Theaterakademie August Everding: Barbara Gronau soll Präsidentin werden

Von: Markus Thiel

Barbara Gronau wird wohl von Berlin nach München wechseln. © Hoffotografen

Die Theaterakademie August Everding bekommt wohl eine Präsidentin: Barbara Gronau soll von der Berliner Universität der Künste nach München wechseln. Obwohl der Amtsantritt für Herbst geplant ist, gibt es aber noch immer keinen unterschriebenen Vertrag.

Normal wären zwei Jahre. Genug Vorbereitungs- und Übergangszeit also, um den Neuen oder die Neue einzuarbeiten. Doch noch immer gibt es keinen unterschriebenen Vertrag für die Spitzenposition an der Theaterakademie August Everding. Dabei ist es sicher, dass Hans-Jürgen Drescher, Jahrgang 1954, sein Präsidentenamt aufgibt und ab Herbst eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gebraucht wird.

Es wird wohl eine Präsidentin werden: Als ausgemacht gilt, dass Barbara Gronau, Professorin für Theorie und Geschichte des Theaters an der Berliner Universität der Künste und Dekanin der dortigen Fakultät Darstellende Kunst, an den Prinzregentenplatz wechselt. Schon kommende Woche soll es eine erste Runde mit den Münchner Studiengangsleitern geben.

Barbara Gronau, geboren 1972, war zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin und Gastdozentin an den Universitäten in Mainz und Bern. 2012 und 2013 lehrte sie als Juniorprofessorin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Überdies war sie als Dramaturgin für verschiedene Theaterproduktionen engagiert.

Das Kunstministerium wartet ungewöhnlich lange mit den Entscheidungen

Dass Bayerns Kunstministerium so lange mit der Entscheidung gewartet hat, sorgt intern für Stirnrunzeln. Seit einiger Zeit ist eines der renommiertesten Ausbildungsinstitute im deutschsprachigen Raum ins Schlingern geraten. Verantwortlich dafür ist unter anderem ein personeller Aderlass. So wechselt der Geschäftsführende Direktor Stefan Schmaus als Kanzler an die Münchner Hochschule für Theater und Musik. Bewerbungsschluss für diese Akademie-Stelle ist erst Ende Mai – auch hier ungewöhnlich spät, da der oder die Neue am 1. September diesen Job antreten muss. Auch andere Positionen in der Akademie sind vakant, mancher oder manche habe „fluchtartig“ das Haus verlassen, wie es ein Insider formuliert.

Allgemein geht die Angst um, dass die Theaterakademie aus dem Fokus von Bayerns Kunst- und Wissenschaftsministerium gerutscht ist – bedingt auch durch den Wechsel von Bernd Sibler zu Markus Blume (beide CSU). Derzeit gebe es zu viele „Kulturbaustellen“ in Bayern, sodass dieses Institut als nachrangig betrachtet werde – mit fatalen Folgen angesichts der zeitlichen Verschleppung bei den Neubesetzungen. Ein Versäumnis also? Oder doch ein Weg, die Akademie am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen? „Es könnte das eine sein und zum anderen werden“, wie ein Akademiemitglied sagt.

Aus dem Kunstministerium wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Akademie ein eigenständiges Institut bleiben soll. Ob an den Strukturen etwas geändert werde, dies bleibe der neuen Leitung in Zusammenarbeit mit dem Ministerium vorbehalten. Dass die Neubesetzungen ungewöhnlich spät vorgenommen werden, will man im Ministerium nicht erkennen – schließlich seien dafür entsprechende Entscheidungen unter anderem des Kabinetts notwendig.

Die Theaterakademie braucht eine Strukturreform

Schon seit Längerem ist klar, dass die Struktur der Theaterakademie, die 1993 von August Everding gegründet wurde, nicht mehr zeitgemäß ist. Das Institut ist ein Hybrid, in den acht Studiengängen wird mit der Hochschule für Musik und Theater, der Ludwig-Maximilians-Universität, der Akademie der Bildenden Künste und der Hochschule für Fernsehen und Film kooperiert. An diesen Hochschulen sind die Studierenden der Akademie immatrikuliert. Finanziert wird alles nicht allein über Staatsgelder, sondern vor allem über die Vermietung des Prinzregententheaters – ein höchst begehrter Veranstaltungsraum.

Schon unter Klaus Zehelein, Akademie-Präsident von 2006 bis 2014, wurden Reformvorschläge entwickelt. Auf die womöglich erste Frau an der Spitze kommt also eine Aufgabe zu, die über die Lehre und das tägliche Führungsgeschäft weit hinausgeht. Entscheidend dürfte dabei sein, wie es um den Etat steht. Für das laufende Jahr hat der Freistaat noch keine Kürzungen vorgesehen. Was ab 2023 passiert, steht allerdings in den Sternen.