Temeswar eröffnet Kulturhauptstadt-Jahr

Teilen

Das rumänische Temeswar ist in diesem Jahr Europäische Kulturhauptstadt. © Flavius Neamciuc/Kulturhaupt Temeswar/dpa

Vielfalt als Kraftquelle: Die rumänische Stadt Temeswar sieht sich als mulitikultureller Ort der Verständigung.

Temeswar - Unter dem Motto „Shine your light“ („Lass dein Licht leuchten“) hat das westrumänische Temeswar am Freitag das Kulturhauptstadt-Jahr eröffnet. Als zentrale Botschaft wollen die Veranstalter die Vorteile der Diversität in der multikulturellen Stadt betonen. „In unserem Europa, das seinen Weg in diesem komplexen Jahrhundert erst noch findet, will Temeswar mit seiner Geschichte Mut machen. Vielfalt ist Kraftquelle, Kultur schafft Wohlstand“, sagte Bürgermeister Dominic Fritz zur Eröffnung bei einer Gala in der Temeswarer Oper.

Fritz, ein gebürtiger Deutscher aus dem Schwarzwald, amtiert seit 2020 in der Industrie- und Universitätsstadt mit rund 300 000 Einwohnern am Dreiländereck Rumänien-Ungarn-Serbien als Rathauschef. Anwesend bei der Gala waren Ministerpräsident Nicolae Ciuca und weitere Politiker sowie Diplomaten und Künstler.

Geplant waren am Freitag bis spät in die Nacht Live-Konzerte, Akrobatik- und Licht-Shows unter freiem Himmel, Vernissagen und Theatervorstellungen. Highlight ist die Eröffnung der Ausstellung des aus Rumänien stammenden, französischen Surrealisten Victor Brauner (1903-1966). Für den Eröffnungstag waren 47 Veranstaltungen angekündigt.

Ein ähnlich dichtes Programm ist für das Wochenende vorgesehen, darunter zwei Auftritte des deutschen Philosophen Peter Sloterdijk in der Temeswarer West-Universität. Weitere Europäische Kulturhauptstädte sind in diesem Jahr Veszprem in Ungarn und Eleusis in Griechenland. dpa