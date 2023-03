„Tatort“ heute aus München: Ein Hoch auf Hackl!

Von: Stefanie Thyssen

Ein Wutbürger, der kaum zu halten ist: Burghart Klaußner (re.) als Hackl mit Miro Nemec (l.) und Udo Wachtveitl. BR © Hendrik Heiden

„Es spielt schon eine große Rolle, dass er dabei ist.“ Dieser Satz, der irgendwie so nebenbei formuliert klingt, stammt aus einem Interview mit Miroslav Nemec, das er im Vorfeld des jüngsten Münchner „Tatorts“ gegeben hat. Er bezieht sich auf Kollege Burghart Klaußner, der in jenem Fall – es ist der 91. des Duos Leitmayr und Batic und lief gestern Abend im Ersten – den titelgebenden „Hackl“ spielte.

Nemec liegt richtig. Und zwar so was von richtig. Denn der 73-Jährige hat mit seiner Schauspielkunst aus diesem Krimi, dem ein eher durchschnittliches Drehbuch zugrunde lag (geschrieben von Dagmar Gabler) und der recht konventionell inszeniert war (Regie: Katharina Bischof), dann doch einen sehr besonderen Film gemacht.

Die Verführung war sicher groß, aus diesem Johannes Bonifaz Hackl eine nur böse Figur zu machen. Einen Kotzbrocken vor dem Herrn (der er, nun ja, schon auch ist), einen alten, weißen Mann (der er auch ist), einen hässlichen nicht nur Wut-, sondern Hassbürger (stimmt auch), der alles und jeden verachtet. Der ohne mit der Wimper zu zucken Kommissar Batic als „Drecks-Jugo“ beschimpft und sich auf dem Revier wie ein dreijähriges Terror-Kind aufführt. Aber Burghart Klaußner spielt eben nicht nur all das, sondern er lässt ihn Mensch sein, nicht nur Menschenfeind.

Gespiegelt wird diese Haltung – das übrigens ein gelungener Kniff – durch Kommissar Leitmayr (Udo Wachtveitl), der, wenn nicht Sympathie, dann zumindest ein Hauch von Mitgefühl für den Hackl hat, und das, obwohl der ihm schon vor vielen Jahren so derbe in den Finger gebissen hat, dass die Narbe bis heute sichtbar ist. „Ich mag solche Figuren, einsame, alte Männer mit rauer Schale, die nicht so telegeschmeidig sind“, hat Wachtveitl kürzlich über die Figur Hackl gesagt. Und er spielt dieses Gefühl ganz wunderbar und anrührend.

Der Fall an sich gerät angesichts der Konzentration auf Hackl zur Nebensache, was verschmerzbar ist (diese Mutter-Nummer am Ende war wirklich drüber!). Und der zweiten Verführung dieses Krimis kaum eine Chance ließ – nämlich die, in die Alles-nur-traurig-in-den-Hochhäusern-im-Hasenbergl-Klischeefalle zu tappen. Insgesamt also: Ein Hoch auf Hackl. Und die trotz allem immer noch telegeschmeidigen BR-Kommissare.