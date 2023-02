„Titanic“ kommt zurück ins Kino! So schön ist Leonardo DiCaprio in 3D

Von: Katja Kraft

Wird nie alt: Wenn Jack (Leonardo DiCaprio) seiner Rose (Kate Winslet) an Deck der Titanic zeigt, wie schön sich Freiheit anfühlt, schmachtet man auch als der Pubertät-Entwachsener gern mit. © imago/EntertainmentPictures

25 Jahre nach dem Kinostart von „Titanic“ kommt der Film jetzt erneut auf die große Leinwand. Neu überarbeitet in 3D 4K HDR und High-Frame Rate. Auch in München.

So, jetzt haben wir alle noch einmal Gelegenheit dazu, ganz genau hinzuschauen. Es gibt ja viele lustige Bildchen im Internet. Eines davon zeigt die Szene, als Jack (Leonardo DiCaprio) im Überfilm „Titanic“ nach dem Schiffsunglück stirbt. Die im Meer treibende rettende Tür überlässt er mit der Selbstlosigkeit eines wahrhaft Liebenden seiner Rose (Kate Winslet). Aber jetzt mal ehrlich: So rank und schlank wie die beiden Schönheiten damals waren, hätten sie doch locker zu zweit darauf gepasst. Millionen Tränen wurden in rote Samtsessel vergossen, weil Rose, die dumme Nuss, ihren zuckersüßen Jack trotzdem hat im kalten Meer ertrinken lassen.

Auf der Holztür, auf der Rose (Kate Winslet) in „Titanic“ liegt, hätte doch auch noch Jack (Leonardo DiCaprio) Platz gehabt – oder nicht? © INTERTOPICS

Und obwohl wir das Ende ja jetzt nun wirklich kennen, werden wir weitere Millionen Tränen vergießen. Denn ab 9. Februar 2023 läuft „Titanic“ zum 25. Jubiläum wieder auf großer Leinwand. In München beispielsweise im Gloria und im Mathäser. Wer ehrlich zu sich selbst ist, der weint natürlich nicht nur wegen der Sterblichkeit des schönen Jack. Sondern auch ein bisschen über die eigene Vergänglichkeit. Ist das wirklich 25 Jahre her, dass man „Titanic“ erstmals im Kino sah? Tatsache, 1997 brachte James Cameron ihn heraus, den lange Zeit erfolgreichsten Film aller Zeiten. Diesen Rekord hat der Regisseur dann 2009 einfach selbst eingestellt: mit „Avatar“ erlebt er Fortsetzung für Fortsetzung ein blaues Erfolgs-Wunder. Und mögen die Science-Fiction-Wesen in „Avatar“ auch für mehr verkaufte Tickets als „Titanic“ sorgen – die meisten Herzen fliegen auf ewig Rose und Jack zu. Die zwei an der Reling. Er: „Geben Sie mir Ihre Hand.“ Und sie: „Jack, ich fliege!“ Und Celine Dion: „My Heart will go on!“ Hach... Wen interessiert da noch die blöde Tür.