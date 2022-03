„The Batman“: So düster ist der Film mit Robert Pattinson

„The Batman“ erobert die Leinwand. Matt Reeves‘ Verfilmung der Geschichte des Dunklen Ritters mit Hollywood-Star Robert Pattinson ist düster – und gut. Lesen Sie hier unsere garantiert Spoiler-freie Kritik:

Augen. Immer wieder kommen die Augen ins Bild. Sie seien der Spiegel der Seele, sagen die Japaner. Mag sein. Vor allem aber erzählen sie von einer Sehnsucht, die alle Menschen eint, nämlich gesehen und wahrgenommen zu werden: egal, woher jemand kommt, was er ist oder war, was er getan hat und tun wird. „Can you see me?“, fragt Selina Kyle alias Catwoman stellvertretend für all die anderen.

„The Batman“: Robert Pattinson überzeugt in der Titelrolle

Nein, es ist kein Zufall, dass Greig Fraser, der virtuose Bildgestalter von „The Batman“, mit seiner Kamera sehr oft ganz nah rangeht an die Augen der Figuren. Auch das Drehbuch, das Regisseur Matt Reeves geschrieben hat, nimmt das Motiv in den Dialogzeilen auf: „Open your Eyes!“, „Look at it!“, „See you in Hell“ oder auch „For Batman’s Eyes only“ heißt es da etwa.

Die Menschen von Gotham, jener Stadt, die derart verdorben ist, dass sie, als der Film beginnt, dabei ist, sich selbst aufzufressen, wollen so unbedingt, dass da jemand ist, der sie sieht, der sie anerkennt. In ihrer Verzweiflung, ihrer Angst, ihrem Schmerz, ihrem Leid – aber auch: in ihrer Hoffnung. Ein „helleres Morgen“ verspricht, ziemlich zynisch, das verblichene, zerrupfte Werbeplakat an einer Baustelle. Ob es diesem Ort, der hier für die ganze Welt steht, vergönnt sein wird? Nach den drei Kinostunden ist es zumindest noch möglich. Außer Frage steht indes, dass der Weg in diese Zukunft lang ist und dunkel.

Matt Reeves, der zuletzt „Planet der Affen: Survival“ inszenierte, hat sich nun also des Dunklen Ritters angenommen. Bob Kane und Bill Finger haben einst den Helden im Fledermauskostüm erdacht, das sich Milliardär Bruce Wayne überzieht, um für Gerechtigkeit in den Straßen von Gotham zu sorgen. 1939 gab Batman im US-Comicmagazin „Detective Comics“ sein Debüt. Zuletzt hat Christopher Nolan zwischen den Jahren 2005 und 2012 seine fulminante „Batman“-Trilogie in die Lichtspielhäuser gebracht. Getäuscht haben sich all jene, die dachten, damit sei die Figur fürs Erste auserzählt.

„The Batman“: Pattinson spielt einen großen Melancholiker

Ist sie nicht. Reeves findet eine ganz eigene Geschichte, die aus dem Bekannten neue Funken schlägt. Auch wenn diese eher düster glimmen denn hell lodern. Der Filmemacher hat Batman entschlackt, den Charakter heruntergebrochen auf die nächtliche Existenz, auf sein Getriebensein. Der Lebemann Wayne, der liebt, was schön und gut und teuer ist? Der keiner Party aus dem Weg geht? War er bei Nolan noch Fußnote, ist in diesem Film überhaupt kein Platz mehr für ihn. Robert Pattinson spielt Batman als großen Melancholiker, als Detektiv der Dunkelheit, der derart tief in die Abgründe blickt, dass er darin zu versinken droht. Eine bleierne Schwere gibt der Schauspieler seiner Figur, gestaltet sie, wie sie einst von Frank Miller im Comic (neu-)interpretiert wurde.

