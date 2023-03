„Tatort“ heute: Starker Kölner Krimi erzählt von Heimatverlust

Von: Astrid Kistner

Wunderbares Duo: die Schauspieler Barbara Nüsse und Klaus J. Behrendt harmonieren im Krimi perfekt © WDR/Martin

Lützerath lässt grüßen - der neue ARD-„Tatort“ aus Köln spielt in einem verlassenen Dorf im rheinischen Braunkohlegebiet. Ein feiner Film über Schmerz und Heimatlosigkeit.

Finger weg von Bützenich, steht auf einem ramponierten Schild, das die Kölner Kommissare Schenk (Dietmar Bär) und Ballauf (Klaus J. Behrendt) auf dem Weg zum „Tatort“ im rheinischen Braunkohlerevier passieren. Das fiktive Dorf, das fast vom nahe gelegenen Tagebau verschluckt worden wäre, konnte gerettet werden. Doch um welchen Preis? Der lange Kampf um die Heimat hat die Gemeinschaft gespalten, Existenzen zerstört und Narben hinterlassen. Der Nährboden für einen Mord.

Regisseur Torsten C. Fischer komponiert mit „Abbruchkante“ einen starken Krimi, der sich trotz der Nähe zu Lützerath (gedreht wurde in nur 40 Kilometer Entfernung) nicht der Debatte um Kohleabbau und -ausstieg verschreibt. Vielmehr fokussiert sich das Buch von Eva und Volker A. Zahn auf Zwischenmenschliches: Verrat, Verlust und Rache. Der alteingesessene Arzt von Bützenich ist in einem verlassenen Haus mit mehreren Schüssen hingerichtet worden. Im Tauziehen um die Heimat hatte er von den Einheimischen Eigentum erworben und falsche Versprechungen gemacht. Feinde hatte er also genug und dazu noch eine freudlose Ehe.

So weit, so konventionell. Doch der Kölner Krimi schert elegant aus und entwickelt sich zum gelungenen Gesellschaftsdrama an einem bizarren Ort, der vom Rest der Welt vergessen scheint. Die Stimmung zwischen Aufbruch und Verharren packt auch Max Ballauf, der als ewig einsamer Wolf eine Seelenverwandte in der Pensionswirtin Karin Bongartz (großartig: Barbara Nüsse) findet. Ein feiner, gesellschaftsrelevanter Krimi, der sich mit der finalen Beichte – einer Auflösung à la Hercule Poirot – in der örtlichen Kirche selbst adelt.