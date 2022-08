Sportfreunde Stiller: Comeback mit Tour und neuem Album

Von: Kathrin Brack

Comeback nach fünf Jahren: Die Sportfreunde Stiller mit (v. li.) Rüdiger „Rüde“ Linhof, Peter Brugger und Florian „Flo“ Weber. © Universal

Die Sportfreunde Stiller sind zurück. Vor fünf Jahren hat sich die Band in eine Pause verabschiedet. Dauer: damals unklar. Jetzt melden sich Peter Brugger, Florian „Flo“ Weber und Rüdiger „Rüde“ Linhof mit einer Tour und einem neuen Album zurück.

Fünf Jahre sind eine Ewigkeit in der Musikszene. 2017 haben sich die Sportfreunde Stiller in eine Pause verabschiedet. Ob und wann sie zurückkommen würden, wussten sie selbst nicht. Nun melden sich Sänger und Gitarrist Peter Brugger, Schlagzeuger Florian „Flo“ Weber und Bassist Rüdiger „Rüde“ Linhof mit einer Tournee und einem neuen Album zurück. Am 26. November 2022 spielen sie etwa im Circus Krone (Karten: 089/ 54 81 81 40 5); bereits am 20. August 2022 sind sie beim Dachauer Musiksommer zu Gast. Wie die Musiker wieder zueinandergefunden haben und was das Besondere an „Jeder nur ein X“ ist, das im Herbst erscheint, erzählen Rüde und Flo beim Biergartenbesuch in München.

Ihr habt eine lange Bandpause hinter euch. Wie geht’s den Sportfreunden Stiller heute?

Rüde: Es ist wie das Wiederfinden einer schönen, alten Liebe. Die Liebe zur Band, die Liebe zur Musik, zum Touren, zu dem Leben, das man als Musiker führt.

Mit den Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park seid Ihr direkt wieder groß eingestiegen.

Flo: Was man dazu sagen muss: Das ging ja nicht von heute auf morgen. Wir hatten uns in den drei Jahren vor der Zusammenfindung dreimal getroffen, um überhaupt Kontakt zu halten. Als wir uns wiedergefunden hatten, kam das Angebot, bei Rock am Ring und Rock im Park zu spielen. Und wir haben gemerkt, dass wir Lust haben auf große Konzerte. Wir hatten sehr viel Zeit, uns vorzubereiten, um nicht blind in diese Festivals zu laufen.

Wie war das erste Konzert nach der Pause?

Rüde: Das war ein ganz kleiner Club in Landshut. Für mich war’s ein total merkwürdiges Gefühl, ich war saumäßig aufgeregt. Auch wenn nur 150 Leute da waren, so wie ganz früher. Ich hatte bei der ersten Probe noch überhaupt keinen Bezug zu der Bühnenfigur. Es war richtig schön zu merken, dass es so leicht wie früher geht.

Flo: Ich kann mich dran erinnern, dass vor allem Peter meinte, dass er nicht weiß, wie er sich auf der Bühne bewegen muss und ob er das noch kann. Ich hab’ aber gemerkt, wie sein Grinsen immer breiter wurde und das war für mich das Signal: Hey, wir sind alle wieder da, wo wir hingehören!

War’s ein komisches Gefühl, nach so langer Zeit wieder zusammen Musik zu machen?

Rüde: Wir sind rein in den Probenraum und schon während dem Verkabeln hat sich alles wieder vertraut angefühlt. Das war ein Gefühl, so was kann ich nur mit den beiden haben.

Flo: Das stimmt. Man muss aber auch sagen, dass die Pause entstanden ist, weil wir kein gutes Verhältnis in der Band hatten. Unsere Kommunikation war desaströs.

Es war Euer Sänger Peter, der die Pause gebraucht hat.

Flo: Rüde und ich haben damit erst wenig anfangen können. Aber so, wie die Band jetzt wieder funktioniert, kann ich sagen: Die Pause war extrem wichtig. Wir hatten verlernt, miteinander zu reden, und haben nichts vom anderen gewusst. Die Schwierigkeit war, das zu akzeptieren. Das kann ich jetzt. Für mich war es aber damals furchtbar, das aushalten zu müssen. Das Eis war so dünn, dass ich nicht wusste, ob’s uns als Band noch gibt.

Rüde: Wenn man so in einer Band unterwegs ist, wie wir es waren, hat man viele Möglichkeiten, sich abzulenken. Es ist so, wie auch eine Beziehung den Bach runtergeht. Jetzt schauen wir nach vorne. Hey, wir sind wieder da!

Wie ist Euer Verhältnis heute?

Rüde: Wir gehen ein bisschen vorsichtiger miteinander um und haben trotzdem immer noch einen guten Humor miteinander. Das ist wichtig. Es ist saulustig miteinander. Und wenn was ist, können wir offen miteinander reden.

Flo: Vor der Pause war’s scheiße. Jetzt sind wir viel offener und aufmerksamer.

Ist „Jeder nur ein X“ ein typisches Sportfreunde-Album?

Rüde: Es klingt sehr vielfältig. Da sind ein paar unerwartete Lieder dabei wie die erste Single „I’m allright“. Aber auch typische Sportfreunde-Songs wie „Du bist eine Bank“, das klingt wie die ersten Lieder. Oder „Wächter“, in dem es um Depressionen geht und das trotzdem groß und opulent klingt.

