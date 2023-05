Das Stadion ist Harrys Haus

Zwei Konzerte in München

Von Johannes Löhr schließen

Superstar der Achtsamkeit: Harry Styles spielt zwei kunterbunte Konzerte in München. Seine zumeist jungen und weiblichen Fans feiern dabei vor allem sich selbst.

Aufmerksame Passanten merken auch ohne Terminkalender – und selbst ohne blassen Schimmer, wer Harry Styles überhaupt ist: An diesem Mittwoch steht in München eine Riesen-Sause an. Denn es geht ungewohnt farbenfroh zu. Schon am Nachmittag stehen Mädchen und junge Frauen in rosa Röcken vor dem veganen Zimtschneckenbäcker an der Sendlinger Straße Schlange. Gegen Abend tuscheln ältere Damen in der U3 über die kunterbunten Kunstfedern, die von hunderten Boas auf den Mittelgang gesegelt sind. Wie in Hänsel und Gretel die Brotkrumen zum Hexenhaus, führt die Spur des Flaums zum Olympiastadion. Zu Harrys Haus.

Es ist ja nun nichts Ungewöhnliches daran, dass sich junge Fans für ihr Idol in Schale schmeißen und zahnwurzelkitzelnd kreischen, sobald es die Bühne betritt. Aber im Fall von Harry Styles hat das alles noch eine größere Bedeutung. Denn der 29-Jährige ist der Posterboy der woken Generation – so ist sein Markenkern und er unterstreicht ihn bei seinem ersten Konzert eindrucksvoll. Der große zeitgenössische Weltstar, der Achtsamkeit und Queerness augenscheinlich auch lebt.

Denn die Mädels rennen heute ja nicht in Pink rum, weil sie aussehen wollen wie Barbiepuppen (mit all den Rollenklischees, die man damit verbindet). Sie imitieren Styles, der eine Zeit lang nur Rosa trug und und auf dem Cover der Vogue im Kleid posierte, um seine nonbinäre Seite zu zeigen. Und letztlich zu sagen: Alles geht okay. Du bist großartig, so wie du bist. Balsam für die Teenager-Seele. Und so drückt das Kreischen zwar die übliche Hysterie aus – aber vor allem feiern sich die Fans selber, und Harry ist der sorgsame Gastgeber. „Wir schmeißen heute ein Familienfest!“, ruft er – diesmal recht brav in Lederschlaghose und gestreiftem Glitzer-Poloshirt. „Fühlt Euch frei, zu sein, wie Ihr wollt – Hauptsache, Ihr habt eine gute Zeit!“ Das Hopsen und Tanzen findet bis zur letzten Minute dieses Abends kein Ende.

+ Warten auf den Star: Fans harren vor dem Olympiastadion aus. © Martin Hangen

Die großartige Band spiegelt die Styles-Philosophie wider: Hier ist jede Hautfarbe vertreten, Schlagzeugerin und Bassistin legen ein funky Fundament, es gibt eine Bläser-Sektion in Senfgelb und Gitarrist*innen, die wahlweise so aussehen, als hätte man sie mit ihren Jesus-Matten aus den Siebzigern von der Band Thin Lizzy herübergemorpht oder wie die prototypische Country-Chanteuse im Jeanshosenanzug. Styles selbst spart sich (potenziell toxisch-männliches?) Rockstar-Entertainment. Er wirft Kusshändchen, hebt die tätowierten Arme allumfassend in die Höhe und tänzelt nur ein wenig.

Die Songs des Erfolgsalbums „Harrys House“ (natürlich) bedienen sich geschickt am seidigen Sound der großen Siebziger-Produktionen, etwa im Disco-Funk von „Music for a Sushi Restaurant“ und „Late Night Talking“ genauso wie bei den gefühligen Balladen der großen Singer-Songwriter. Wie dem Song „Matilda“, in dem Styles einem Mädchen zuhaucht, es sei in Ordnung, das Elternhaus zu verlassen, wo man eh nie verstanden wurde. „You can throw a Party full of Everyone you know.“

Harry singt den Song mit akustischer Begleitung auf dem Steg im Publikum. Hier ist er den Fans ganz nah, hier kann er – auch das ist typisch für ein Styles-Konzert – auf die vielen Schilder reagieren, die ihm entgegengereckt werden. Viktoria hat Geburtstag? Harry dirigiert ein Ständchen aus 60 000 Kehlen. Cecilia fragt, ob sie ihren Freund verlassen soll – er hat sie betrogen. Harry sagt: „Du solltest jemand haben, der Dich respektiert.“ Party und Paartherapie liegen an diesem Abend nah beieinander.

All das geht, weil es in Harrys Haus sicher ist und man sich grundsätzlichen Respekt entgegenbringt. Und natürlich: Spaß hat. Bei den Hits „As it was“, Watermelon Sugar“ und „Sign of the Times“ bebt die Hütte und die bunten Federn fliegen durch die Luft. Harry verneigt sich: „Die letzten Jahre waren ein unglaubliches Geschenk. Ihr habt mein Leben verändert.“ Nicht wenige werden dieses Kompliment zurückgeben.