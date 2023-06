„Tatort“ heute: Großer Klamauk statt fein dosierter Komik

Von: Astrid Kistner

Schwaben-Duo: Felix Klare (li.) und Richy Müller. © SWR

Es ist der letzte „Tatort“ vor der Sommerpause. Die nächsten zehn Wochen sendet das Erste am Krimi-Sonntag Wiederholungen. Ob es sich lohnt, den Stuttgarter Fall heute (18. Juni) einzuschalten, erfahren Sie hier.

Schon klar, so ein Jubiläum ist etwas Besonderes: Lasst uns doch mal nach 15 gemeinsamen Jahren und 30 gelösten Fällen was Neues ausprobieren, haben sich die Stuttgarter wohl gedacht. Schließlich können wir alles – außer Hochdeutsch, lautet ja der bekannte Slogan der Schwaben. Ein fataler Irrtum, wie der „Tatort: Die Nacht der Kommissare“ beweist. Denn Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) geben in dieser Krimikomödie eine ziemlich unlustige Vorstellung.

Der abgetrennte Kopf des Drogendealers Boris „Koksnase“ Kellermann gibt dem Stuttgarter Gespann ein Rätsel auf. Welcher „sehr, sehr große Hund“ hat ihn so brachial vom Rest des Körpers getrennt? Während Bootz noch in der Gerichtsmedizin grübelt, hat Lannert bereits eine heiße Spur. Die ist so heiß, dass der Kriminaler doch glatt in einer dubiosen Kneipe mit einem Drogencocktail ausgeknockt wird. Bootz muss ran und mit dem berauschten Kollegen die verschwurbelte Geschichte um Dealer, Gangster, Chinesenmafia und geldgierige Schweinebauern entwirren.

Klingt lustig, ist es aber höchstens unfreiwillig. Denn Autor Wolfgang Strauch hat statt fein dosierter Komik ziemlich viel Klamauk ins Drehbuch gepackt. Offensichtlich zur Freude von Richy Müller, der als halluzinierender Kommissar grenzdebil grinsend durchs nächtliche Stuttgart stolpert und Liebeserklärungen vor sich hin brabbelt. Überzeugend sind in dieser Jubiläumsposse allenfalls die schwäbischen Schweinebauern Bechtle (Klaus Zmorek) und seine Frau (Therese Hämer), die sich nach einem neuen Leben mit nötigem Kleingeld sehnt. „I will mit dem ganzen Scheißdrägg nix mehr zu dun han“, sagt sie, und als Zuschauer kann man ihr am Ende nur beipflichten.