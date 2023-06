„Tatort“: Was die ARD diesen Sommer an Wiederholungen zeigt

Von: Rudolf Ogiermann

Engel der Obdachlosen: Was weiß Regine Weigand (Hildegard Schroedter), hier mit den Kriminalern Ballauf (Klaus J. Behrendt, li.) und Schenk (Dietmar Bär)? © WDR

Wer in den nächsten Wochen sonntags den „Tatort“ einschaltet, sieht keine neuen Fälle. Es ist Sommerpause, die die ARD traditionell mit Wiederholungen füllt. Eine Übersicht.

Sommerzeit ist Wiederholungszeit – da macht der ARD-Sonntagskrimi traditionell keine Ausnahme. Am 18. Juni lief die letzte Neuproduktion der Saison, ein Fall aus Stuttgart (wir berichteten), ab jetzt gibt’s bis auf Weiteres Mord und Totschlag aus der Konserve. Zehn Wochen dauert die Zeit ohne Premieren, im vergangenen Jahr waren es neun, 2021 zwölf und 2020 sogar 13 Wochen. Sechs der neun älteren Folgen stehen fest..

Köln

Über weite Strecken buchstäblich „auf der Straße“ spielt „Wie alle anderen auch“, zu sehen am kommenden Sonntag um 20.15 Uhr. Die Kölner Kommissare Ballauf und Schenk (Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär) ermitteln im Fall einer Obdachlosen, deren verbrannte Leiche an ihrem Schlafplatz gefunden wird. Was hat die Frau (Ricarda Seifried), in deren Begleitung die Ermordete zuletzt gesehen wurde, mit der Sache zu tun? „Dass die Ermittler in Nina Wolfrums Milieustudie eher zu Statisten avancieren, schadet dem Film nicht“, schrieb die Kritikerin unserer Zeitung bei der Erstausstrahlung des Krimis am 21. März 2021, die von 10,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde: „Der Fokus liegt auf den Frauen und auf denen, die gern übersehen werden.“

Wettlauf gegen die Zeit: Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner im „Polizeiruf 110“ mit dem Titel „Sabine“. © NDR

Rostock

Um eine Frau am Rand der Gesellschaft geht es auch im „Polizeiruf 110“ aus Rostock mit dem Titel „Sabine“, den das Erste am 2. Juli um 20.15 Uhr nochmals zeigt. Die alleinerziehende Sabine Brenner (Luise Heyer) steht vor dem Nichts – sie erfährt, dass sie ihren Job verlieren wird, dann wird auch noch ihre Bankkarte eingezogen. Sie will sich mit ihrer eigenen Pistole das Leben nehmen, erschießt dann jedoch spontan ihren Nachbarn, als sie mitbekommt, dass dieser seine Frau misshandelt. Das Team um Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Sascha Bukow (Charly Hübner) ermittelt. Als ein zweiter Mord geschieht, sieht alles nach einem Amoklauf aus. Mühelos wecke Heyer Empathie für eine zutiefst gekränkte Frau, fand die Kritikerin, Regisseur Stefan Schaller erschaffe „starke Bilder für den Schmerz, der auch die Ermittler heimsucht“. Der Film, erstmals ausgestrahlt am 14. März 2021, hatte 8,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Wen oder was hat Talia gesehen? Hannah Schiller (li.) und Cornelia Gröschel als Dresdner Kommissarin Leonie Winkler in „Parasomnia“. © Daniela Incoronato/MDR

Dresden

Ein altes, stark renovierungsbedürftiges Haus ist Schauplatz der Dresdner Episode „Parasomnia“. In diesem (Horror-)Haus wird ein Handwerker bei der Arbeit erstochen. Die 14-jährige Talia (Hannah Schiller), die mit ihrem Vater in dem verwunschenen Gebäude wohnt, behauptet, sie habe den Täter gesehen. Damit wird sie zur wichtigsten Zeugin für das Trio Gorniak, Winkler und Schnabel (Karin Hanczewski, Cornelia Gröschel und Martin Brambach). Doch das Mädchen hat seit dem Tod der Mutter psychische Probleme – und glaubt, Gespenster zu sehen. „Insbesondere das Schicksal der Familie des Mädchens ist stimmig erzählt“, befand der Kritiker unserer Zeitung, beim Kriminalfall griffen Autor Erol Yesilkaya und Regisseur Sebastian Marka „mutig zu genreüblichen Effekten, legen falsche Fährten bis zum furiosen Schluss“. Das Erste zeigt den Krimi am 9. Juli um 20.15 Uhr, bei der Premiere am 15. November 2020 gruselten sich 7,85 Millionen Krimifans.

