Stephen Kings „Fairy Tale“: ein tierisches Schauermärchen

Von: Michael Schleicher

Stephen King erzählt in seinem neuen Roman „Fairy Tale“ ein Schauermärchen. © Maja Hitij/dpa

Stephen Kings neuer Roman „Fairy Tale“ ist nun auch auf Deutsch erschienen. Der US-Autor, der am 21. September 2022 seinen 75. Geburtstag feiert, erzählt hier ein tierisches Schauermärchen. Unsere Kritik:

Das Gewissen eines Kindes kann furchtbar grausam sein, sodass es noch Jahre später zur tödlichen Gefahr wird. Stephen King erzählt davon in seinem Roman „Fairy Tale“ (Heyne Verlag, München, 880 Seiten; 28 Euro), der am Mittwoch, 14. September 2022, auf Deutsch erscheint, und bietet, was sein Titel verspricht: ein Märchen. Doch ist hier nichts zauberhaft, dieses Buch ist kein Heititei, kein Vorlesestoff. Der US-Schriftsteller, der am 21. September 2022 seinen 75. Geburtstag feiert, entwickelt auf mehr als 800 Seiten eine spannende, düstere Mär.

„Fairy Tale“ von Stephen King ist ein herrliches Schauermärchen

Erzählt wird sie von Charlie Reade, der in alles andere als märchenhaften Umständen aufwächst. Als er sieben ist, wird seine Mutter von einem Klempnerwagen bei einem Unfall getötet. Sein Vater ersäuft fortan Trauer, Verzweiflung, Schuldgefühle und Frust im Gin. Er flutet Körper und Geist mit Alkohol – für seinen Buben ist das der Horror. Schule, Sport, Kotze wegwischen, Existenzängste, für Essen sorgen – kurz: das eigene Leben und das des Papas auf die Kette kriegen. Das ist nichts, womit sich ein Teenager beschäftigen sollte. In dieser Zeit fleht Charlie im Gebet um Beistand – „dann werde ich auch etwas für dich tun. Zeig mir einfach, was du willst, dann tu ich das“, lautet sein Versprechen. „Und den Vertrag, den ich mit Gott geschlossen hatte, vergaß ich nie.“ Tatsächlich kommt sein Vater von der Flasche los.

Im Zentrum von „Fairy Tale“ steht Charlie Reade

Doch da das kindliche Gewissen eben einer absoluten Unbedingtheit folgt, führt es Charlie im Jahr 2013, da ist er 17, in den Garten des „Psycho-Hauses“ von Mr. Bowditch, der um Hilfe ruft. Charlie geht zu ihm, obwohl er weiß, dass hier die furchterregende Deutsche Schäferhündin Radar Wache schiebt und der alte Mann mit „Eigenbrötler“ sehr freundlich beschrieben ist. Bowditch ist ein echtes Ekelpaket. Würde Charlie aber seiner Angst nachgeben und die Rufe ignorieren, „würde Gott das Wunder zurücknehmen, und mein Vater würde wieder zu trinken anfangen“. Das ist seine schlimmste Sorge, und so rettet der Bursche dem alten Bowditch tatsächlich das Leben.

Stephen King zitiert in „Fairy Tale“ zahlreiche Märchen und Sagen

King schildert nun mit gutem Gespür für Skurriles, wie sich die beiden ungleichen Typen anfreunden – und auch, wie Radar für Charlie immer wichtiger wird. Dabei lässt der Autor geschickt ein Fragezeichen über der Figur des weltfremden Griesgrams schweben – Bowditchs Geheimnis entlarvt Charlie erst nach dessen Tod. In seinem Schuppen verbirgt sich der Zugang zur „Anderwelt“, wie Charlie sie nennt: Das Königreich Empis, ein magisches Land, das von bösen Mächten geknechtet wird. Dorthin will Charlie aber unbedingt, weil er Radar retten möchte. Das Tier steht am Ende seines Lebens – und Kings Held vor einer enormen Bewährungsprobe.

Am 21. September 2022 feiert King den 75. Geburtstag

Wer keine Märchen mag, wird mit „Fairy Tale“ Schwierigkeiten haben. Der Autor von Klassikern wie „Es“, „The Shining“, „Carrie“ oder „The Stand“ spielt virtuos mit Motiven aus der Sagen-, Fabel- und Märchenliteratur. Da gibt es (mindestens) ein Rumpelstilzchen; eine Prinzessin, die in eine stumme Gänsemagd verhext wurde; ein Pferd, das augenscheinlich sprechen kann – und die Hoffnung auf einen Prinzen, der Empis erlöst. King erzählt spannend und weiß in jedem Moment, was dramaturgisch nötig ist. Das liest sich sehr gut. Und doch erreicht „Fairy Tale“ nicht die Rasanz, Dringlichkeit und Tiefe von „Billy Summers“. Dieser King-Roman aus dem vergangenen Jahr kommt völlig ohne übersinnliches Grauen aus, berichtet vom Menschsein in allen Facetten – und ist zugleich ein Loblied auf die Kraft der Literatur.

Allerdings spart der Autor auch in seinem neuen Werk nicht mit Bezügen. Damit wird „Fairy Tale“ tatsächlich zum Fest für Lektüre-Detektive. Nicht von ungefähr verbirgt sich schließlich in Charlie Reades Name das englische Wort für „lesen“. Da ist natürlich die Märchenwelt, aber nicht nur die der Brüder Grimm: King macht immer wieder klar, dass es ihm um die ursprünglichen Texte geht. Da ist zudem das weite Feld der angelsächsischen Science-Fiction-, Grusel- und Krimiliteratur (Mr. Bowditch ist Büchernarr, unter anderem), das hier das Fundament für die Handlung bereitet. Vor allem aber ist „Fairy Tale“ eine Verneigung vor H.P. Lovecraft (1890-1937), dem wohl wichtigsten Vertreter fantastischer Horrorliteratur im 20. Jahrhundert. Gerade die Schilderung der Architektur in Empis nutzt King, um tief den Hut vor dem Schaffen seines Landsmanns zu ziehen.

Stephen King weiß um den Erfolg von „Stranger Things“

Doch nicht nur das. Der 74-Jährige weiß selbstverständlich um den Erfolg von Serien wie „Stranger Things“ – und verarbeitet das eigene Leben in der Geschichte: Der Unfall, bei dem die Mutter seines Protagonisten totgefahren wird, erinnert fatal an das Unglück im Jahr 1999, als King bei einem Spaziergang selbst von einem Wagen erfasst wurde. Ein Lokalblatt erklärte ihn damals sogar für tot. Wie dieses neue Schauermärchen endet, sei freilich nicht verraten. Klar ist aber, dass Stephen King, der seit Langem zu jenen Schriftstellern zählt, die auch (gesellschafts-)politisch den Mund aufmachen, Gruseliges nicht nur im magischen Empis verortet: „Unsere Welt sitzt auf einem potenziell apokalyptischen Vorrat an Atomwaffen, und wenn das keine schwarze Magie ist, weiß ich auch nicht.“