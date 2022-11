Frank Plasberg: So war sein Abschied von „Hart aber fair“

Von: Stefanie Thyssen

Das war’s: Mit Blumenstrauß und vor gerührtem Publikum verabschiedete sich Frank Plasberg. Foto: ARD © ARD

„Es ist der richtige Zeitpunkt“, hatte Frank Plasberg im Gespräch mit unserer Zeitung über seinen Abschied gesagt – und gestern Abend war es nun so weit. Nach einer guten Stunde „normaler“ Sendung (es ging um die Fußball-WM in Katar), sagte der 65-Jährige den Zuschauern „auf Wiedersehen“. Brigitte Büscher, die seit Beginn an seiner Seite in der Sendung dabei war – machte die Überleitung.

Nachdem sie zunächst wie üblich Kommentare der Zuschauer zum Thema des Abends verlesen hatte, zitierte sie einige Bemerkungen zu Plasbergs Abschied. Von „Schade“ bis (sinngemäß) „Gut so!“ war alles dabei, was den Moderator zum Schmunzeln brachte. Im Anschluss präsentierte sein Nachfolger Louis Klamroth (er feiert Premiere am 9. Januar) einen liebevollen Rückblick auf 22 Jahre Hart aber fair.

Wie groß der Kloß war, den Frank Plasberg im Hals hatte – schwer zu sagen. Seine Stimme war erkältungsbedingt im Verlauf der gesamten Sendung schon immer mal weggeblieben. Angefasst wirkte er aber durchaus, als er sich bei den „vielen Menschen“ bedankte, die Hart aber fair in all den Jahren die Treue gehalten hätten. Von den Zuschauern bis zu der „tollen Truppe“, seinen Mitarbeitern und Kollegen. Dann die letzte Schalte zu Caren Miosga in die ARD-Tagesthemen: „Danke, Frank“, lächelte sie und schien angefasst. Und er kommentierte: „Für mich ist es ein schöner Tag.“ Es war wohl wirklich der richtige Zeitpunkt. Hut ab!