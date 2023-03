Slatec am Münchner Residenztheater – von wegen „ein ganz normaler Rave“

Von: Michael Schleicher

Techno trifft Theater: Die Band Slatec und die Schauspielerinnen aus „Die Unerhörten“ im Marstall. © Michaela Rehle

Die Techno-Band Slatec macht die Musik zu Elsa-Sophie Jachs Inszenierung „Die Unerhörten“ am Münchner Residenztheater. Jetzt wurde im Marstall die Veröffentlichung des gleichnamigen Albums gefeiert.

Es trägt nur eine Frau eine Krone an diesem Samstagabend (4. März 2023) im Marstall des Münchner Residenztheaters: Sie feiert hier ihren Abschied vom Dasein als Junggesellin (und dafür gibt’s wahrlich miesere Ideen und Orte). Doch hätten sie alle eine verdient gehabt – die Darstellerinnen des Staatsschauspiels sowie die Techno-Band Slatec um Gründer und Posaunist Roman Sladek.

Gemeinsam haben sie unter der Regie von Elsa-Sophie Jach hier 2021 „Die Unerhörten“ eingerichtet – und Frauenfiguren aus der Mythologie, von Hekabe über Penelope und Medusa bis hin zu Kassandra, eine Stimme gegeben. Einen wichtigen Part in der Inszenierung spielt Slatec, die fünfköpfige Truppe liefert den Soundtrack. Texte und Musik gehen dabei eine zwingende Symbiose ein. Derart zwingend, dass nun die Titel der Produktion erschienen sind. Die Veröffentlichung des Albums „Die Unerhörten“ wurde im Marstall gefeiert, sehr amtlich. „Wer einen Theaterabend erwartet hat, wird schwer enttäuscht“, ruft Roman Sladek zu Beginn – und verspricht eine „konzertante Version“, um sich im selben Moment zu korrigieren: „Es wird ein ganz normaler Rave werden.“ Stimmt. Und stimmt doch nicht. Es ist Klang gewordenes Tempotanztheater, das vom Publikum begeistert bejubelt wird.

Tanzwütig: das Publikum im Marstall des Münchner Residenztheaters. © Michaela Rehle

Dabei gelingt es der Tontechnik, den akustisch herausfordernden Marstall gut einzurichten (obgleich es etwas dauert, bis die Stimmen klar abgemischt sind), sodass Band und Schauspielerinnen ihre Klangskulpturen in den hohen Raum wuchten können. Auf die Ohren gibt’s einen hinreißenden, unbedingt tanzbaren Mix aus Gesang und Spoken Word mit (meist) handgemachtem Techno. Schlagzeuger Marco Dufner, der in seinem linken Bein eine komplette Rhythmusmaschine hat, zementiert mit Percussionist Samuel Wootton mächtige Beats, auf denen Georg Stirnweiß seine Synthesizer-Läufe perlen lässt, derweil Sladeks Posaune die Menge dirigiert und zum Ausrasten bringt. Dass mit Sängerin Patricia Römer sowie den Darstellerinnen Menschen auf der Bühne stehen, die ihre Stimme vielseitig als Instrument nutzen können: eh klar. Das fein abgestimmte (Gegen-)Lichtkonzept lässt dieses Fest der Musik und der Sprache, diese so dringend notwendige Selbstermächtigung der Frauen von einst und heute, nicht nur dramaturgisch, sondern auch optisch glücken. „Auf uns!“ rufen sie irgendwann in dieser Nacht – erst auf der Bühne, dann im Publikum. Widerspruch wäre albern. Aber so was von.