: bis hierhin und nicht weiter. Von daher wäre mein Rat an mein früheres Ich: bleib dabei.

Für die Krimireihe pendeln Sie zwischen München und ihrer Heimatstadt – schaffen Sie es, hier auch zu leben statt nur zur arbeiten?

Heinze: Für mich ist die Schauspielerei leben in vollen Zügen. Aber ich weiß, Sie zielen auf meine Freizeit ab, und da merke ich, dass das sehr arbeitsintensive Wochen in München sind. Nach Drehschluss oder an den Wochenenden gehe ich die Texte für den nächsten Tag durch. Dann lese ich etwas oder schaue fern und gehe ins Bett, weil ich morgens meist früh raus muss. Aber das ist gut so. Das macht mir Spaß.

Worauf freuen Sie sich, wenn Sie nach Berlin zurückkommen?

Heinze: Als erstes natürlich auf meine Familie, meine Frau, meine Kinder und die Freunde. Und dann freue ich mich besonders aufs Ausschlafen, weil das etwas ist, was ich leidenschaftlich gern mache, was sich aber nicht so gut mit meinem Berufswunsch vereinen lässt. (Lacht.)