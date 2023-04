Trauer um die große Kostümbildnerin Barbara Baum: Sie zog die Stars an!

Von: Katja Kraft

Eine der größten Kostümbildnerinnen war die gebürtige Magdeburgerin Barbara Baum. Hier bei der Verleihung des 65. Deutschen Filmpreises im Jahr 2015. © Jens Kalaene

Sie hat die Stars der Filmwelt eingekleidet: die Berlinerin Barbara Baum. Nun ist die große Kostümbildnerin mit 78 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Die Produzenten hätten das alles gern ein bisschen günstiger gehabt. 2008, als Heinrich Breloer Thomas Manns „Die Buddenbrooks“ verfilmte. Diesen Jahrhundertroman, der vom Niedergang einer Kaufmannsfamilie erzählt, über vier Generationen hinweg. Da kannste für die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht Kleider von der Stange nehmen. „Wenn man schon Menschen der besten Gesellschaft zeigt, dann müssen die auch dem Wohlstand entsprechend gekleidet sein. Und gerade die Frauen können nicht auf Bällen, Hochzeiten, der Taufe mit demselben Kleid kommen, das war unmöglich“, erzählte Barbara Baum später in der WDR5-Reihe „Erlebte Geschichten“ über das riesige Filmprojekt. Einen Tag nach der Nachricht, dass die große Kostümbildnerin verstorben ist, hört man sich dieses Gespräch mit ihr noch einmal an. Und ist entzückt von der Art, wie lebendig sie sich darin erinnert. An all die Stars, mit denen sie gearbeitet hat, an ihre Anfänge, ihre Behauptung: „Eigentlich bin ich Autodidakt“ – und ihr Lachen, das sie sich angesichts dieses Satzes nicht unterdrücken kann.

Kleider machen Leute: „Die Buddenbrooks“ (2008). © dpa

Wobei es stimmt: Die am 7. Mai 1944 in Magdeburg geborene Barbara Baum war keine studierte Kostümbildnerin. Modedesign hatte sie gelernt, auch eine Schneiderlehre gemacht. Zum Film kam sie durch Zufall, oder vielmehr: durch schlauen Geschäftssinn. Es sind die Nachkriegsjahre, die Reichen und Schönen wollen ihren Reichtum zeigen und ihre Schönheit durch Individualismus unterstreichen. „Alle möglichen Leute wollten individuelle Sachen haben, die sie nicht kaufen konnten. Also ging ich zu Pressebällen oder offiziellen Veranstaltungen“, erinnerte sich Baum im WDR. Um Schneider-Aufträge an Land zu ziehen. Einen der ersten Regisseure, den sie auf diese Weise kennenlernte, war Peter Lilienthal. Für dessen Mutter sollte sie Garderobe schneidern. Weil sie das so überzeugend tat, engagierte er sie als Kostümbildnerin für seinen nächsten Fernsehfilm: „Verbrechen mit Vorbedacht“, 1967 war das. Und der Beginn ihrer eigentlichen Berufung.

Goldig: Nina Hoss’ verführerische Roben in „Das Mädchen Rosemarie“ (1996) kreierte Barbara Baum. © ullstein bild - United Archives

1969 folgte der erste Kinofilm: „Jagdszenen aus Niederbayern“ von Peter Fleischmann. Gedreht in der Provinz im Kreis Landshut. Auf dem Dorf zeigte sich Baums Organisationstalent. Ewig hätten sie in Niederbayern gesessen. „Ich musste alles auf dem Dorf herstellen.“ Also hat sie sich mit den Bauern angefreundet. Hat sie um von der Sonne ausgebleichte Kleidung gebeten, die von harter Arbeit auf den Feldern erzählt. Im Gegenzug hat sie ihnen Jeans oder Latzhosen gebracht. Ihr Fundus war der Dorfgasthof, ihre Helfer waren die Dorfschneider. Die Stoffe kaufte sie im örtlichen Gemischtwarenladen.

Rainer Werner Fassbinder engagierte Barbara Baum immer wieder

Zupackend, das Wort muss für Frauen wie Barbara Baum erfunden worden sein. Den Mund aufmachen, für ihre Projekte kämpfen – all das hat sie gelebt. Und sich dabei auch nicht von mitunter schwierigen Charakteren wie Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) einschüchtern lassen. Gleich am ersten Drehtag von „Fontane Effi Briest“ (1974) hat sie dem eine Ansage gemacht. Sich vor die Kamera gestellt und verkündet: „Wir können noch nicht drehen, der Hanna Schygulla fehlt noch ’ne Brosche!“ Jahre später hat Fassbinder ihr verraten, dass er eine Wut gehabt habe auf sie, weil sie sich das erlaubt hatte. „Aber das sei gewesen, wodurch er mich schätzen gelernt hat. So etwas kannte er nicht.“ Er engagierte sie wieder und wieder. „Die Ehe der Maria Braun“ (1978), „Berlin Alexanderplatz“ (1980), „Lili Marleen“ (1980), „Lola“ (1981), „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ (1982), bis zu seinem letzten: „Querelle“ (1982). Durch Fassbinder sei sie eingemeindet gewesen in die Filmwelt, erzählte Baum. Alle einstigen Jugendträume von einer eigenen Boutique waren weggefegt.

Welt-Stars: Glenn Close und Meryl Streep kleidete Barbara Baum für „Das Geisterhaus“ (1993) ein. © dpa Picture-Alliance

Immer hat sie sich bemüht, das Beste für die Figuren, die sie einkleidete, zu entwickeln. „Man darf überhaupt nicht nachlassen. Man denkt dann hinterher, dass man erschossen ist, aber eigentlich ist man traurig, dass der Film aufhört, weil das so eine tolle Gemeinschaftssache war.“ Nun ist es für immer zu Ende. Ihre Kreationen aber leben in der Filmgeschichte weiter.