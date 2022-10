„Triangle of Sadness“: In Ruben Östlunds Film sind die Reichen arm dran

Vielfach ausgezeichnet: Ruben Östlund bringt nun seinen neuen Film „Triangle of Sadness“ in die Kinos © Maurizio Gambarini/dpa

Mit „Triangle of Sadness“ hat der schwedische Regisseur und Autor Ruben Östlund in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Vor dem Kinostart der Satire sprachen wir mit dem 48-jährigen Filmemacher.

Sein vierter Spielfilm „Höhere Gewalt“ bescherte dem Regisseur und Autor Ruben Östlund die erste Golden-Globe-Nominierung. Mit seinem fünften und sechsten Film gelang ihm schließlich ein äußerst seltener Coup: Sowohl für „The Square“ als auch für „Triangle of Sadness“ gewann er in Cannes die Goldene Palme. Am Donnerstag, 13. Oktober 2022, kommt der letztgenannte Film in die Kinos; nach der Deutschlandpremiere dieser schwarzhumorigen Satire beim Filmfest Hamburg trafen wir den 48 Jahre alten Schweden in einem Hotel am Dammtor. Just vor unserem Interview wurde sein Mittagessen serviert; um es nicht kalt werden zu lassen, antwortete Östlund einfach mit vollem Mund.

Wie haben Sie Woody Harrelson davon überzeugt, in „Triangle of Sadness“ den kommunistischen Kapitän einer Luxusjacht zu verkörpern?

Ruben Östlund: Ich habe zu ihm gesagt: „Du kannst einen Marxisten spielen, der bei einem Sturm auf hoher See sturzbesoffen klassenkämpferische Parolen in die Lautsprecheranlage eines Schiffes brüllt, während um ihn herum seekranke Superreiche ihre soeben geschlürften Austern auskotzen.“ Daraufhin meinte er: „Her mit dieser Rolle!“ Mich hat die Idee gereizt, dass sich dieser idealistische Kommunist aus den USA auf einer Jacht ein verbales Duell mit einem knallharten Kapitalisten aus Russland liefert.

Marxistisches Gedankengut hört man nur noch selten im Kino…

Ruben Östlund: Ja, aber ich habe es sozusagen mit der Muttermilch eingesogen: Meine Mutter, die bis heute überzeugte Kommunistin geblieben ist, hat mich schon früh mit linksradikalen und feministischen Ideen gefüttert. Auf der kleinen Insel in Schwedens Südwesten, auf der wir lebten, waren solche Ansichten natürlich völlig exotisch. In unserem Wohnzimmerregal standen Bücher von Marx und Lenin, die ich – aus lauter Angst vor Ärger – jedes Mal umdrehte, wenn Freunde ihren Besuch angekündigt hatten.

Sie haben einmal gesagt, Sie seien davon überzeugt, dass das Kino die Gesellschaft verändern könnte. Was würden Sie mit Ihren Filmen gern bewirken?

Ruben Östlund: Vor allem prangere ich die grassierende Fixierung auf den Einzelnen an, diesen absurden Hyperindividualismus, der uns vorgaukelt, man könnte Probleme wie den Klimawandel durch wohlfeile Instagram-Postings lösen. In Wahrheit muss man solche Krisen auf der sozialen Ebene bekämpfen – und erkennen, dass uns nicht zuletzt der ungebremste Kapitalismus voneinander entfremdet und daran hindert, vernünftig zusammenzuarbeiten. Deshalb stelle ich das Verhalten meiner Filmfiguren stets in einen gesellschaftlichen Kontext. In „Triangle of Sadness“ beleuchte ich etwa das Phänomen des Machtmissbrauchs.

Iris Berben spielt darin eine ungewöhnliche Rolle: eine Passagierin, die ein ums andere Mal die Wörter „In den Wolken“ wiederholt. Wie kamen Sie auf sie?

Ruben Östlund: Vorbild für diese Rolle war meine Schwiegermutter, die seit einem Schlaganfall tatsächlich nur noch diese drei Wörter sagen kann. Weil sie aus Deutschland kommt, habe ich ausdrücklich eine deutsche Schauspielerin gesucht – und Iris hat mich beim Vorsprechen am meisten beeindruckt.

In Ihrem Film muss sich Sunnyi Melles als Oligarchen-Gattin ausgiebig übergeben – ähnlich wie einst in Dieter Dorns Resi-Inszenierung von Yasmina Rezas „Der Gott des Gemetzels“. Haben Sie ein Video ihres Auftritts gesehen und sie deshalb besetzt?

Ruben Östlund: Nein, sie hat mir erst später von jener Aufführung erzählt. Aber Sunnyi ist wirklich ein Phänomen: Sie kann auf Kommando einen täuschend echten Brechanfall provozieren und simulieren. Am Set war sie definitiv unsere Kübel-Königin! Wir haben sogar mithilfe eines 3D-Druckers ihr Erbrochenes eingescannt und daraus eine Trophäe geformt, die wir eines Tages überreichen wollen: den Goldenen Kotzstrahl! Moment, das müssen Sie sehen… (Er zeigt auf seinem Handy ein Foto von einer mit Goldfarbe überzogenen Skulptur.) Auf dem Sockel der Trophäe wird ein Brecht-Zitat prangen: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.“

Die von Sunnyi Melles gespielte Millionärin verlangt vom Schiffspersonal die absurdesten Dinge. Verführt obszöner Reichtum zu obszönem Verhalten?

Ruben Östlund: Manchmal, gewiss, aber nicht zwangsläufig. Bei meinen Recherchen hat mir ein Bootsvermieter erzählt, dass er den Whirlpool, der sich ursprünglich im Schlafzimmer seiner Luxusjacht befand, wieder ausbauen ließ: Dass seine Kunden allesamt verlangten, den Pool mit Champagner zu füllen, konnte er noch akzeptieren – als sie jedoch zusätzlich zum Schampus auch Goldfische im Pool wollten, zog er die Notbremse. Solche Auswüchse gibt es, aber ich kenne auch respektvolle Millionäre mit reizenden Umgangsformen – so wie das sympathische, steinreiche Waffenhändler-Paar in meinem Film. Die Welt ist eben nicht schwarz-weiß!

Sie selbst verfügen über einen fast schon obszönen Reichtum an Trophäen. Wer, bitte schön, braucht beispielsweise zwei Goldene Palmen? Haben Sie je daran gedacht, eine von beiden zu verschenken? Vielleicht an einen armen südamerikanischen Filmemacher, der sie auch verdient hätte?

Ruben Östlund: Nein. Ich mag zwar ein Kommunist sein, aber ich bin kein Idealist! (Lacht.)

Das Gespräch führte Marco Schmidt.