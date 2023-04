Tatort heute im Realitäts-Check: So arbeiten die Spezialisten mit dem Superblick

Von: Astrid Kistner

Frau mit Durchblick: Beate Gräske (Sar Adina Scheer) hilft im Dortmunder „Tatort“ bei der Tätersuche © M. Rottenkolber/WDR

Ich sehe was, was du nicht siehst. Super-Recognizerin spürt im aktuellen „Tatort“ den Täter auf – so wie der Dortmunder Polizei-Spezialist David Paprocki im wahren Leben.

„Sie ist besser als jede Datenbank“, sagt Kommissarin Rosa Herzog und stellt den Kollegen im „Tatort“ stolz Beate Gräske vor (gespielt von Sar Adina Scheer). Ihr Job: Super-Recognizerin. Ihr Talent: Sie erkennt ein Gesicht, das sie einmal gesehen hat, unter Tausenden wieder. Auf diese Weise spürt Gräske im ARD-Krimi „Love is Pain“ (am 23. April) auch den Täter über die öffentlichen Überwachungskameras auf. Und es gibt sie wirklich, die Spezialisten mit dem Superblick.

David Paprocki ist einer von ihnen und er arbeitet sogar beim Polizeipräsidium Dortmund. Bereits als Jugendlicher stellte er fest, dass er sich Gesichter extrem gut merken kann. „Ich wusste nur nie, dass es für diese Fähigkeit auch eine bestimmte Bezeichnung gibt. Als bei der Polizei dann die Abfrage nach genau dieser Fähigkeit kam, habe ich mich sofort angesprochen gefühlt und spontan beworben“, sagt Paprocki im Gespräch mit unserer Zeitung.

Den von der britischen Universität Greenwich entwickelten Test, der diese Spezialbegabung erkennt, bestand der Kriminaloberkommissar mit Bravour. Damit gehört er zu den weniger als zwei Prozent der Bevölkerung, die die Fähigkeiten von Super-Recognizern besitzen. „Trainieren kann man das soweit ich weiß nicht. Man besitzt die Fähigkeit oder eben nicht“, sagt Paprocki.

David Paprocki arbeitet als Super-Recognizer bei der Dortmunder Polizei © fkn

Trotzdem hat auch der 45-Jährige bestimmte Methoden, mit denen er arbeitet: „Ich schaue mir die Gesichter ganz genau an. Ich ,scanne’ sie praktisch mit meinen Augen und versuche mir dabei Details wie Muttermale, Haarlinie, die Anordnung der Augen, Mundwinkel, Form der Nase, ausgeprägte Gesichtsfalten und Narben so gut wie möglich einzuprägen. Je mehr Merkmale ein Gesicht hat, desto wahrscheinlicher ist es, diese Person auch bei schlechterer Bildqualität wiederzuerkennen“, erklärt Paprocki. Im Alltag kümmert er sich vor allem um Taschendiebstähle oder um Gewalttaten in Stadien. Überwachungskameras spielen dann – wie im Dortmunder „Tatort“ – eine wichtige Rolle. „Wenn wir Videomaterial über einen längeren Zeitraum von derselben Tätergruppe auswerten, können wir auch einzelne Personen am Gangbild oder einem bestimmten immer wiederkehrenden Bewegungsablauf identifizieren.“

Die Fähigkeiten von Super-Recognizern sind deutschlandweit heiß begehrt. Immer öfter kämen Anfragen von anderen Kommissariaten, sagt David Paprocki. Besonderen Bedarf gebe es bei Bundesligaspielen. „Dabei geht es dann zum Beispiel darum, anhand der Überwachungskameras im Stadion nach Fans mit Stadionverbot oder Straftätern zu fahnden.“

Starkes Trio mit privaten Schwächen: die Kommissare Pawlak (Rick Okon, li.), Faber (Jörg Hartmann) und Herzog (Stefanie Reichsperger) © Martin Rottenkolber/WDR

Dank „Superwoman“ Beate Gräske, wie Kommissar Faber sie im Film nennt, kommen auch die Fernseh-Ermittler ihrem Täter bald auf die Spur. Dennoch ist laut WDR vorerst nicht geplant, dass die Frau mit dem Spezialblick das Dortmunder Trio auch in Zukunft verstärken wird.