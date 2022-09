Sunrise Avenue und Samu Haber sagen „Servus München“

Von: Kathrin Brack

Teilen

Samu Haber und Sunrise Avenue sagen: „Servus, Olympiahalle!“ © Martin Hangen/Hangenfoto

Sunrise Avenue verabschieden sich von München: Zwei Abend spielt die Band um Samu Haber in der Olympiahalle. Hier unsere Kritik zum ersten Finaltag der Finnen:

Alles beginnt mit dem Ende und einem Dankeschön. Aber irgendwie passt das auch: Ihren Abschied von München läuten Sunrise Avenue am Mittwochabend (14. September 2022) unter einem riesigen, leuchtenden Herz mit der letzten gemeinsamen Single ein, die zugleich namensgebend für die Tour war. „Thank you for everything“, danke für alles. In München, der Stadt, der Sänger Samu Haber nicht nur wegen seiner Liebe zu bayerischen Autos verbunden ist, ist es ein Abschied auf Raten. Die fünf Finnen spielen zwei Konzerte. Am Donnerstag, 15. September 2022, werden Haber und seine Bandkollegen Raul Ruutu, Sami Osala, Riku Rajamaa und Osmo Ikonen noch einmal gemeinsam auf der Bühne der Olympiahalle stehen.

Sunrise Avenue wollten schon 2020 auf Abschiedstour gehen

Es ist außerdem ein bittersüßer Abend, für Band und Fans gleichermaßen. Manch einer mag gehofft haben, dass Finnlands erfolgreichster Pop-Rock-Export es sich über die erzwungene Pandemie-Pause anders überlegt haben könnten mit dem Ende der Band. Ursprünglich wollten sie sich ja schon im Sommer 2020 mit einer Tour von den Fans verabschieden. Und mussten dann zwei Jahre warten, bis sie gemeinsam Servus sagen können.

Samu Haber: „Servus, Olympiahalle!“

„Servus, Olympiahalle!“, ruft Frauenschwarm Haber im ärmellosen Karohemd dem Publikum in der ausverkauften Halle zu, als er zur knappen Begrüßung ansetzt. Das Publikum erlebt gut gelaunte Finnen, die alten Liedern wie „Choose to be me“ einen kernigen Rock-Anstrich verpasst haben, der wunderbar zu Samu Habers sonorer Stimme passt. Sie kleiden „Forever Yours“ in einen völlig neuen, opulenten Klangteppich, lassen „Heartbreak Century“ von den Fans im Chor singen und zelebrieren jeden Song bis zum letzten Takt. Dazu bringen sie eine visuell starke Show auf die große Bühne, die bis in die Arena hineinreicht.

Sunrise Avenue: ein würdiger Abschied

Da mag schon auch eine große Portion Wehmut dabei sein, doch die Fans entscheiden sich dafür, ihre Band noch einmal richtig zu feiern, statt Trübsal zu blasen. So gerät der erste Teil des München-Abschieds zu einer großen Jubel-Party, die am Donnerstag, 15. September 2022, fortgesetzt wird (Restkarten an der Abendkasse). Die fünf Finnen haben sich und ihrem Publikum einen würdigen Abschied bereitet. Bleibt nur, danke zu sagen: Thank you for everything, Sunrise Avenue!