Zoë Kravitz als Catwoman sorgt für leise Hoffnung

Die Last der Verantwortung, die Wucht der Schuld, die Gotham auf sich geladen hat, liegt auch auf Reeves’ Arbeit. Lässt man die sehr gut choreografierten Action-Szenen außen vor, dann wirkt „The Batman“ wie in Zeitlupe inszeniert; ein Film wie ein Schlafwandler – in einem Albtraum. Und dabei dennoch keine Minute langweilig oder zu lang. Das liegt an der visuellen Umsetzung der Geschichte, die sich nicht im Augen-Motiv erschöpft. Wie der Regisseur und sein Hauptdarsteller den Helden auf seinen Kern reduziert haben, so zieht Kameramann Fraser die Farben aus den Bildern. Fast alle Szenen spielen in der Nacht, aus dem Regen grüßt der Film noir herüber: „50 Shades of Grey“ – hier trifft der Titel zu.

Matt Reeves zeigt Batman als Spürhund. Als ein Serienmörder die Elite der Stadt sadistisch hinrichtet und dabei kryptische Spuren an den Tatorten hinterlässt, muss der Fledermausmann immer tiefer in den Untergrund Gothams hinabsteigen – und in die eigene Familiengeschichte. Verlassen kann er sich dabei nur auf seinen Butler Alfred, der von Andy Serkis sehr kernig gespielt wird, und auf den Polizisten Gordon. Wie Jeffrey Wright diesen aufrechten Gesetzeshüter zeigt, wie er und Pattinson ihre Dialoge gestalten, das ist in seiner ganzen Reduktion hinreißend gespielt.

Humor, der bei Nolan zumindest hin und wieder aufblitzte, ist in Reeves’ Gotham längst geopfert worden auf dem Altar der Gier und Gewalt. Diese Stadt hat lange schon kein Lachen mehr gehört – und doch gelingt es Zoë Kravitz als Catwoman, eine gewisse, auch notwendige Leichtigkeit in die Produktion zu bringen. Bitte nicht missverstehen: Diese katzenhafte Kämpferin ist alles andere als Garfield, aber Kravitz lässt durchblicken, dass es ein Leben außerhalb der Stadt geben kann. Für Gothams Schurken gilt das nicht: weder für den Riddler noch für den Pinguin oder Carmine Falcone. Den Schauspielern Paul Dano, Colin Farrell und John Turturro ist es hoch anzurechnen, dass sie ihre Rollen nie zu Karikaturen verkommen lassen. In ihrem Spiel kann jede kleine Geste zur tödlichen Bedrohung werden. Das bringt zusätzlich Spannung in die Inszenierung.

Genauso wie die Musik. Ungezählt sind die Actionfilme, die Klassik auf die Tonspur packen, um Pathos heraufzubeschwören. Michael Giacchino hat das nicht nötig. Das „Ave Maria“ macht er mit großem Gespür für die Anrufung der Mutter Gottes sowie für den Rhythmus des Films zum musikalischen Leitmotiv. Um dieses hat er einen Soundtrack gelegt, mal gefährlich brutal, mal nervös flirrend, mal dunkel dräuend. Enorm.

Batman ist anders als die anderen Comic-Helden

In diese Gemengelage sieht sich nun Batman geworfen. Dieser Held, der so gar nichts von den übrigen Superhelden aus dem Comic-Kosmos hat. Kein (Halb-)Gott wie Thor, kein Abkömmling einer außerirdischen Intelligenz wie Superman, nicht das Ergebnis eines aus dem Ruder gelaufenen Nuklear-, Gen- oder Strahlenexperiments wie die Fantastic Four oder Spider-Man. Batman ist wie wir – und alles, was er weiß und kann, hat er gelernt oder trainiert. Vielleicht ist das gerade das Heldenhafteste an dieser Figur: dass sie den Menschen vor Augen führt, wozu ihre Spezies in der Lage und befähigt ist. Im Schlechten, vor allem aber im Guten.