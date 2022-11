Thielemann als Barenboims Nachfolger? „Ich muss übrigens gar nicht mehr Chef sein“

Von: Markus Thiel

Christian Thielemann übernahm den Berliner „Ring des Nibelungen“ vom erkrankten Daniel Barenboim, der eigentlich bis 2027 Generalmusikdirektor ist. © BARBARA GINDL

Berlin und Chicago buhlen um ihn, Christian Thielemann kann sich daher locker zurücklehnen. Doch was will der Heißbegehrte wirklich? Ein Berliner „Ring“-Besuch mit Gespräch.

Fast 2500 Jahre ist das her, schon in Sparta wurde diese Prozedur gepflegt. Und hier, an der Berliner Staatsoper, greift man drauf zurück: Nicht Stimmzettel oder Handaufheben sind entscheidend, sondern die Lautstärke der Fraktionen. Eine große, tosende Einmütigkeit ist das, sobald der Heilsbringer die Bühne betritt. Klar, Christian Thielemann muss es machen, sagt der Orkan nach jedem Teil von Wagners „Ring des Nibelungen“, auch jetzt, im zweiten Durchgang für Thielemann nach der Premiere Anfang Oktober. Sollte der Vertrag des schwer kranken Daniel Barenboim also 2027 auslaufen oder dieser nicht mehr ans Pult treten können (was wahrscheinlich ist), dann muss es der große Sohn der Hauptstadt wuppen.

Mit 63 sieht sich Thielemann in der Situation des weltweit begehrtesten Junggesellen. Musikalisch gesehen natürlich und was den Posten eines Chefdirigenten betrifft. Bis Sommer 2024 ist er noch bei der Staatskapelle Dresden, folglich hebt gerade das große Kuppeln an. Wie man sich fühlt als heißester Kandidat der Szene? „Ach, was die Leute so sagen, man fühlt sich nicht anders als sonst auch.“ Routiniertes Abwinken. „Man denkt zum Beispiel daran, dass man nach der Bruckner-Serie in Chicago seine Sachen packen und nach Hause fliegen muss, weil man in Berlin noch einen ,Ring‘ zu dirigieren hat.“

„Grab him now“, heißt es aus dem Chicago Symphony Orchestra

Gerade war Thielemann beim Chicago Symphony Orchestra, 1995 hat er zuletzt dort gastiert. Und auch am Lake Michigan, wo Riccardo Muti 2023 sein Abschiedskonzert dirigiert, hält man Ausschau. Für weite Teile der Presse und des Publikums liegt der Nachfolger nach vier Aufführungen von Bruckners Achter auf der Hand. „Grab him now“, wird ein Musiker zitiert, man muss das nicht übersetzen.

Zwar hat Thielemann noch einiges in Dresden zu tun, doch mit den Gedanken scheint er schon bei der Zeit danach. An der Elbe haben sie seinen Vertrag nicht verlängert. Warum genau, man weiß es nicht. Eine Mixtur aus Neustart, Verjüngungswillen und Abwendung von einem Schwierigen ist es wohl.

Thielemanns Terminbuch hat sich daraufhin mit Gastspielen gefüllt. Sein Kalender, so sagt er mit einer Mischung aus Stöhnen und Stolz, sei bis 2028 voll. „Ich habe Dinge, die ich nicht absagen kann. Ich habe noch Anfragen, die ich übernehmen könnte, für die es aber noch keine Verträge gibt. Es sind Tourneen geplant, unter anderem mit den Wiener Philharmonikern. Daneben gibt es Opern-Wiederaufnahmen oder einen ,Ring‘ an der Scala.“ Will heißen: So einfach ist das gar nicht mehr, die Pflichten eines Chefs unterzubringen. „Ich bin ganz gelassen und schaue einfach mal. Ich muss übrigens gar nicht mehr Chef sein. Seitdem ich 28 bin, seit meinem damaligen Amtsantritt in Nürnberg, war ich immer irgendwo Chef.“

„Väterliche Nähe“ zum schwer erkrankten Daniel Barenboim

Das Aufseufzen eines Gestressten? Ohnehin pflegt Thielemann als einziger Pultstar eine ausgeprägte Work-Life-Balance. Seinen traditionellen dreiwöchigen Sylt-Urlaub hat er gestrichen, wie er betont. Und das nur, weil ihn Barenboim ums Einspringen in Berlin gebeten hat. „Eine Art väterliche Nähe“ habe sich zum fast 80-Jährigen ergeben. Andererseits ist das Stöhnen auch Koketterie: Je mehr Thielemann mit dem Gedanken spielt, als freies Radikal durch die Musikzentren zu reisen, umso begehrter und teurer macht er sich für die nach einem Chef gierenden Orchester. Denn alle wissen: Was die „big Names“ betrifft, ist der Markt gerade leer gefegt. Alle ausverkauft.

