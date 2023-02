„Tatort“ heute: Trockenes Brot aus dem Schwarzwald

Von: Stefanie Thyssen

Einen alten Fall mussten die Ermittler Berg (Hans-Jochen Wagner) und Tobler (Eva Löbau) neu aufrollen. © ARD

Der „Tatort“ in der ARD kommt heute aus dem Schwarzwald: In „Unten im Tal“ geht es um einen „Cold Case“. Der Film ist wie ein Butterbrot – warum? Unsere TV-Kritik:

Ein kurzer Blick zurück auf die vergangenen Wochen: Da hatten es die Zuschauer am Sonntagabend um 20.15 Uhr im Ersten mit einem trauernden, verzweifelten, verzagenden Kommissar Faber in Dortmund zu tun. Wunderbar gespielt von Jörg Hartmann, aber auch, nun ja, etwas anstrengend. Im Saarland kämpfen die beiden Ermittler (Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer) nicht nur gemeinsam gegen das Verbrechen, sondern ringen auch miteinander um Vertrauen, blicken immer wieder in Abgründe, die sie verbinden. Und dann war da zuletzt noch dieser sehr besondere neue Kommissar aus dem „Polizeiruf 110“, Vincent Ross (André Kaczmarczyk), der lieber mit Kajal statt Knarre ermittelt, wie unsere Kritikerin treffend schrieb. Bei so viel Anderssein, Exzentrik und Um-sich-selbst-Kreiserei wirkt das Duo aus dem Schwarzwald, das gestern Abend am Zug war, vor allem: reichlich normal.

„Tatort: Unten im Tal“ mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner

Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) sind sozusagen das gute alte Butterbrot in der immer experimenteller werdenden Sonntagskrimi-Kost. Die Folge „Unten im Tal“ von Nicole Armbruster (Drehbuch) und Julia Langhof (Regie) machte da am Sonntag, 12. Februar 2023, keine Ausnahme – ganz im Gegenteil. Hier schmeckte alles noch dazu fad.

Ein „Cold Case“ steht im Zentrum des „Tatorts“ aus dem Schwarzwald

Ein Cold Case bringt die beiden Ermittler zurück in ein Dorf, tief im Schwarzwald gelegen. Ein Fall also, der vor Jahren mangels Aufklärung zu den Akten gelegt wurde, nun aber neu aufgerollt wird, als die Leiche des Mädchens entdeckt wird, das damals scheinbar spurlos verschwunden war: die 17-jährige Rosa, selbst schon Mutter einer Tochter. Ein Täter konnte nie überführt werden, doch für Rosas Eltern war immer klar, wer der Schuldige ist: der mehrfach vorbestrafte Werner Tröndle. Natürlich steht er, den die Dorfbewohner am liebsten aus ihrer Gemeinschaft verstoßen würden, auch jetzt wieder im Zentrum der Ermittlungen.

Die gestalten sich allerdings dermaßen zäh, dass man als Zuschauer Mühe hat dranzubleiben. Hier ist keine Figur weit und breit, die einen in ihren Bann ziehen würde. Cornelius Obonya und Inka Friedrich als Rosas Eltern umweht zwar ein Hauch von Undurchsichtigkeit, aber ausspielen dürfen die beiden, die es zweifellos könnten, das nicht. Aurel Manthei bleibt als Werner genauso blass wie Carlotta Bähre und Tonio Schneider als Vater-Tochter-Gespann, das hölzern miteinander umgeht, ja geradezu fremdelt. Die Macher wollen eine Geschichte von Verdrängung, unterdrückter Schuld und fehlgeleiteten Interpretationen erzählen, hieß es in der Ankündigung zum Film. Das ist „Unten im Tal“ tatsächlich auch geworden. Nur: Ohne Empathie ist das eine arg ermüdende Angelegenheit.