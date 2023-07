Die Toten Hosen, Gerhard Polt und die Well-Brüder: Im Bauerntheater den Marsch geblasen

Gemeinsame Stubnmusi in Schliersee: Campino (li.) und Stofferl Well.

„Forever“-Tour in Schliersee gestartet

Gerhard Polt, die Toten Hosen und die Well-Brüder sind gemeinsam auf „Forever“-Tour. Jetzt war das Auftaktkonzert in Schliersee. Unsere Kritik.

„Vom Markus Wasmeier persönlich ham mia gheart, dass Düsseldorf jetzt die Partnerstadt vo Schliersee weard.“ Was die Well-Brüder am Freitagabend (14. Juli 2023) als Gstanzl zum Besten gaben, ist ein durchaus reizvoller Gedanke: Denn diese rheinländisch-bayerische Verbindung hat Potenzial. Die legendären Punkrocker der Toten Hosen, die drei Brüder Well und das kabarettistische Schwergewicht Gerhard Polt brachten gemeinsam das kleine Bauerntheater im Herzen Schliersees zum Erbeben. So etwas haben die historischen Gewölbe wohl noch nicht gesehen: Rund 400 Besucher – so ungleich wie die Künstler selbst, Alt und Jung, in Tracht oder im Hosen-Shirt, oder beides in Kombination – feierten zum Tourauftakt von „Forever“ eine Riesenparty.

Polt, die Hosen und die Well-Brüder sind auf „Forever“-Tour

Hautnah und (fast) ohne Strom erleben die Fans an diesem Abend ihre Hosen, die ansonsten mühelos weltweit Stadien und Hallen füllen. Als Campino und seine Mannen (Gitarrist Kuddel übrigens stilecht in der Krachledernen und im Gilet) die Nummer „Laune der Natur“ anstimmen, hält es die Besucher nicht mehr auf ihren Plätzen: Innerhalb von Sekunden steht der ganze Saal. „Liebeslied“, „Wünsch Dir was“, „Weil Du nur einmal lebst“ – im Laufe des Abends sollen noch viele weitere Hosen-Klassiker folgen. Und der Saal steht – trotz tropischer Temperaturen – kopf.

Stilecht in der Krachledernen und im Gilet: Hosen-Gitarrist Andreas von Holst, genannt Kuddel (li.), hier mit Bassist Andreas Meurer.

Wenn Stofferl, Michael und Karl Well mit Trompete, Tuba, Klarinette und Co. nicht gerade für die „Gasttöne“ bei den Songs sorgen, setzen die Vollblutmusikanten zum eigenen virtuosen Spiel an und nehmen – gewohntermaßen – kein Blatt vor den Mund. Wenn auch der Hüttenwirt ein Sherpa ist und Lamas vor der Hütte grasen, „Klimawandel scheißegal, Alpinismo Tropical“ schmettern die Brüder. Dass der Heimatpfleger ihres Ortes herausgefunden hat, dass Mozart ausgerechnet bei seiner Durchreise durch Hausen ein Lied in vier Sätzen komponiert hat, kommt den Wells und den Hosen gerade recht: Gemeinsam setzen sie zu dem imaginären Mozart-Stück an – Campino an der Trompete. Sogar zu einem Ballett-Tänzchen lassen sich die Punkrocker hinreißen.

Der Start der „Forever“-Tour ist natürlich ausverkauft

An diesem Abend, an dem bewusst kulturelle Aneignung betrieben wird und alle Grenzen gesprengt werden, sind die Künstler für jeden Spaß zu haben. Allen voran Gerhard Polt, der bei seinem Heimspiel zur Höchstform aufläuft, bekannte Figuren zum Leben erweckt oder sich in bewährter Manier durch den Abend grantelt. Viele dürften vor allem seinetwegen gekommen sein – sie wurden nicht enttäuscht. Auf die Minderheiten hat es der Polt besonders abgesehen. Diejenigen, die einem das Wiener Schnitzel oder den Schweinsbraten verleiden wollen, die Bagage, die sich auf die Straße pappt und nicht begreifen will, „dass es abertausende Menschen gibt, dene wos pressiert“, oder aber die Preißn, die zu uns rauskommen und dann auch noch frech behaupten: „Sie wären mia.“

In Höchstform beim Heimspiel: Gerhard Polt, hier mit Stofferl Well, beim Start der „Forever"-Tour im Bauerntheater in Schliersee.

Mit seinen 81 Jahren hat Polt nichts an Energie und Bühnenpräsenz eingebüßt – im Gegenteil. Als er „den Vati“ nach Bora Bora reisen lässt, wo der Stamm der Maneater Menschenfleisch serviert („geschmacklich fad, a bisserl wia a Hendl“) oder sich als Hochwürden aus Indien durch ein Zeitungsinterview palavert (Kirchenaustritte? „Please next Question“), brüllt der Saal. Zu gerne würde man wissen, wie dieser Humor an weiteren Tour-Stationen wie Hamburg, Berlin oder Dresden funktioniert – in Schliersee war der Auftritt eine gmahde Wiesn.

Ach ja, gemeinsame Stubnmusi aller gab’s zu guter Letzt auch. Das Hosen-Ensemble versuchte sich an Zither und Hackbrett, der Rest – inklusive Hosen-Frontmann Campino – blies in die Alphörner. Die ungleichen Künstler zelebrierten an diesem Abend nach Herzenslust ihre jahrzehntelange Verbindung – oder wie es in einem Hit der Punkrocker so schön heißt: „Alles, weil wir Freunde sind.“