Aus dem Flirt mit der Berliner Staatskapelle ist eine Affäre geworden. Für Barenboim übernimmt Thielemann noch eine Asientournee. Da haben sich eben zwei gefunden: die Staatskapelle, die dank Barenboim und einer langen Wagner-Tradition die vier „Ring“-Opern längst eingeatmet hat. Und Thielemann, der die 15 Stunden in beiden kleinen Fingern hat. Alle sitzen sie auf der Stuhlkante – was soll da schiefgehen?

Verzweifelter Boss der Menschenversuchsfirma „E.S.C.H.E“: Michael Volle auf seinem Karrierezenit als Wotan. © MONIKA RITTERSHAUS

Ausdifferenzierter kann man die „Walküre“ nicht spielen. Alle sind zur ultimativen Deutung entschlossen. Verliebt werden Klangschönheiten abgeschmeckt. Und doch ballt sich alles oft zu kalter, satter Brutalität. Der dritte Akt, überwältigend und erschütternd intensiv, ist einer für die Annalen. Viel hat das auch zu tun mit Michael Volle. Schon im „Rheingold“ hatte sich das abgezeichnet. Einen solchen textbewussten, rasenden, zynischen, verzweifelt liebenden Wotan hat man vielleicht noch nie erlebt. Als Volle im zweiten „Walküre“-Akt seinen Monolog beginnt, stellen die 1300 im ausverkauften Haus das Atmen ein. Man verfolgt einen Bariton auf dem Karrierezenit beim singenden Denken.

Auch sonst spendiert die Staatsoper Thielemann ein paar First-Class-Besetzungen, die Fragwürdiges wie den Loge von Rolando Villazón ausbügeln. Anja Kampe als Brünnhilde zum Beispiel, Mika Kares als Fasolt, Hunding und Hagen, Andreas Schager als nimmermüder Siegfried, Vida Miknevičiūtė als Sieglinde, auch Johannes Martin Kränzle, der als Alberich von Männern in weißen Turnschuhen in die Anstalt geführt wird.

Widersinnig ist das von Regisseur Dmitri Tcherniakov. Eigentlich dachte sich Wagner den Nibelungen als Wotan-Gegenspieler, nicht als armen Irren. Ein paar solcher Ungereimtheiten gibt es. Und doch ist man immer wieder gefangen von Tcherniakovs Feinarbeit, der alles in einer Menschen- und Tierversuchsanstalt spielen lässt. Am schwächsten ist diese Inszenierung, wenn sie realistisch sein will und Wagners Weltentwürfe aufs Firmen-Kleinklein dimmt. Am stärksten dagegen. wenn Tcherniakov die Anstalt wie einen Verfremdungseffekt à la Brecht nutzt und damit Charaktere, Träume und Subtexte überscharf hervortreten lässt.

Passt Christian Thielemann überhaupt an die Berliner Staatsoper?

„Künstlerisch sehr beglückend“ sei dieser „Ring“, sagt Thielemann mit Blick aufs Orchester. „Wir verstehen uns wirklich gut.“ Aber ob sich die Berliner Verantwortlichen einen solchen Star antun? Nur ein bis maximal zwei Premieren pro Saison wie in Dresden, so gut wie keine Repertoire-Dirigate, dafür lukrative Tourneen mit dem Orchester, das steht der Entwicklung eines unter Barenboim erstarrten Hauses eigentlich entgegen.

Gerade weil Thielemann so locker ist, bestätigt dies den Verdacht: Am besten ist er, wenn er sich nicht mit Administrationen herumschlagen muss. Weil es – wie in Nürnberg, an der Deutschen Oper Berlin oder bei den Münchner Philharmonikern – irgendwann zu Kämpfen kommt. Thielemann hat sich für einen Karriere-Spätsommer ohne Chefposten schon ein Szenario zurechtgelegt. Kein Herumreisen von einem Orchester zum nächsten. „Wenn, dann müssten das einige ausgewählte sein – und dies in schöner Regelmäßigkeit.“ Aber letztlich sei das Leben doch voller Überraschungen. Was bedeutet: Ich kann warten. „Bei mir war es immer so, dass das Schicksal irgendwie entschieden hat. Eine solche Entscheidung muss in der Luft liegen. Und für mich liegt gerade in der Luft, dass viel Arbeit auf mich wartet.“

Aufzeichnung des Berliner „Rings“ ab 19. November auf arte.tv/concert.