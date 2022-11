Die Sportfreunde Stiller in München: Was für ein Heimspiel!

Von: Kathrin Brack

Endlich daheim: Die Sportfreunde Stiller (v.l.) Peter Brugger, Rüde Linhof, Flo Weber und Mario Radetzky. © Kathrin Brack

Die Sportfreunde Stiller sind zurück und spielten im ausverkauften Circus Krone in München ein Konzert mit ganz viel Biss und bemerkenswerter Ausdauer. Unser Spielbericht:

Vor einem Heimspiel, das wissen alle Sportler, ist der Druck besonders groß. Die Zuschauer wollen Höchstleistung sehen. Die Fans der Sportfreunde Stiller dürften am Samstagabend (26. November 2022) ausgesprochen zufrieden gewesen sein: Peter Brugger, Rüde Linhof und Flo Weber warfen im ausverkauften Circus Krone ihr ganzes Herzblut und satte zweieinhalb Stunden Musik in die Münchner Manege.

Die Sportis haben sich taktisch klug verstärkt, mit ihrer grandiosen Vorgruppe Granada aus Graz und Tour-Gitarrist Mario Radetzky. Und sagen zum Auftakt zu ihrem Fanblock: „Ich, Roque“, damit jeder weiß, wohin die Reise geht. Sie führt über „New York, Rio, Rosenheim“ und „Das Geschenk“ zum neuen Album „Jeder nur ein X“, das die Band vor einer Woche veröffentlicht hat. Das Publikum verwandelt seine Chancen souverän und erweist sich auch bei neuen Songs wie „Ich scheiß auf schlechte Zeiten“ oder „I’m Alright!“ als absolut textsicher.

Die Sportfreunde Stiller haben soeben „Jeder nur ein X“ veröffentlicht

Die Sportfreunde zeigen zum Dank jede Menge Spielfreude, haben eine Mordsgaudi auf der Bühne und begeistern mit Klassikern wie „Ein Kompliment“ und „Wunderbaren Jahren“. Und sie beweisen bemerkenswerte Ausdauer. Gleich zweimal geht es an diesem Abend in die Verlängerung. Die sie für einen vorübergehenden Wechsel nutzen: Sänger und Gitarrist Peter nimmt am Schlagzeug Platz und überlässt Drummer Flo für „Es muss was Wunderbares sein“ die Bühne.

Mit „Wellenreiten ’54“ und „Fast wie von selbst“ beschließen die Sportfreunde Stiller einen schweißtreibenden Abend, der belegt: Unterm heimischen Zeltdach spielen Peter, Rüde und Flo ihre Stärken am besten aus.