Da glauben sie noch, dass der Fall schnell gelöst ist: Batic (Miroslav Nemec, li.) und Leitmayr (Udo Wachtveitl, Mi.), hier mit Stefan Betz als Ritschy Semmler, im noch immer sehenswerten Fall „Die Wahrheit“ aus München. © Hagen Keller/BR

München

Sehr sehenswert ist auch der Münchner „Tatort“ mit dem Titel „Die Wahrheit“ aus dem Jahr 2016, den das Erste am 16. Juli wiederholt. Ein Familienvater will beim Einkaufsbummel einem vermeintlich Betrunkenen aufhelfen – der jedoch sticht mehrmals mit einem Messer zu. Der Mann kann entkommen. Die Kommissare Batic und Leitmayr (Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl) befragen zahlreiche Zeugen, deren Aussagen einander widersprechen. Immer wieder werden Verdächtige festgenommen – der Täter ist nicht dabei. Die Kriminaler sind mit ihrem Latein am Ende. Bleibt der Mord tatsächlich ungesühnt? Der Fall „führt das Münchner Erfolgsgespann an die Grenzen seiner Belastbarkeit und gibt dem Zuschauer eine Kostprobe des Frustpotenzials, das in polizeilicher Ermittlungsarbeit stecken kann“, heißt es in der Kritik unserer Zeitung zu „Die Wahrheit“. Im Schnitt 9,52 Millionen sahen den Krimi bei der Erstausstrahlung.

Die Spur führt in die Kinderwunschklinik: Mark Waschke und Meret Becker in „Dein Name sei Harbinger“. © Gordon Muehle/RBB

Berlin

Die Reproduktionsmedizin steht im Fokus des Berliner Falls „Dein Name sei Harbinger“, erstmals ausgestrahlt am 10. Dezember 2017 vor 8,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Kommissare Nina Rubin und Robert Karow (Meret Becker und Mark Waschke) ermitteln im Fall einer männlichen Leiche, die in einem ausgebrannten Lieferwagen am Stadtrand gefunden wird. Das Duo findet schnell heraus, dass es noch drei weitere mysteriöse Todesfälle dieser Art gab, die nie aufgeklärt wurden. Alle Opfer waren durch „In-Vitro“-Fertilisation in einer Kinderwunschklinik gezeugt worden. Die Story „um einen Besessenen, der von einem noch Besesseneren nur instrumentalisiert wurde“, fiel damals beim Kritiker unserer Zeitung durch, allerdings: „Macht (fast) nichts, Becker und Waschke, einander wie so oft in herzlicher Abneigung verbunden, sind und bleiben gute Typen, denen man gerne zuschaut, am liebsten allerdings, wenn auch die Bücher gut sind“.

Hamburg

Die Episode „Die goldene Zeit“ führt Thorsten Falke auf den Hamburger Kiez, wo er selbst schon als Türsteher gearbeitet hat. Zu sehen ist der Fall am 30. Juli. Der Ermittler und seine Kollegin suchen einen minderjährigen Rumänen, der den Sohn einer ehemaligen Kiezgröße erstochen hat – offensichtlich ein Auftragsmord. „Ein Heimspiel“ für Falke, fand die Kritikerin nach der Erstausstrahlung am 9. Februar 2020 (8,7 Millionen Zuschauer): „Überzeugend unterstützt wird er von Julia Grosz, der Franziska Weisz immer stärkere Konturen verleiht.“

Welche älteren Fälle ne an den Sonntagen 6., 13. und 20. August gezeigt

werden, steht laut ARD noch nicht fest.