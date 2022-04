Nicht nur für Science-Fiction-Fans: „Athos 2643“ erzählt von Technik, die tötet

Von: Michael Schleicher

Teilen

Spannende Science-Fiction: „Athos 2643“ spielt auf einem Mond des Neptun. © Imago Classic

„Athos 2643“ heißt der neue Roman von Nils Westerboer. Die spannende Science-Fiction-Geschichte stellt Fragen, die bereits unser Leben heute betreffen. Unsere Kritik:

Athos ist so etwas wie der kleine Zeh des Universums: nicht wirklich wichtig, aber trotzdem da. Und wenn der kleine Zeh schmerzt, wirkt sich das mitunter fatal auf den Rest des Körpers aus. Nicht anders verhält es sich mit Athos, jenem kleinen Neptunmond, der vollkommen zu vernachlässigen wäre, würde nicht Rüd Kartheiser eben dorthin beordert.

Science-Fiction, die über die Gegenwart erzählt

Kartheiser ist Inquisitor, Spezialgebiet: Künstliche Intelligenzen (KI), und er ist die Hauptfigur in „Athos 2643“, dem neuen Science-Fiction-Roman von Nils Westerboer. Es ist eine unglaublich spannende Geschichte, die der 44-Jährige hier erzählt. Eine Geschichte, die nicht nur Genre-Fans fesseln wird. Denn wie bei jeder guten Science-Fiction nutzt Westerboer die Zukunft – bei ihm ist es das Jahr 2643 –, um von der Gegenwart und den Fragen des Heute zu erzählen. In diesem Fall: Wie viel von unserem (Über-)Leben wollen wir in die Hand von Maschinen legen? Und was geschieht, wenn die Nachfolger von Alexa und Co. ein Eigenleben entwickeln? Vielleicht sogar Entscheidungen treffen, die für Menschen tödlich sind? So geschehen auf Athos, wo die KI, deren Aufgabe es ist, das Funktionieren und Fortbestehen eines Klosters zu sichern, offenbar den Tod eines Mönches billigend in Kauf genommen hat. Kartheiser soll Tat und Motiv klären – und den Rechner zurück auf Spur bringen.

„Athos 2643“ spielt auf einem Mond des Neptun

Westerboer erzählt atmosphärisch dicht, mit Witz – und vor allem mit großer innerer Logik: Die Welt, die er entwirft, ist in sich plausibel und funktionsfähig. Dabei erspart er seinen Leserinnen und Lesern zu viele Erklärungen und technische Sperenzchen, sondern konzentriert sich auf seine Geschichte. Vor allem auf seine Figuren, die er wunderbar entwickelt. Mit am packendsten gelingt ihm dabei Zack, eine – ja, was eigentlich? – Künstliche Intelligenz, die Kartheiser sich im Stil einer durchaus eigenwilligen, mit ordentlich trockenem Humor ausgestatteten Femme fatale programmieren ließ. Zack ist Erzählerin und eigentliche Hauptperson dieses Romans, dessen Wurzeln zu Filmen wie „Matrix“, „Minority Report“, „2001“ und zu Büchern wie „Der Name der Rose“ reichen. Obgleich ein Programm, macht sie die interessanteste Entwicklung durch – und erkennt letztlich, dass es vielleicht zutiefst menschlich ist, manchmal die „Ideallinie“ zu verlassen. (Noch mehr Science-Fiction? Lesen Sie hier unsere Filmkritik zu „Matrix Resurrections“.)

Informationen zum Buch: Nils Westerboer: „Athos 2643“. Klett-Cotta, Stuttgart, 432 Seiten; 18 Euro.