Flo: Das Hymnenhafte in den Sportfreunde-Songs wie in „Ich scheiß auf schlechte Zeiten“ ist total typisch für uns. In dieser Zeit kommen wir nicht umhin, Lieder zu schreiben, die sozialkritisch sind oder die Niedergeschlagenheit der Gesellschaft thematisieren. Ein Lied wie „Jeder nur ein X“ würde so nicht klingen, gäbe es diesen verdammten Angriffskrieg auf die Ukraine nicht. Es ist nicht zeitgeistig, aber aktuell.

Rüde: Und trotzdem klingt’s nach guten Vibes.

Ihr seid inzwischen Ende 40. Merkt Ihr das Alter oder bleibt ihr für immer jugendlich?

Flo: Im Kopf sind wir 14 geblieben. (Lacht.)

Rüde: Sich ein gesundes Maß an Blödheit zu erhalten, verwechselt man schnell mit Jugendlichkeit. In einem Teil meines Lebens bin ich das. Und im anderen Teil hat sich natürlich eine Menge getan. Ich hab’ viele Verantwortlichkeiten. Und ich will trotzdem noch so viel erleben. Ich will nicht mit 80 zurückschauen und mir überlegen, was ich hätte machen wollen. Das muss ich jetzt machen.

Flo: Wir wollen uns unsere Neugierde bewahren. Dinge zum ersten Mal machen, das ist wunderschön, das will ich mir erhalten.

Wie seid Ihr zum Titel des Albums gekommen?

Flo: Der Vorschlag kam von mir, einer unter vielen, die Titelfindung ist ja immer bitter. Weil man Vorschläge macht und vorgibt, sie nicht ernst zu meinen, und doch insgeheim hofft, dass es der Titel dann wird. Das Kreuz steht für vieles, auch für demokratische Werte.

Rüde: Ich finde den Albumtitel genial. Ich liebe den Film „Das Leben des Brian“, die Botschaft, die drinsteckt. Wir sollten uns bewusst sein, dass es reicht, ein Kreuz zu tragen. Gerade heute brauchen wir Leute, die nach vorne schauen und Pläne machen können, Menschen begeistern.

Biergartenbesuch mit den Sportis: (v. l.) Flo Weber und Rüde Linhof mit Merkur-Redakteurin Kathrin Brack. © Kathrin Brack/Münchner Merkur

Spielt Ihr damit auf die Rolle der Kulturszene an?

Rüde: Es ist traurig, dass Leute, die so viel Kreativität schaffen und Menschen zusammenbringen, so hängengelassen wurden in dieser Pandemie. Mir ist wichtig, dass die Kulturindustrie wieder auf die Beine kommt. Dass die Kulturschaffenden den Platz bekommen, den sie verdienen. In der Kultur stecken die schönen, feinen Wurzeln der Demokratie. Vergesst die Künstler nicht und alle, die sie umgeben. Vergesst nicht, was es wert ist, miteinander zu feiern und zu singen. Menschen müssen sich begegnen, sich unterhalten, sich auf Konzerten kennenlernen. Vergesst aber auch die Ukraine nicht, weil dort viel passiert, was auch auf uns Auswirkungen haben wird.

Flo: Wir haben einen Verlust an Künstlern, aber auch an helfenden Händen. Was für eine Vorstellung, dass ein Festival abgesagt werden muss, weil es zu wenig Sicherheitspersonal gibt! So viele sind abgewandert, und das ist ein Versäumnis der Politik.

Spürt Ihr nach all den Jahren noch Druck, dass das neue Album ein Erfolg werden muss?

Flo: Wir wollen’s gut machen und haben’s mit absoluter Freude gemacht. Auch die ersten Konzerte waren wahnsinnig wichtig als Gradmesser, und wir sind mit einer Welle der Euphorie empfangen worden. Klar, man will immer, dass es so viele wie möglich hören. Ich könnt’ jetzt aber nicht sagen: Wir brauchen unbedingt ein Nummer-1-Album. Wir haben einfach versucht, zu dritt einen Nenner zu finden, und ich bin froh, dass es läuft, wie es läuft.

Rüde: Ich will schon, dass den Leuten gefällt, was wir machen. Und dass sie erzählen, dass es gut ist. Und dass sie auf Konzerte kommen und anderen erzählen, dass sie kommen sollen. Mit ihren Freunden. Ich hoffe, dass wir im Herbst auf Tour gehen können. Ich freu’ mich auf die nächsten Jahre, und ich will mir das nicht durch ein banges Gefühl oder durch Druck nehmen lassen.

Was würdet Ihr mit der Band gern noch erleben?

Rüde: Ich hätte total Bock, bei einem Festival in Spanien zu spielen, gern auch nachmittags um zwei und dann gleich wieder zum Wellenreiten.

Flo: Ich hab’ sehr viel Respekt vor der Welle, vor der Natur an sich. Lass uns das nächste Video als Surfer drehen! Ansonsten würde ich gern im Vorprogramm von den verbliebenen Beastie Boys spielen. Was will der Peter?

Rüde: Der Peter will mit Ibrahimovic einen Cappuccino trinken. Und er will noch einmal im Circus Krone spielen. Aber das kann er, mit uns am 26. November. Karten dafür gibt’s schon. Hm, offenbar wollte ich unbedingt Werbung für was Tolles machen.