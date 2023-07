So war das Picnic en blanc der Münchner PIN.Freunde: Kunstvolles Sommerglück!

Von: Katja Kraft

Kunstfreunde unter freiem Himmel: Bis in die Dunkelheit plauderten die Gäste des Picnic en blanc miteinander – und tanzten dann in die Nacht. © PIN.Freunde

Die PIN.Freunde der Pinakothek der Moderne luden wieder zu ihrem Picnic en blanc. Ein Sommerglück.

Das sind sie, die lauen Sommernächte, von denen wir im Winter träumen. Leider verfahren viele derzeit nach Mark Twains Bonmot „Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war.“ Nicht aber die Münchner PIN.Freunde der Pinakothek der Moderne. Sie wissen, wie man das Beste aus der heißen Jahreszeit herausholt. Und luden am Montagabend wieder zu ihrem beliebten Picnic en blanc.

Lange weiße Tafeln vor der Wiese des Museumsbaus; daran dem Motto entsprechend gut gelaunte, weiß gekleidete Gäste. Auf den Tischen Wasser, Wein, Bier und Baguette – mehr braucht’s nicht zum Glücklichsein. Gab es aber trotzdem: Wer mochte, holte sich an den Essensständen weitere Köstlichkeiten. Um dann bei Speis und Trank bis in die Dunkelheit hinein unter freiem Himmel mit anderen Kunstfreunden angeregt zu plaudern. Und danach fröhlich zu tanzen. Hätten die Veranstalter wegen des Lärmschutzes nicht irgendwann die Musik ausstellen müssen, das Fest wäre wohl erst in den Morgenstunden geendet. Bis auch die Lichter ausgingen, saßen sie alle noch gemütlich beisammen. Italienische Verhältnisse in bella Bavaria.

Das Picnic en blanc der PIN.Freunde vor der Pinakothek der Moderne in München. © PIN.Freunde

Denn das ist ja das Schöne an den Veranstaltungen des Fördervereins der Pinakothek der Moderne: mit der allen gemeinen Liebe zu Kunst und Kultur ist immer schnell ein Gesprächsthema gefunden. Auch beim Speed-Dating, das man in Gegenwart von Original-Kunstobjekten angeboten wurde. Da wird sich über die vielen aktuellen Ausstellungen in Architekturmuseum, Design Museum, Grafischer Sammlung und der Sammlung Moderne Kunst ausgetauscht – und so schnell zu persönlichen Themen gefunden. Weil es letztlich das ist, was in den gezeigten Werken verhandelt wird: das allzu Menschliche, das uns bewegt und zusammenführt. In einem Ambiente wie hier besonders gern. Ganz nebenbei war der Abend eine Erinnerung an ein großes Glück: Der Sommer ist noch lang – machen wir was draus!