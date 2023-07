Heimgekommen! Die Sportfreunde Stiller zum ersten Mal auf dem Münchner Tollwood

Von: Jörg Heinrich

Teilen

Die Sportfreunde Stiller auf der Bühne: Jetzt hat das Trio zum ersten Mal auf dem Tollwood gespielt. © Ueli Frey

Die Sportfreunde Stiller gaben ihr Debüt auf dem Münchner Tollwood. Und natürlich war die Musikarena ausverkauft. Unsere Konzertkritik:

Gott und die Welt ist seit 1988 auf dem Tollwood aufgetreten. Nur die Sportfreunde Stiller, Münchens langjährige Lieblingskapelle, haben es in all den wunderbaren Jahren nie ins Musikzelt geschafft. Das hat sich jetzt geändert: In der ausverkauften Arena waren die Sportis endlich erste Wahl. Sänger Peter Brugger, der Bäda, freute sich übers triumphale „Heimkommen“. Und die 6000 Fans hätten am liebsten sieben Tage und sieben Nächte durchgesungen.

6000 Fans feierten die Sportfreunde Stiller beim Tollwood

Fürs erste Highlight waren aber gar nicht die Sportfreunde zuständig, sondern die hinreißend wunderbare Münchner Rapperin und Moderatorin Nina „Fiva“ Sonnenberg. Sie zog die Zuhörer mit ihrem poetischen, klugen und charmanten Rap in den Bann. Und sie wusste zurecht: „Die Stadt gehört wieder mir.“ Am Ende waren die Fans in Fiva verliebt, Fiva in die Fans, und sie bedankte sich gerührt: „Ihr wart saufreundlich. Euer Lächeln hat meinen Kopf verdreht.“

In die Sportis waren natürlich auch alle verschossen. Nach finsteren Jahren und Band-Krise war wieder (fast) alles wie früher. Flo Weber trommelte animalisch, Bassist Rüde Linhof strahlte zwei Stunden lang. Und der immer langhaarigere Peter Brugger bewies wie eh und je, dass man nicht gut singen können muss, um ein gefeierter Sänger zu sein.

Auf dem Tollwood wurden die Sportfreunde Stiller endgültig zur Legende

Das mitreißende „Der Titel vom nächsten Kapitel“ brachte die Arena zum ersten Mal zum Brodeln. Und beim ekstatisch gefeierten „Kompliment“ schwappte sie endgültig über dem Zelt zusammen, die Schaumkrone der Woge der Begeisterung. Die drei Buam sind jetzt endgültig in den Legendenstatus eingetreten, als Spider Murphy Gang des Indiepop. Und als am Schluss mit Streicherinnen und Bläsern quasi das Sportfreunde-Orchester auf der Bühne stand, freute sich Flo Weber: „In dieser Formation sind wir wirklich gut.“ Zu dritt sind sie aber auch nicht schlecht. Gut, dass es die Sportis noch gibt. (Noch mehr Konzerte beim Münchner Tollwood-Festival: Lesen Sie hier unsere Kritik zum Auftritt von The Lumineers.)