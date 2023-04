„Tatort“ heute: Ermittler Falke und Grosz nehmen es in „Verborgen“ nicht so genau mit den Regeln

Von: Theresa Kuchler

Die „Tatort“-Kommissare Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 2. v. l.) und Julia Grosz (Franziska Weisz) machen einen schrecklichen Fund. © O-Young Kwon/NDR

Im neuen „Tatort“ begeben sich die Kommissare Thorsten Falke und Julia Grosz in eine Schattenwelt: zu Menschen ohne Papiere, die faktisch nicht existieren. Ein Krimi, der nah ran geht.

In dem Palettenkasten seines Lasters findet ein Lkw-Fahrer einen toten Flüchtling. Zeitgleich suchen Jon (Alois Moyo) und Hope (Sheri Hagen) in Hannover verzweifelt ihren 17-jährigen Sohn, der spurlos verschwunden ist. Im neuen „Tatort“ geht es tief in die Schattenwelt dieses Landes: zu Menschen, die ohne Ausweispapiere faktisch nicht existieren.

Der Krimi zoomt in die Anarchie des Verborgenen, die auch das norddeutsche Ermittlerduo Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) die Regeln brechen lässt. Denn wo die Angst vor Staat und Polizei wie ein Damoklesschwert über jeder Entscheidung schwebt, gestaltet sich die Spurensuche schwer. Damit jemand mit den beiden Ermittlern redet, müssen sie die Sache anders anpacken, als sie es an der Polizeischule gelernt haben.

„Tatort“ heute: Kommissare Falke und Grosz ermitteln in der Schattenwelt

Falke, der mit der „Tatort“-Folge sein zehnjähriges Jubiläum als Kommissar feiert, verlässt sich da auf seinen Pragmatismus: Anstatt sich mit Formalitäten aufzuhalten („Papiere sind hier jetzt nicht wichtig“), geht er mit Kumpel-Attitüde auf die Zeugen zu und streift mit Jon durch die Straßen. Bulle, aber Vertrauensperson. Auch Kollegin Grosz rückt so manches Mal von ihrer Korrektheit ab. Am Ende ist sie es, die einen dubiosen Trick vorschlägt, um den Schleusern auf die Spur zu kommen.

Regisseurin Neelesha Barthel lässt elegant Licht ins Dunkle fallen: In „Verborgen“ schafft sie einen subtilen Spannungsaufbau, der ohne Klischees, Schießereien und Blutbad auskommt. Oft sind es zufällige Bemerkungen von Nebencharakteren, die die Ermittler wieder auf die richtige Fährte lotsen. Oder der passende Augenblick, in dem sie in eine Wohnung kommen. Das eher langsame Tempo dieses „Tatort“ passt zur Schockstarre der Hauptfiguren und wird durch die überlegte Kameraführung gestützt. Mal darf der Zuschauer aus der Ferne beobachten, im nächsten Moment sitzt er mit Falke und Jon in einer afrikanischen Kneipe und gewinnt einen unmittelbaren Blick in die Welt der Unsichtbaren. Auch sonst geht’s ganz nah ran: Die Charaktere wirken echt, die Schauspieler überzeugen. Ein bedrückender Ausflug in den Untergrund.

