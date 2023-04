„Tatort“ mit Corinna Harfouch: So tickt die Neue in Berlin

Von: Rudolf Ogiermann

Decken ein Komplott gegen den Staat auf: Robert Karow (Mark Waschke, re.) und seine neue Kollegin Susanne Bonard (Corinna Harfouch), hier mit Roland Bonjour. © Glahn/RBB

Mit dem zweiteiligen „Tatort: Nichts als die Wahrheit“ wagen sich die Krimimacher an ein etwas zu großes Thema. Corinna Harfouch als neue Kommissarin überzeugt noch nicht.

„Es ist größer, als ich dachte“, stammelt die Polizistin im letzten Telefonat ihres Lebens. Szenen eines tödlich endenden Falles von „Racial Profiling“, die zuvor zu sehen waren, legen nahe, dass dieser Krimi von ausländerfeindlichen Exzessen bei ihrer Einheit handelt, die die Beamtin nicht länger ertragen kann und will. Ein Krimi über Polizeigewalt? Nein, die Macher dieses Berliner „Tatort“ wollen mehr – sie malen die Gefahr der Unterwanderung der Sicherheitsbehörden durch demokratiefeindliche Kräfte an die Wand. Eine gewaltige Geschichte, die sie an zwei Tagen und in 180 statt wie üblich in 90 Minuten erzählen. Ein „Double Feature“, das die Erwartungen nicht hundertprozentig erfüllt, leider auch nicht die an Neuzugang Corinna Harfouch (Lesen Sie hier: Unser Interview mit Corinna Harfouch zu ihrem „Tatort“-Start).

Alles etwas übertrieben im neuen „Tatort“ aus Berlin

„Nichts als die Wahrheit“, so der hehre Titel dieser Produktion, spielt im Milieu der Ordnungshüter, sie zeigt frustrierte Beamte, übermotivierte, um nicht zu sagen überforderte Schüler, von denen sich viele nach einem anderen System zu sehnen scheinen. Vom „Tag X“ ist die Rede und von der „Reconquista Germanica“. Große Worte, ein großes Thema. Ein wenig zu groß für das neu formierte Berliner Duo, das es im Alleingang unter anderem mit einem Angriff auf die Spitze des Bundesverfassungsgerichts zu tun bekommt. Katja Wenzels und Stefan Kolditz’ Geschichte vom Kampf zweier aufrechter Kriminaler gegen Rechts lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Blick in Abgründe werfen, zeigt, was möglich ist, wenn interessierte Kreise ein Komplott gegen den Staat schmieden, dem sie dienen sollen. Doch die Autoren springen zu kurz. Etwas zu finster die Finsterlinge, die sie kreieren, etwas zu papieren oft deren Reden. Beispielhaft dafür die Figur des Verfassungsschützers (Tilo Netz), vielleicht doch etwas zu eindimensional gezeichnet, bei aller Kritik an dieser ins Gerede geratenen Institution. Und würde der Drahtzieher der Gewaltakte, der von Sebastian Hülk gespielte Chef einer obskuren Sicherheitsfirma, selbst die blutige Drecksarbeit des ersten Mordes übernehmen?

Mark Wasche souverän wie immer

Jenseits dieser etwas plakativen Story und einiger kleiner Unwahrscheinlichkeiten – eine Kinderzeichnung bringt die Ermittler auf die richtige Spur – entwickelt „Nichts als die Wahrheit“ durchaus Thrill, hat ein gutes Timing (Regie: Robert Thalheim), bietet überraschende Wendungen und einen spannenden Showdown. Souverän wie immer Mark Waschke als Robert Karow, ein vielschichtiger Charakter, der diesen „Tatort“ trägt. Corinna Harfouch dagegen kann anfangs nicht deutlich machen, dass ihre Figur die geachtete, ja gefürchtete Ausbilderin ist, die man nicht einfach kaltstellen kann. Es dauert lange, bis ihre Susanne Bonard das für diesen Job notwendige Charisma entwickelt. Das kann, das muss noch besser werden.