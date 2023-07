Das neue Merkur-Konzert-Abo: Unsere Zusammenarbeit mit dem BR-Symphonieorchester

Von: Markus Thiel

Sir Simon Rattle dirigiert drei der vier Abo-Konzerte. © Marcus Schlaf

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit geht in die nächste Runde. Auch in der Saison 2023/2024 bietet der „Münchner Merkur“ in Zusammenarbeit mit dem BR-Symphonieorchester ein Abonnement an. Der Vorverkauf startet am 14. Juli.

Für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und für alle Musikfans beginnt in diesem Herbst eine neue Zeitrechnung. Sir Simon Rattle tritt endlich sein Amt als Chefdirigent an. Im neuen Merkur-Konzert-Abo, das wir wieder in Zusammenarbeit mit dem Ensemble anbieten, schlägt sich das auf besondere Weise nieder: Rattle wird gleich bei drei der vier Abo-Konzerten am Pult stehen. Die Karten für diesen Zyklus können ab dem 14. Juli gekauft werden (siehe Infos am Ende).

Wir starten am 17. Dezember 2023 mit einer Oper. Im Herkulessaal leitet Simon Rattle eine konzertante Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts „Idomeneo“. Das Stück hat bekanntlich einen starken München-Bezug, hier wurde es im Januar 1781 uraufgeführt. Abgesehen davon zählt das Antiken-Drama zu Rattles Lieblingsopern, vor Kurzem hat er eine szenische Produktion in Berlin dirigiert. Ein hochkarätiges Ensemble konnte für das Münchner Projekt gewonnen werden: Andrew Staples singt den Titelhelden, Magdalena Kožená den Idamante, Elsa Dreisig die Elettra und Sabine Devieilhe die Ilia.

Barock-Konzert mit Emmanuelle Haïm

Für das zweite Konzert am 28. Januar 2024 wechseln wir zwar nicht den Saal, aber das Ensemble. Dieses Mal sitzt das Bayerische Landesjugendorchester auf dem Podium. Es steht seit 2004 unter der Patenschaft des BR-Symphonieorchesters. Einst ließ sich der frühere Chefdirigent Mariss Jansons für Projekte mit den jungen Musikerinnen und Musikern begeistern. Ehrensache, dass auch Sir Simon einmal diese Nachwuchstruppe leitet. Aufgeführt werden Gustav Mahlers erste Symphonie, Arnold Schönbergs Klavierkonzert mit dem Solisten Tsotne Zedginidze und „Rag Time (wohltemperiert)“ von Paul Hindemith.

Dass sich das BR-Symphonieorchester vor den Experten in Sachen Barockmusik nicht verstecken muss, kann man am 22. März 2024 im Herkulessaal erleben. Hierfür wurde Emmanuelle Haïm, französische Dirigentin und Cembalistin, engagiert. Sie hat Auszüge aus Henry Purcells Oper „The Fairy Queen“ aufs Programm gesetzt, dazu Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“ sowie „Il delirio amoroso“, eine Kantate für Sopran und Orchester, die ebenfalls aus Händels Feder stammt. Es singt Lenneke Ruiten. Haïm, die im Jahr 2000 ihr Barockensemble Le Concert d’Astrée gegründet hat, wurde schon mehrfach vom BR-Symphonieorchester engagiert.

Schönbergs „Gurre-Lieder“ zum Finale

Finale des Konzert-Abos ist am 19. April 2024 ein monumentales, spätromantisches Opus von Arnold Schönberg: die „Gurre-Lieder“. Ein sehr spezieller Abend, wird mit ihm doch auch der 75. Geburtstag des BR-Symphonieorchesters gefeiert. Entsprechend prominent ist die Besetzung: Stuart Skelton (Tenor), Dorothea Röschmann (Sopran), Jamie Barton (Mezzosopran), Josef Wagner (Bassbariton), Peter Hoare (Tenor) und Thomas Quasthoff, der frühere Star-Bariton, in der Rolle des Sprechers. Zwei Chöre werden für den Abend in der Isarphilharmonie aufgeboten, der Chor des Bayerischen Rundfunks und der MDR-Chor. Simon Rattle steht am Pult.

Die Abwicklung des Verkaufs übernimmt das Abonnementbüro des Bayerischen Rundfunks. Traditionell bieten wir vor den Konzerten in den jeweiligen Sälen eine halbstündige Einführung an. Die Gäste kommen hier nicht unbedingt aus der Musikszene. Ziel bleibt es, die Programme auch aus einer eher ungewohnten Perspektive zu beleuchten. Wichtig zu wissen: Das Konzert-Abo verlängert sich nicht automatisch. Der Aufruf für die darauf folgende Spielzeit 2024/2025 ist daher im kommenden Sommer.

Und so kommt man ans Abo:

Telefonisch bestellen können Sie ab dem 14. Juli von 9 bis 16 Uhr beim Abonnement-Büro des BR unter 0800/5900-595. Das Büro ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 16 Uhr geöffnet, mittwochs sind keine Bestellungen möglich. Das Abo kostet in der ersten Kategorie 245 Euro, in der zweiten 215, in der dritten 175, in der vierten 150, in der fünften 105 und in der sechsten Kategorie 75 Euro. Das Abo gilt nur für die Saison 2023/2024.