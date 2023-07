Taylor Swift: Warum sie ihr Album „Speak Now“ erneut veröffentlicht

Von: Patricia Huber

Taylor Swifts veröffentlichte ihr Album „Speak Now“ in neuer Fassung. © Ashley Landis/AP

Mit „Speak Now“ hat Taylor Swift das inzwischen dritte Album neu aufgezeichnet. Grund dafür ist ein Streit mit ihrem Ex-Label.

„Better than Revenge“: Das ist nicht nur einer der Songtitel auf Taylor Swifts „neuem“ Album, sondern wohl auch ihr Motto beim Vorgehen im Streit mit ihrem ehemaligen Plattenlabel. Statt sich die Rechte an ihren alten Alben für viel Geld zurückzukaufen, spielt Swift nun die Lieder selbst neu ein. So auch die am Freitag erschienene Platte mit dem Titel „Speak now (Taylor’s Version)“.

Taylor Swift: 16 altbekannte Songs in „Speak Now“

Fans dürfen sich hier auf die altbekannten 16 Songs freuen – in denen man besonders Taylors Country-Wurzeln wieder zu hören bekommt. Dabei unterscheiden sich die Neuaufnahmen kaum bis gar nicht von der ursprünglichen „Speak now“-Version. Fans können jetzt also Hits wie „Mine“, „The Story of us“ oder „Haunted“ hören, ohne dem alten Label Geld in die Kassen zu spülen.

Auf Instagram schreibt Swift am Erscheinungstag: „Es ist hier. Es gehört euch, es gehört mir, es gehört uns“, und spielt damit klar auf den Streit mit ihrem Ex-Label an. „Es ist ein Album, das ich alleine geschrieben habe. Über die Launen, Fantasien, Herzschmerzen, Dramen und Tragödien, die ich als junge Frau zwischen 18 und 20 durchlebte“, so Swift weiter.

Fall Out Boy und Paramore-Sängerin auf „Speak Now“

Damals habe die heute 33-Jährige einige Songs zurückgelassen, auf die sie heute noch „unendlich stolz“ sei. Daher haben es diese Lieder nun auf die Neuauflage des Albums geschafft. Insgesamt sechs „From the Vault“-Stücke hat Swift „aus dem Tresor“ geholt und mit Rock-Größen wie der Band Fall Out Boy und der Paramore-Sängerin Hayley Williams eingespielt. Auch aus den sechs neuen Songs hört man die junge Swift und ihre Country-Vergangenheit deutlich heraus – schließlich sind sie auch damals entstanden. Für frühe „Swifties“, wie sich ihre Fans nennen, dürften selbst die sechs frischen Tracks daher gewohnt klingen. Besonders „When Emma falls in Love“ oder „Foolish One“ könnten als Soundtrack für einen Ausritt über Stoppelfelder in Cowboy-Boots dienen.

Etwas moderner und mehr nach der aktuellen Taylor klingt hingegen „Electric Touch“ mit Fall Out Boy, was auch am rockigen Einfluss der US-amerikanischen Band um Sänger Patrick Stump liegen dürfte. Mit Williams stimmt Swift in „Castles crumbling“ hingegen überraschend ruhige Töne an. (ph)