„Tatort: MagicMom“ aus Münster: Schöne neue Welt der Momfluencer

Von: Katja Kraft

Auf der Suche nach dem Mörder der verstorbenen Influencerin: Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, li.) und Frank Thiel (Axel Prahl) befragen die Nachbarin. © WDR

Der neue Münsteraner „Tatort: MagicMom“ spielt in der Welt der Influencer. Ein gewohnt launiger Krimi, der nebenbei die Diskussion um Geschlechterrollen aufspießt. Unsere TV-Kritik.

„Ach, was waren das für schöne Zeiten, als Beziehungstaten noch tatsächlich etwas mit Beziehungen zu tun hatten.“ Frank Thiel (Axel Prahl) und Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) haben so ihre Zweifel, dass die Freundschaften, die in Sozialen Medien geknüpft werden, real sind. Mit dem Duo nimmt uns Regisseurin Michaela Kezele (Drehbuch: Regine Bielefeldt) im neuen Münsteraner „Tatort: MagicMom“ mit in eine Welt, die die meisten von uns per Smartphone und PC regelmäßig betreten – und von deren Perfektion wir uns wider besseres Wissen blenden lassen; von dem Glück, das die schönen Menschen bei Instagram und Co. ausstrahlen. Wie „MagicMom“, eine Momfluencerin – halb Mutter, halb Influencerin, die eigentlich Evita Vogt (Laura Louisa Garde) heißt und der die Kindererziehung nicht so easy-peasy gelingt, wie ihre Internetposts suggerieren. Jetzt ist MagicMom tot, erhängt. Doch wie Boerne schnell erkennt: Nachdem sie bereits gestorben war, hat sich jemand die Mühe gemacht, die Frau in ihrem Münsteraner Architektenhaus aufzuhängen. Warum?

Clevere Geschäftsfrau: „BusyBine“ (Agnes Decker). © WDR

Viele „Hater“ kommen infrage, der magischen Mami etwas angetan zu haben. Neider wie ihre Konkurrentin Sabine Hertweck (stark: Agnes Decker) alias „BusyBine“, die ein perfides Geschäftsmodell entdeckt hat. „Kinder sind das IT-Piece des Lebens“, erklärt sie dem verdutzten Kommissar und seinem ewigen ungefragten Mitermittler Boerne. Soll heißen: ein niedliches Accessoires, mit dem sich viel Geld machen lässt. Dass „Busybine“, die im Netz dafür wirbt, wie man nach der Geburt wieder fit wird, in Wahrheit nie schwanger war und auf Fotos und Videos mit lebensechten Puppen statt lebendigen Babys hantiert, ist ein gelungener Clou dieser gelungenen Geschichte.

Starke Nebendarsteller wie Agnes Decker und Golo Euler

Um sich davon begeistern zu lassen, muss man – so ist’s halt bei den Münsteranern – freilich Fan der zum Klamauk tendierenden Truppe sein. Gerade Liefers kann ja nicht viel mehr als Karikatur. Doch verlässlich reißen auch in diesem Film Prahl, ChrisTine Urspruch, Mechthild Großmann und Björn Meyer in den weiteren Hauptrollen und tolle Nebendarsteller wie Decker und Golo Euler manch schwache, laienhaft anmutende Szene raus. Was etwa soll der Schultheater’eske Auftritt des jungen Julius Casper Gold als Großneffe der Staatsanwältin? Hätte man sich in diesem abwechslungsreichen Film sparen können. Der wird durch flapsige Sprüche, wechselnde Handy-/Camcorder-/Überwachungskamera-Perpektiven und lustige eingespielte Erklärfilmchen im TikTok-Stil aufgelockert. Ein kurzweiliger Krimi, der nebenbei die Diskussion um Geschlechterrollen aufspießt. Auf die Westfalen ist Verlass.