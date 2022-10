„Schweigend steht der Wald“ von Saralisa Volm: die Nebel des Grauens

Von: Michael Schleicher

Teilen

„Sie liest den Wald wie keiner von uns.“ Henriette Confurius als Anja Grimm in „Schweigend steht der Wald“. © if Productions/Poison

„Schweigend steht der Walt“ ist der erste Kinofilm von Regisseurin Saralisa Volm. Erzählt wird eine grausame Geschichte aus der Oberpfalz nach einem Roman von Wolfram Fleischhauer.

Der Regenwurm ist ein kurioses Tier. Einerseits wühlt er im Dreck, im Vergangenen, im Alten. Andererseits schafft er eben dadurch die Möglichkeit für Neues und sorgt dafür, dass aus Humus Leben und damit Zukunft erwächst. Was aber, wenn dieses Neue doch wieder nur der alte Dreck ist?

Saralisa Volm wurde einst von Klaus Lemke entdeckt

Natürlich weiß Saralisa Volm um die Symbolkraft dieses Tieres – und hat daher eine wunderbare Aufnahme von Regenwürmern, die sich durchs Erdreich graben, an den Beginn ihres Films „Schweigend steht der Wald“ gestellt, der jetzt in den Kinos läuft und am Samstag (29. Oktober 2022) München-Premiere feiert. Volm, 1985 geboren, in Freising aufgewachsen und in Bad Tölz zur Schule gegangen, legt damit ihr Debüt als Langfilm-Regisseurin vor. Bekannt wurde sie 2007, nachdem Klaus Lemke (1940-2022) sie zufällig entdeckte und ihr die Hauptrolle in „Finale“ gab; weitere gemeinsame Arbeiten folgten. Längst hat Volm auch als Autorin und Kuratorin reüssiert sowie ihre eigene Produktionsfirma in Berlin gegründet.

Am Set von „Schweigend steht der Wald“: Regisseurin Saralisa Volm. © if Productions/Poison

Für ihren ersten Kinofilm hat sie sich nun den gleichnamigen Roman von Wolfram Fleischhauer ausgesucht; der Autor schrieb ihr das Skript. Erzählt wird von der Forststudentin Anja Grimm, die es als Praktikantin in den Oberpfälzer Wald verschlägt, wo einst – damals war sie acht – ihr Vater verschwand. Kaum hat die junge Frau mit den Arbeiten begonnen, geschieht auf einem Hof ein Mord. Zudem entdeckt sie Anomalien in Bodenproben. Ihr Verdacht, dass all das etwas mit dem Schicksal ihres Vaters zu tun haben könnte, sorgt bei den eh schon zurückhaltenden Dorfbewohnern für Misstrauen, für Feindseligkeiten gar. Es ist eine Gegend, in der wenig geredet, aber bei Bedarf schnell geschossen wird. Ohne zu viel zu verraten: Grimm, von der es heißt, sie lese „den Wald so wie keiner von uns“, frisst sich immer tiefer hinein in die Vergangenheit der Gegend.

„Schweigend steht der Wald“ basiert auf dem Roman von Wolfram Fleischhauer

Volm inszenierte das als atmosphärisch dichten Thriller. Sie hat ein gutes Gespür für Stimmungen, hütet sich aber zum Glück davor, Symbolik allzu sehr zu betonen. Geschickt zitiert sie Elemente von Horrorfilm und Mystery-Märchen, vor allem aber hat sie einen bayerischen Film gedreht, einen Heimatfilm im Wortsinn, der vom Land und den Leuten berichtet. Auch wenn das manchmal saumäßig schmerzt.

Getragen wird „Schweigend steht der Wald“ zudem von einem toll zusammengestellten, stark spielenden Ensemble. Von Johanna Bittenbinder und Johannes Herrschmann etwa, die kaum Worte benötigen, um von Bitterkeit und Seelenpein ihrer Figuren zu erzählen. Noah Saavedra vom Münchner Residenztheater legt in seinem Rupert zarte Momente des Aufbegehrens, des Ausbruchs an. Volm hat sich zudem getraut, August Zirner, vor allem aber Robert Stadlober endlich mal gegen den Typ zu besetzen. Und mit Henriette Confurius hat sie eine Hauptdarstellerin, die beide Gangarten der Anja Grimm überzeugend zeigt: das taffe Vorwärtsstreben der Wissenschaftlerin, die Fakten recherchiert – und das emotional unsichere Tapsen der Tochter, die den Vater sucht. Da die Schauspielerin auch als Restauratorin arbeitet, wirken alle Szenen, in denen die junge Frau körperlich arbeitet, nie gespielt. Eine Seltenheit, ein Geschenk.

Malakoff Kowalski schuf die Musik für „Schweigend steht der Wald“

Letzteres ist auch Malakoff Kowalskis Musik, komplett und allein eingespielt von der Multi-Instrumentalistin Stella Le Page. Das ist berührender Breitwand-Sound, mal flirrend, mal dräuend. Doch kleistert Kowalski nichts zu. Stets versteht es seine Musik, die Geschichte auf ihre Art zu erzählen. Derweil treibt Saralisa Volm ihren Kameramann Roland Stuprich regelmäßig in die Höhe, mithilfe einer Drohne auch weit über die Wipfel hinaus. Und von dort lässt sie uns dann herabschauen auf das hilflose Treiben der Menschen. Auf unser Unvermögen zu lernen.

München-Premiere

von „Schweigend steht der Wald“ ist am Samstag, 29. Oktober 2022, 20.45 Uhr, im Arena-Kino, Hans-Sachs-Straße 7. Im Anschluss gibt es ein Publikumsgespräch mit Saralisa Volm und August Zirner.