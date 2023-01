„Tatort“ heute aus Dortmund: Im Schmerz gefangen – Fabers düsteres Solo

Von: Astrid Kistner

Teilen

Vater und Sohn: Wolfgang Rüter (re.) und Jörg Hartmann im Dortmunder „Tatort“. © Thomas Kost

Der Dortmunder „Tatort“ steht nach dem Tod von Kommissarin Martina Bönisch (Anna Schudt) vor einem Neuanfang. Und der glückt wunderbar. Unsere TV-Kritik.

„Du bleibst hier“ – das ist eine Feststellung, keine Bitte. Sterbend hat Kommissarin Martina Bönisch (gespielt von Anna Schudt) im „Tatort: Liebe mich“ ihrem Kollegen Faber das Versprechen abgenommen weiterzumachen, und der kämpft hart, um den letzten Wunsch seiner Partnerin zu erfüllen. Denn dieses Bleiben ist eine Qual, das sieht man Faber (Jörg Hartmann) im aktuellen Fall aus Dortmund an. Trauer, Wut und Einsamkeit werfen ihn zurück in die Zeit, aus der „Tatort“-Fans ihn als unzugänglichen – und bisweilen anstrengenden – Eigenbrötler kennen. (Lesen Sie hier: Deshalb verließ Anna Schudt den Dortmunder „Tatort“.)

Ein Mord ohne Leiche

Wie schon im Fall aus Berlin mit Mark Waschke (der jüngst sein erstes Solo ohne Meret Becker hatte), wird nun auch in Dortmund Trauerarbeit geleistet. „Tatort“-Darsteller Jörg Hartmann hat das Drehbuch zu „Du bleibst hier“ selbst geschrieben und es dabei sich und den Zuschauern nicht gerade leicht gemacht. Allgegenwärtig ist der Schmerz, der den vom Dienst beurlaubten Kriminaler umfängt. Während die ebenfalls trauernden Kollegen (Rick Okon und Stefanie Reinsperger) es mit einem Mord ohne Leiche zu tun bekommen, streift Faber wie ein verwundetes Tier durch einsame Wälder. Das strengt schon beim Zuschauen an, fast möchte man erschöpft und deprimiert ins Sofa sinken, da nimmt die Geschichte eine vielversprechende Wendung.

Fabers Vater (großartig und glaubwürdig besetzt mit Wolfgang Rüter) taucht im Zuge der Ermittlungen unerwartet auf. Ein Dortmunder Urgestein, umsorgt von alten Freunden im Viertel, aber ohne Kontakt zum Sohn. Faber senior scheint in den Fall verstrickt und ist die Brücke in die Vergangenheit, über die der Kommissar in die Gegenwart zurückfindet. Regisseur Richard Huber entwickelt ein sensibles Vater-Sohn-Drama, das auch ohne die Themen Gentrifizierung und fortschreitende Demenz getragen hätte. Trotzdem ist dieser sehr persönliche Fall durchaus sehenswert. Ein Krimi, der Hoffnung auf die Zukunft des Dortmunder Trios macht.