Schlossmuseum Murnau: Neue Dauerschau ist ein Fest für Blaue-Reiter-Fans

Von: Katja Kraft

Das Schlossmuseum Murnau ist immer einen Ausflug wert. © Museum

Die Dauerausstellung zur Kunst des Blauen Reiter im Schlossmuseum Murnau wurde völlig neu konzipiert. Und ist ein Fest für Kunstfreunde.

Wer die Kunst des Blauen Reiter liebt, muss nach Murnau fahren. Hier haben Wassily Kandinsky, Gabriele Münter, Franz Marc gelebt und gewirkt. Hier entstand der Almanach „Der Blaue Reiter“. Hier wurde Kunstgeschichte geschrieben. Es ist immer wieder eine Freude, das Örtchen vor den Toren Münchens zu besuchen – und im Schlossmuseum Murnau die dortige Natur wiederzuentdecken. Denn das Haus birgt einen enormen Kunstschatz mit Werken des Blauen Reiter.

Ein blauer Sog, dem man gerne folgt

Nun haben Museumsdirektorin Sandra Uhrig und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Christine Ickerott-Bilgiç die beiden Sammlungsbereiche Gabriele Münter und Expressionismus (Neue Künstlervereinigung München und Blauer Reiter), die vorher auf zwei Etagen des historischen Gebäudes untergebracht waren, zusammengefügt. Durch intensives Blau an den Wänden ist die Wegführung nun eindeutiger (rollstuhlfreundlich) – gern folgt man dem blauen Sog und taucht einmal mehr in die Landschaftsbilder, die Skizzen, die Porträts von Wassily Kandinsky, Marianne von Werefkin, Alexej Jawlensky und allen voran Gabriele Münter ein.

An Münters Werk hangelt sich die neue Dauerausstellung entlang. Und gibt einmal mehr Einblicke in ein bewegtes (Künstlerinnen-)Leben. Norbert Biskys künstlerische Auseinandersetzung mit Franz Marcs „Der Turm der blauen Pferde“ ergänzt das eindrücklich. Er selbst zeigt sich übrigens besonderes begeistert von den im Haus gezeigten Hinterglasmalereien. „Das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren.“ Hinfahren lohnt immer wieder. Im Schlossmuseum Murnau, Schloßhof 2-5; Di. bis So. 10 Uhr bis 17 Uhr