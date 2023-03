Sturz eines Kaltbluts: Cate Blanchett als Dirigentin in „Tár“

Von: Markus Thiel

Zu allem entschlossen, auch zum Machtmissbrauch: Lydia Tár (Cate Blanchett) probt mit den Berliner Philharmonikern, Konzertmeisterin Sharon Goodnow (Nina Hoss) ist ihre Frau. © universal/dpa

„Tár“ erzählt nicht nur von einer egomanischen Dirigentin, sondern eine allgemeingültige Geschichte über Machtmissbrauch. Cate Blanchett spielt die Titelrolle mit der Virtuosität und Entschlossenheit eines eisigen Avatars.

„Maestra“, damit fangen wir gar nicht erst an. Selbstverständlich lässt sich Lydia Tár mit „Maestro“ anreden. Nicht nur weil sie allen gegenüber den echten, fiesen Macho-Kerl gibt, der Aggressionen mit Box-Training abreagiert, sondern weil es gar nicht mehr um Gendern und Frauenquote geht. „Tár“, der nach 16 Jahren erste Film von Meisterregisseur und Drehbuchautor Todd Field, ist einen Schritt weiter als die Klassikszene anno 2023. Hier werden die Berliner Philharmoniker von einer Chefin geführt, hier gibt es auch eine Konzertmeisterin – die Ehefrau der Dirigentin mit einer gemeinsamen Tochter.

„Tár“, für sechs Oscars nominiert, erzählt also weniger von einer Künstlerin, die sich nach oben durchboxen muss, sondern von klassischer Machtgeilheit, Egozentrik, fehlender Reflexion und dem ständigen Stricken am Bild für die Öffentlichkeit. Von alledem also, das man hauptsächlich von den Wesen mit dem Y-Chromosom (und aus einschlägigen Firmenboss-Filmen) kannte. Dass eine Frau im Zentrum steht, mit der man sich in keiner Sekunde identifiziert, ist fast ein klassischer Verfremdungseffekt, um all diese Themen stärker herauszuschälen. Und, wenn man so will, eine ernste Version von „Der Teufel trägt Prada“ mit Meryl Streep.

Regisseur Todd Field mischt Realität mit Fiktion

Aufreizend ist, wie Field Realität mit Fiktion vermischt. Weite Teile des sehr langen Films wurden in der Berliner Philharmonie oder in den Gängen und Büros des Gebäudes gedreht. Als echtes Orchester gibt’s nicht die Berliner, sondern die Dresdner Philharmonie (Einstellungen aus dem Dresdner Kulturpalast mogeln sich dazwischen). Einmal sitzt Lydia Tár in den Räumen der mittlerweile pleitegegangenen New Yorker Künstleragentur Cami. Und Adam Gopnik, Redakteur des „New Yorker“ spielt sich gleich selbst.

Die Geschichte um Lydia Tár, die Wegbegleiter, ob Mann oder Frau, skrupellos fallenlässt und die angehende Solo-Cellistin des Orchesters fördert, weil sie sich in diese verliebt, ist glaubhaft. Fields Stärke ist auch, dass er nie moralinsauer wird oder die Checkliste der politischen Korrektheit abarbeitet. Trotzdem wirkt der Film in seinen schwächsten Momenten wie ein Problemkonstrukt: Lydia Tár ist ein Hybrid aus Herbert von Karajan und Daniel Barenboim (Machtmissbrauch inklusive Selbstinszenierung als Musikgötter), Lorenzo Viotti (Schönheit für die Cover-Fotos), Leonard Bernstein (Brennen für die Musik) und Marin Alsop. Letztere, die offen lesbisch lebende Chefdirigentin des Baltimore Symphony Orchestra, fühlte sich vom Film prompt „beleidigt“.

Cate Blanchett spielt das alles mit der Virtuosität und Entschlossenheit eines eisigen Avatars, eine Antiheldin aus der Kühlkammer. Ein Wesen, das zum Rache-Engel werden kann. In einer Szene stellt Tár eine Schülerin zur Rede, die ihre Tochter bedrängt hat: Leise, vage Drohungen lassen vor dem inneren Auge der Kleinen die Hölle entstehen. Umso stärker hebt sich Társ Charakter von der Wärme und der Bodenhaftung der Trabanten wie der Ehefrau (Nina Hoss erzählt mit einem Blick ganze Geschichten) und der Assistentin ab: Noémie Merlant ist nicht nur ausgebootetes Hascherl, sie hat am Ende von der Chefin genug gelernt.

Klassikfans mögen einiges auszusetzen haben

Nicht alles führt Field zu Ende. Mit Gruselelementen deutet er Társ Paranoia an. Auch andere Handlungsfäden hängen heraus. Und wie sich genau der Absturz der Dirigentin vollzieht, weiß keiner genau. Das mag irritieren (auch das überlange Tár-Interview zu Beginn), entpuppt sich aber als Verweigerung von Konventionen. Klassikfans mögen einiges auszusetzen haben. Doch das Genre des Musikfilms dient weitgehend nur als Folie.

In gewisser Weise ist „Tár“ die ferne, sehr andere Fortsetzung von „Die Dirigentin“, Maria Peters’ Film über Antonia Brico (1902-1989), erste Frau am Pult der Berliner Philharmoniker. Das deutsche Nobelorchester macht übrigens gute Fortschritte in seiner Aufholjagd Richtung „Tár“-Welt: Gerade hat Vineta Sareika-Völkner als erste Konzertmeisterin in der 140-jährigen Geschichte des Ensembles ihren Vertrag unterschrieben.

