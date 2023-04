Musikgenuss für alle – 25 Jahre Festspiele Erl

Der Saal im Festspielhaus Erl. © Cornelia Hoschek

Seit über 400 Jahren ist Erl ein bekannter Passionsspielort, doch auch musikalisch geht der kleine Ort nördlich von Kufstein an der bayerisch/österreichischen Grenze schon länger innovative Wege: Mit den Tiroler Festspielen Erl, die dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern.

Bekannte Wagner-Inszenierungen

Seit 1988 haben die Tiroler Festspiele Erl vor allem mit ihren einzigartig inszenierten Wagner-Stücken einen Namen in der Opernszene gemacht. Und natürlich stehen diese auch im Jubiläums-Jahr wieder auf dem Programm: An je drei Abenden werden Richard Wagners epische Werke „Götterdämmerung“ und „Siegfried“ aus dem „Ring des Nibelungen“ szenisch von Regisseurin und Kammersängerin Brigitte Fassbaender gestaltet. Als weitere Oper wird auch Engelbert Humperdincks „Königskinder“ aufgeführt.

Facettenreiches Programm

Aber nicht nur Opernfans kommen bei den 25. Tiroler Festspielen, die vom 06. bis 30. Juli stattfinden, voll auf ihre Kosten. Das Programm ist facettenreich und einzigartig, wie jedes Jahr. So finden neben Kammermusikabenden auch Konzerte für Familien statt, die renommierte Schauspielerin Martina Gedeck gibt eine Lesung, umrahmt vom Schumann Quartett, und Bratschistin Mariko Hara verzaubert das Publikum, begleitet vom Klarinettisten Levan Tskhadadze und dem Cellisten Yuya Okamoto. Ein weiteres Highlight ist ein Konzert der Wiener Sängerknaben. Der berühmte Knabenchor, der dieses Jahr sein 525-jähriges Jubiläum feiert, bringt dabei auch eigens einstudierte Stücke und Arrangements zu Gehör, die noch nie zuvor auf Tournee zu hören waren.

Eine feste Größe bei den Tiroler Festspielen ist die Camerata Salzburg, eines der weltweit renommiertesten Kammerorchester, das an zwei Abenden unter anderem die drei letzten Sinfonien Joseph Haydns aufführen wird. Und auch Musicbanda Franui gibt sich wieder die Ehre und begeistert mit ihrer gelungenen Mischung aus Klassik, Volksmusik, Jazz und zeitgenössischer Kammermusik.

Musikgenuss erlebbar machen

Die Idee hinter den Tiroler Festspielen Erl war schon immer, abseits der musikalischen Metropolen Salzburg oder Wien die Menschen für Kultur und klassische Musik zu begeistern. Seit der Gründung stehen die Festspiele deshalb vor allem auch für die Nachwuchsförderung. Nicht die großen Namen der Weltbühnen stehen im Vordergrund, sondern einzigartige Stimmen, die eine Plattform in Erl geboten bekommen. So präsentieren einige der Absolventen der Internationalen Meistersinger Akademie unter der Leitung von Edith Wiens ihr Können mit Glanzstücken des Belcanto. Im Rahmen der „Akademie der Freunde der Tiroler Festspiele Erl“, die dieses Jahr den Schwerpunkt auf die Instrumentengruppe der Streicher gelegt hat, werden die besten Teilnehmer am 25. Juli beim Preisträgerkonzert auf der Bühne stehen.

Das Festspielhaus Erl © architektur-kufsteinerland©lolin

Die einzelnen Aufführungen finden sowohl im Passionsspielhaus als auch im 2012 fertig gestellten modernen Festspielhaus statt. So konnten neben den Sommerfestspielen, die jedes Jahr im Juli stattfinden, auch Winterfestspiele etabliert werden, die seit 10 Jahren am 2. Weihnachtstag beginnen und bis Anfang Januar dauern. Darüber hinaus wurden die Klaviertage im Frühjahr und Erntedank-Konzerte im Herbst erfolgreich eingeführt. Weitere Einzelveranstaltungen runden das Programm in Erl ab.

Das gesamte Programm zu allen stattfindenden Veranstaltungen und einen Buchungsservice für Karten finden Sie unter www.tiroler-festspiele.at. Und wer gleich an mehreren Abenden Musik genießen möchte, findet dort auch Tipps zu Gastronomie und Hotels.

