Stern des Nordens: Dirigent Klaus Mäkelä, größte Hoffnung der Zunft

Von: Markus Thiel

Klaus Mäkelä (26) am Pult der Münchner Philharmoniker in der Isarphilharmonie. © co Merz

Er dirigiert, als sei er 60. So souverän, so handwerklich sicher. Dabei ist Klaus Mäkelä erst 26. Mit den Münchner Philharmonikern glückt dem Finnen eine nahezu ideale Mahler-Deutung.

Das mit dem Alter könnte eine faustdicke Lüge sein. Womöglich hat sich Klaus Mäkelä einfach gut gehalten – dank der klaren Luft seiner Heimat Finnland, des regelmäßigen Fisch-Genusses und der Coolness der Eingeborenen. Weil: Der Mann dirigiert, als sei er 60. Mit souveränem Blick fürs große Ganze. Mit einer vollkommen logischen Idee vom Stück. Mit Sinn fürs Detail, ohne sich zu verzetteln. Mit viel Gespür für Klangbalance. Vor allem aber ist er ein bestechender Techniker, der dies alles – manchmal nur mit einem Wink der gern abgeknickten linken Hand – aus dem Orchester kitzelt.

Dass Mäkelä doch „nur“ 26 ist, merkt man trotzdem. An der Reaktionsschnelligkeit und Wendigkeit, manchmal auch am Körperswing, immer ein bisschen aus der Hüfte, als stehe da ein Bandleader vor seiner Truppe. Die Orchester der Welt fressen ihm, der in Helsinki geboren wurde, aus der Hand. Weil sie seine Kollegialität schätzen und die Art, wie Mäkelä Angebote der Musikerinnen und Musiker aufnimmt, einbaut und mit starkem Willen zur komplexen Einheit formt. Die Amsterdamer haben bekanntlich zugegriffen und Mäkelä ab 2027 zum achten Chefdirigenten des Concertgebouworkest gekürt. Das dauert noch so lang, weil der Stern des Nordens mindestens einen seiner beiden anderen Chefposten aufgeben muss: den beim Orchestre de Paris und/oder den beim Oslo Philharmonic Orchestra.

Andere Dirigenten erzählen von sich, Mäkelä erzählt vom Stück

Klar, dass man sich diesen Wundermann auch für München gewünscht hätte. Bei den Philharmonikern der Stadt war Mäkelä schon zu Gast. Und was er gerade mit Mahlers erster Symphonie in der Isarphilharmonie anstellt, erfüllt fast den Tatbestand der Ideal-Interpretation. In 75 Prozent der Mahler-Aufführungen erzählen die Dirigenten von sich und ihren Gefühlen, Mäkelä erzählt mit den wachsweich und begeistert folgenden Philharmonikern von der Emotion des Stücks. Der erste Satz, eher bedächtig genommen, ist abgesehen vom großen Durchbruch reinste Kammermusik. Das Trio des zweiten entfaltet sich ganz natürlich und lässt trotzdem alle Feinheiten schillern. Im dritten glücken bei den Atmosphärenwechseln Zaubermomente. Und das Finale ist nie hohle Entfesselung, sondern eine ins Gigantische gesteigerte, klug argumentierende Klangrede.

Wie macht der Mann das? Etwas anderes als Musik war Mäkelä wohl nicht möglich. Der Vater Cellist, die Mutter Pianistin, der Opa Geiger und Bratscher. Mit zwölf sang der kleine Klaus im Chor der finnischen Nationaloper, dann kam das Cello-Studium. Jorma Panula, einer der legendärsten Dirigierlehrer, nahm Mäkelä unter seine Fittiche. Wo andere Kolleginnen und Kollegen sich noch langsam in die Karriere tasteten, hatte Mäkelä schon eine beeindruckende Praxis vorzuweisen. Und so abgeklärt und frühweise, wie er jetzt (nicht nur) vor den Philharmonikern steht, denkt man sich: Die Welpen-Phase oder die des jungen Wilden muss Mäkelä irgendwie ausgelassen haben.

Kollegialität auch gegenüber Lisa Batiashvili. Im ersten Violinkonzert von Schostakowitsch, das diese Solistin wie aus einem einzigen, gewaltigen Atembogen heraus gestaltet, energiereich, als Fahlfarben-Spiel und mit immenser Virtuosität, kommt es zur glücklichen Symbiose – an der sich die Philharmoniker nur zu gern beteiligen. Batiashvili musiziert nie gefällig, manchmal hart am Geräuschhaften, doch immer mit großer Tonqualität. Und als Gruß aus der Heimat dirigiert Mäkelä zu Beginn die 2017 uraufgeführte „Batteria“ seines Landsmanns Sauli Zinovjev als kontrollierte Abfolge von Bedrohungsgesten.

Auf den Spuren von Mariss Jansons

Auf welchem olympischen Posten Mäkelä einmal landen wird, ist noch nicht klar. Nur eines: Dieser Twen ist nicht mehr nur ministrabel, sondern papabile. Vorausgesetzt, der Finne lässt sich nicht aussaugen und ausnutzen von den Spielführern des Klassikmarktes. Dort, wo der schnelle Ruhm und das ebenso schnelle Geld wichtiger sind als kontinuierliche, reflektierte Künstler-Entwicklungen. Beispiele gibt es zuhauf. Etwa Lionel Bringuier, 1986 in Nizza geboren, der nach seiner kurzen Chefzeit beim Tonhalle-Orchester Zürich eine Art Ikarus-Schicksal erlitt. Oder Daniel Harding, 1975 in Oxford geboren, der nach einem steilen, von Claudio Abbado protegierten Aufstieg seit Längerem im oberen Mittelfeld verharrt.

„Man muss gut aufpassen, dass man die Kerze nicht zu früh verbrennt“, hat Mäkelä kürzlich in einem Interview mit dem NDR gesagt. Um die Gefahren weiß er also. Und bestimmt auch darum, welche Laufbahn er mit seinen Chefposten gerade nachzeichnet: Das Oslo Philharmonic Orchestra wurde einst von Mariss Jansons in die internationale Spitzengruppe geführt – bevor sich der 2019 gestorbene Maestro nach einem USA-Abstecher den Thron im Amsterdamer Concertgebouw sicherte.