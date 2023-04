„TATORT“ heute: Starkes Dortmund-Trio zeigt private Schwächen

Von: Astrid Kistner

Teilen

Kommissar Faber (Jörg Hartmann) und Ermittlungschefin Herzog (Stefanie Reinsperger) werten die Bilder der Videoüberwachung aus © Martin Rottenkolber/WDR

„Love is Pain“ heißt der neue „Tatort“ aus Dortmund. Liebe ist Schmerz. Ein Titel, der auch ohne weiteres zu einigen der vergangenen Fälle gepasst hätte, im ARD-Krimi (23. April) wird er zum Leitmotiv – für den Täter, die Hinterbliebenen und das Ermittler-Trio.

Jeder, wirklich jeder der Protagonisten spürt den Schmerz und den Verlust, den die Liebe, dieses riesengroße Gefühl, auszulösen vermag. Den Täter, den Zuschauer und Polizei in diesem Krimi von Anfang an kennen, treibt es zu einem blutigen Rachefeldzug. Zwei scheinbar zufällige Opfer hat er niedergestochen, bevor er sein Gesicht provokativ in die öffentliche Überwachungskamera hält. Nicht wer, sondern warum ist also die Frage, auf die die Kommissare Faber (Jörg Hartmann), Herzog (Stefanie Reinsperger) und Pawlak (Rick Okon) nach den brutalen Hinrichtungen fieberhaft eine Antwort suchen, um ein weiteres potenzielles Opfer vor dem Tod zu bewahren.

Dabei steht auch ihnen der private Schmerz immer wieder im Weg: Der oberflächlich überraschend friedliche Faber kämpft noch mit der Trauer um die Kollegin Böhnisch, Pawlak ums Sorgerecht für seine Tochter Mia und Herzog mit ihrem Gewissen, als ihre polizeilich gesuchte Mutter sie um Hilfe bittet.

Dramaturgisch und emotional gelingt Regisseurin Sabine Bernardi ein starker, mitreißender Thriller. Wo taucht der Mörder, der nach seinen Bluttaten das Gesicht provokativ in die Überwachungskameras hält, als nächstes auf? Was treibt ihn an? Und auf welche ungesühnte Schuld will er die Kommissare da stoßen? Das Autorenduo Bob Konrad und Hanno Hackfort liefert die Antworten nur in homöopathischen Dosen und steigert damit die Spannung bis zum Schluss. Der Einsatz der Echtzeitaufnahmen aus den Überwachungskameras und die Arbeit der Super-Recognizerin Beate Gräske (Sar Adina Scheer) erweisen sich als geschickter Kunstgriff in diesem atmosphärisch dichten „Tatort“.