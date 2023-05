The Offspring in München: Punk darf alles

Konzertkritik

Von Kathrin Brack

Seit fast 40 Jahren gibt es The Offspring. Jetzt haben die kalifornischen Punkrock-Pioniere in München Station gemacht und im ausverkauften Zenith gespielt.

Als der Countdown beginnt, steht Dexter Holland am Sonntagabend (14. Mai 2023) im Technikbereich mitten in der Halle. Über ihm und den Fans im ausverkauften Zenith kreiselt der „Blimp“, ein ferngesteuertes Luftschiff mit dem Emblem von The Offspring, das erst Gitarren-Picks abwirft und dann das Publikum filmt. Beim Küssen. Beim Headbangen. Beim „Fuck you“ grölen. Punk darf alles! Erst kurz bevor der Countdown abläuft, bahnt sich Dexter den Weg zurück, grinsend und Hände schüttelnd.

The Offspring starten die Punk-Party mit „Come out and play“

Einen schönen Abend mit ihm und Gitarrist Noodles, den beiden verbliebenen Gründungsmitgliedern der kalifornischen Punkrock-Pioniere von The Offspring, wünscht eine düstere Stimme aus dem Off. Und dann bricht endlich mit „Come out and play“ der Punk über das Zenith herein. 22 Songs lang schrammeln sich The Offspring durch fast 40 Jahre Bandgeschichte. „Gotta get away“, „Pretty Fly (for a white Guy)“ und zum Finale natürlich „Self Esteem“, die Hymne auf alle, die sich zu viel gefallen lassen: Dexter und Noodles haben alles im Gepäck, was die Herzen der Fans höherschlagen lässt. Und drei Livemusiker, von denen Bassist Todd Morse offiziell zur Band gehört. Stimmlich tut sich der Sänger phasenweise schwer, doch das schadet dem Auftritt nicht. Am Ende ist es Punk, und der darf rotzig und unsauber daherkommen. Davon abgesehen geht das Publikum von der ersten bis zur letzten Reihe bei jedem Song mit. Und als Dexter mit „Gone away“ die einzige Ballade des Abends anstimmt, erfüllen die Fans seinen Wunsch, und tausende Handylichter erleuchten die Halle.

Der Sänger und der Gitarrist teilen sich die Bühne brüderlich: Noodles schwärmt von den Engelsstimmen der Fans und lässt sie in Freddie-Mercury-Manie auf die unterschiedlichen Arten die Worte „Fuck yeah“ singen. Dexter gibt sich dankbar und staunend ob der Masse an Menschen, die die Band hören wollen. Gemeinsam spielen sie ein Konzert, das laut ist und ironisch und voller Energie. Punk darf eben alles.