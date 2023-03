„Sisi & ich“ von Frauke Finsterwalder: Kaiserliche Gefangenschaft

Von: Michael Schleicher

Die Kaiserin und ihre Hofdame im Partnerlook: Susanne Wolff als Sisi (re.) und Sandra Hüller, die Gräfin Irma spielt. © Bernd Spauke/dcm

„Sisi & ich“ von Frauke Finsterwalder erzählt von den letzten Lebensjahren der Kaiserin Elisabeth. Nun kommt der Film mit Sandra Hüller und Susanne Wolff in den Hauptrollen in die Kinos.

Natürlich ist die Eidechse ein passendes Leitmotiv dieses Films. Jenes Reptil, das bei Gefahr den Schwanz abwirft, um den Angreifer abzulenken, und das kaum in Gefangenschaft zu halten ist, steht in Frauke Finsterwalders neuem Werk für die österreichische Kaiserin Elisabeth. Doch ist es der Regisseurin hoch anzurechnen, dass sie diesen Vergleich nicht überstrapaziert – freilich hat sie, die das Drehbuch zu „Sisi & ich“ mit ihrem Mann, dem Schweizer Schriftsteller Christian Kracht, geschrieben hat, auch genug andere zur Hand. Das überfrachtet diese 132 Minuten zwar mitunter – allerdings gelingt es den beiden Hauptdarstellerinnen Susanne Wolff und Sandra Hüller, sich von aller Bedeutungslast und dem enormen Anspielungsreichtum zu befreien. Ganz wie ihre Figuren.

„Sisi & ich“: Das Drehbuch stammt von Frauke Finsterwalder und Christian Kracht

Finsterwalder erzählt von den letzten Lebensjahren der Kaiserin. Sisi hat sich in eine Art blaublütige Kommune auf ihrer liebsten Insel Korfu zurückgezogen; Wien und sein „Firlefanz“ sind hier weit weg. Unter griechischem Himmel lebt diese Frau mit ihren Hofdamen ein entspanntes, unbeschwertes Leben: frisch (ja!), fromm (weniger), frei (unbedingt!!) als adlige Hippies in den Tag hinein. In dieses 24/7 „Love, Peace & Happiness“ wird Gräfin Irma geworfen, den Kopf voller Hof-Etikette und die verbiesterte Stimme der Mutter im Ohr, sich ja stets konform zu verhalten. Das jedoch wiederum reizt die Herrscherin, die fortan alles daransetzt, die in Körper und Geist so festverzurrte Irma zu lockern. Der gefällt’s nach einigem Anlauf.

Das Kennenlernen der beiden so unterschiedlichen Frauen inszeniert Finsterwalder mit liebevoll-satirischer Freude. Nah ist die Kamera von Thomas W. Kiennast an Sandra Hüller dran, wenn deren Irma im Sport geprüft wird, zwischen Abführtees und Wassersuppe hungert, so unbedingt alles richtig machen, gefallen will – selbst jetzt noch, da sie keinen Sinn in allem erkennen kann. Der Drill, der diesen Menschen geprägt hat, ihn vorbereiten sollte fürs Leben an der Seite der Mächtigen, steht der Hofdame ausgerechnet hier, im Angesicht der Kaiserin, brutal im Weg. Aus diesem Widerspruch ziehen viele Szenen ihren Witz, den Hüller zurückgenommen ausspielt, ohne ihre Gräfin jemals zu verraten.

Sandra Hüller ist für den Deutschen Filmpreis 2023 nominiert

Enorme Unterstützung erhält sie hierbei – wie das gesamte Ensemble – von Tanja Hausner. Die Kostümbildnerin erzählt durch die Garderobe en passant von Irmas Emanzipation und vom Verhältnis der beiden Frauen zueinander. Denn die Gräfin verliebt sich in die Kaiserin – und für einen Sommer lang scheint wirklich alles möglich. Die beiden lassen sich durch die Welt treiben, sie sind einander genug. Tauchen Männer in dieser Idylle auf, stören sie. Finsterwalder zeigt sie daher wenig nachsichtig als blasierte Idioten. Mit Ausnahme des von Georg Friedrich auf die bekannte, doch stets leiwande Georg-Friedrich-Art gespielten Erzherzog Viktor von Österreich. Der jedoch ist schwul. So könnte es tatsächlich immer weiter gehen – und man merkt der zur Filmmitte hin etwas schleppenden Dramaturgie an, dass das Duo Finsterwalder/Kracht wohl auch nicht so recht weg wollte aus seiner Utopie. Aber es nützt ja nix. Sisi ist Kaiserin, und der Job in Wien kann nicht ewig warten. Ganz zu schweigen von Kaiser Franz Joseph. Doch das Einpressen der Freiheitsliebenden in das Machtsystem scheitert, muss scheitern.

Insgesamt hat „Sisi & ich“ vier Nominierungen beim Deutschen Filmpreis 2023

Längst ist da die Sonne Griechenlands aus den Bildern verschwunden, längst hat sich „Sisi & ich“ von der luftigen Humoreske zu Existenziellerem gewandelt. „Hysterie ist ein männlicher Terminus für unbequeme Frauen“, sagt Sisi einmal – Susanne Wolff gelingt es, die Dominanz, Kälte, auch Ausweglosigkeit, die in dieser Feststellung ruhen, facettenreich zu zeigen. Im vielleicht härtesten Moment des Films zwingt ihre Mutter, die Angela Winkler mit feinsten Manieren und feister Brutalität in den Raum meißelt, der Herrscherin das Essen in den Rachen. Eine Szene, die kaum enden mag – und die ihre Auflösung sowie im Wortsinne Befreiung erst findet, als die Kamera zeigt, wie Sisi und Irma schwesterlich nebeneinander im Badezimmer stehen und sich übergeben.

Doch um Missverständnissen vorzubeugen: Gleichberechtigung zwischen den beiden Frauen kann/darf/soll es nicht geben. Wolff lässt das in ihrem Spiel immer wieder durchscheinen, ebenso zeigt Hüller, wie enorm ihre Figur darunter leidet. So sehr, dass sie sich zu einem letzten Versuch entschließt, um die Eidechse doch noch für sich gefangen zu nehmen. Das aber ist bekanntlich kaum möglich.