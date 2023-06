Senta Berger und Günther Maria Halmer beim Münchner Filmfest: Szenen einer Ehe

Von: Katja Kraft

Teilen

Passt: Berger und Halmer bei der Premiere. People Picture/Schneider © People Picture/Willi Schneider

Den Kinostart dieses Films sollten sich alle Paare notieren: Im Herbst startet der fantastische „Weißt du noch“ mit Senta Berger und Günther Maria Halmer. Beim Münchner Filmfest feierte er umjubelte Premiere.

Rainer Kaufmann hat nur eine Bitte: „Liebe Senta, lieber Günther, bitte spielt heute gut.“ Und, oh ja, das tun sie. Dieser Satz, den der Regisseur bei der Premiere seines Werks „Weißt du noch“ am Samstagabend im voll besetzten Münchner ARRI Kino spricht, klingt angesichts eines abgedrehten Films fehlplatziert. Ist aber ganz und gar passend gesetzt. Denn was folgt, ist Schauspielkunst wie auf der Theaterbühne. Ein Kammerspiel von zwei unserer Besten.

Deshalb möchte man jetzt eigentlich gar nicht mit so etwas Profanem wie der Optik beginnen. Aber wie soll das gehen bei einer Frau wie Senta Berger. Wie man mit Grandezza altert, sie lebt es vor. Berger und Günther Maria Halmer sind Gegengewicht zu all den Schönheitsoperierten und -gespritzten dieser Welt. Und erinnern uns daran, dass jugendliche Frische nicht ohne jugendlich frischen Geist zu haben ist. Wer wie die beiden Schauspielgrößen ein Leben lang mit Hirn und Herz gewirkt hat, der strahlt auch mit unfassbaren 82 (Berger) und 80 (Halmer) Jahren auf und neben der Leinwand.

Ein köstliches Paar: Günther Maria Halmer und Senta Berger im Kinofilm „Weißt du noch“. © Jürgen Olczyk

Und damit sind wir beim Film „Weißt du noch“. Martin Rauhaus hat ein Drehbuch geschrieben, das Funken sprüht, Giftpfeile schießt, Herzchen fliegen und Tränen fließen lässt. All das, was zu so einer lebenslangen Ehe eben dazugehört. Es ist der Hochzeitstag von Marianne (Berger) und Günter (Halmer). Seit mehr als 50 Jahren ein Paar, zwei Kinder, ein Haus und festgefahren zwischen Machen-wir-noch-etwas-aus-dem-letzten-Lebensabschnitt! (Marianne) und abgeklärtem Rückblick auf die Durchschnittlichkeit des eigenen Daseins (Günter). Eine Pille, die einem für ein paar Stunden die Erinnerung an die Anfangszeit zurückbringt, nehmen sie gemeinsam ein.

Es ist der Start für eine Nacht, in der sie Bilanz ziehen, hinterfragen, streiten, sich versöhnen, flirten, tanzen (Szenenapplaus!), zweifeln, Hoffnung fassen und – wiederfinden, was sie vergessen hatten: „Uns. Wir haben uns vergessen.“ Das ist alles sehr wahr, sehr traurig, sehr liebevoll, sehr klug.

Im September startet „Weißt du noch“ im Kino

Wie sie das so wahrhaftig spielen konnten, fragt man sie im Anschluss. „Wir konnten aus unseren Erfahrungen mit unseren Ehepartnern schöpfen. Bei denen ich mich hiermit bedanken möchte“, sagt Berger schmunzelnd. Ihr Mann Michael Verhoeven und Halmers Frau Claudia sitzen nebeneinander im Publikum und lachen zustimmend. Halmer: „Wir sind ja, was es selten gibt in dieser Branche: seit vielen Jahrzehnten verheiratet. Aber unsere Ehen sind glücklicherweise nicht so verrottet wie die der beiden im Film.“ Egal, ob verrottet oder noch durch und durch heiter: Dieser Film sei jedem Paar empfohlen. Ab 21. September im Kino. (Lesen Sie hier: So war die Eröffnung des 40. Filmfests München.)