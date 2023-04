„A Series of Glances“: The Police-Gitarrist Andy Summers zeigt seine Fotos in München

Ausstellung in der Leica-Galerie

Andy Summers, der mit Sting The Police gegründet hat, ist ein begnadeter Fotograf. Einen Teil seiner Werke stellt er jetzt in München aus.

Als Teil der Kultband The Police tourte Gitarrist Andy Summers mit Sting und Stewart Copeland durch die Welt und füllte Stadien, wo auch immer die drei Station machten. Doch Summers ist auch ein begnadeter Fotograf. In der Leica-Galerie in München stellt er nun einen Teil der Fotos aus, die er in den vergangenen Jahrzehnten aufgenommen hat.

Mit etwas müden Augen lässt Summers, der erst einen Tag zuvor aus Los Angeles angereist ist, seinen Blick über die großformatigen Bilder schweifen. Schwarz-weiße Fotografien, ordentlich eingerahmt vor grauen Wänden. Galerist Stefan Huber hat die Abbildungen, gut 30 Stück, in thematische Grüppchen sortiert: Provokative Kunstfotografien hängen dokumentarisch anmutenden Reisebildern gegenüber. Dazwischen immer wieder Zeugnisse des Rockstar-Lebens, das der Gitarrist mit The Police führte.

„A Series of Glances“ heißt die Ausstellung in der Leica-Galerie in München, die Andy Summers’ Fotografien zeigt und verkauft. Der Anlass für die Schau ist der neue Bildband, den der Musiker im teNeues-Verlag herausgebracht hat. Das hochwertig produzierte Coffee-Table-Book zeigt die vollständige Palette der rund 300 Fotografien, die auf der ganzen Welt entstanden sind. Vor der Vernissage erzählt Summers, dass er an der Gestaltung des Fotobands selbst mitgearbeitet hat. Und dass er auf das Ergebnis ziemlich stolz ist: „Das ist mein fünftes Buch, und ich finde, es ist bisher das beste.“

Schon als Teenager begann Summers mit dem Fotografieren: Als Strandfotograf im englischen Bournemouth. Richtig intensiv verfolgte er es dann wieder in den späten Siebzigerjahren, als The Police bereits enorm erfolgreich waren. „Ab 1979 hat mich die gleiche Leidenschaft fürs Fotografieren gepackt wie die für die Musik“, sagt er. Weder das eine noch das andere hätte der 80-Jährige einfach so wieder loslassen können. So wurde seine Kamera – fast seit Beginn an eine Leica, weil die ihm „einfach passt“ – zur ständigen Begleiterin.

+ Kult: The Police mit Sting (re.), Summers (li.) und Stewart Copeland im Jahr 1981. © Frank Griffin

Eine besondere Sogkraft haben die Fotos, die Summers auf seinen Reisen geschossen hat. Auf welchem Kontinent er auch auf den Auslöser drückte: In dem Moment, in dem er die Menschen in ihrem alltäglichen Leben einfing, erzählen sie eine Geschichte. So scheinen die drei Mädchen aus Myanmar, die einem in Sonntagskleidern mit dem Fahrrad entgegenkommen, zu sagen: „Was machst du da? Komm mit oder geh aus dem Weg.“ („Three Girls“, 1900 Euro).

Zum Fotogarfieren braucht Summers Ruhe und Zeit: „Ich muss allein und langsam sein“

Oder der Mann im mexikanischen Tepotzlán, den Summers 1995 von hinten fotografierte und der einen riesigen Blumenstrauß zur Bushaltestelle trägt. Vielleicht ist er auf dem Weg zu einem Geburtstag. Oder zu seiner Frau, die ein Kind zur Welt gebracht hat. Vielleicht sind es aber auch einfach nur Entschuldigungsblumen („Flowers“, 1900 Euro).

Summers sagt, dass er meist nicht lange nachdenke, bevor er auf den Auslöser drückt. Er sieht eine Situation und muss sie einfangen. So ist auch das Bild „Drunken King“ (1900 Euro) entstanden. Summers deutet auf das Foto, das einen Mann mit dem Rücken zur Kamera zeigt. Mitten in der Nacht sitzt er alleine auf einem Platz in Beijing, mit einer Plastikkrone zum König erklärt, aber traurig in sich zusammengesunken. „Ich habe das gesehen und musste es fotografieren“, sagt Summers. Am leichtesten falle es ihm, solche Motive zu entdecken, wenn er Ruhe und Zeit hat. „Ich muss allein und langsam sein.“ Als er gefragt wird, ob er in der Serie einen Favoriten habe, überlegt er kurz. Er blickt über die Fotos und sagt dann entschlossen: „Nein. Die sind alle gut.“

Info: „A Series of Glances“ ist bis 15. Juli (Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-18 Uhr) in der Leica-Galerie München, Maffeistr. 4, zu sehen.