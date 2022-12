Meister des Klamauks probt für 2023er-Tour: „Zeit ist Raum, Raum ist viereckig – mit Türen“

Von: Uli Kellner

Bewährter Mix aus Jazz und Quatsch: Helge Schneider mit Band im Bayerischen Hof. © Kellner

Helge in Hochform: Er hat sich in diese kleine Bühne verliebt - und 180 Zuschauern im Night-Club des Bayerischen Hof einen unvergesslichen Abend beschert.

Es ist der Probelauf für eine Tournee mit 80 Konzerten – und schnell wird klar, dass der Künstler ihn ernst nimmt. Wobei . . . Ernst und Helge Schneider? „Wir haben viel gute Laune mitgebracht“, eröffnet der Erfinder der Kombi Quatsch und Jazz: „Und alle Instrumente, die wir auf dem Weg zusammenkaufen konnten.“



Premiere: Schlagzeuger Sascha Barasa Suso vertritt Helge-Sohn Charly (12)

Den Rahmen, den kleinen Night-Club im Bayerischen Hof, hat der Meister persönlich ausgewählt. „Nah an den Leuten dran – so mag er das“, klärt Helge-Intimus Bodo Oesterling auf, der ausnahmsweise nicht als Tee-Butler auftritt. Neu ist auch, dass nicht Helge-Sohn Charly am Schlagzeug sitzt, sondern erstmals Sascha Barasa Suso aus Bremen, der sich noch an Schneiders kreative Sprunghaftigkeit gewöhnen muss. In diesem Moment ein angedeutetes „Für Elise“, im nächsten ein geknödeltes „Feliz Navidad“. Sandro Giampietro spielt wie üblich Gitarre, Helge, was er gerade in die Finger kriegt – mal Trompete, mal Orgel, mal Flöte; das Ganze aufgelockert durch skurrile Tanzeinlagen von Sergej Gleithmann im hautengen Strampelanzug.



Es ist immer noch gültig.

Natürlich war es auch ein Täuschungsmanöver, dass ein Saxofon-Solo den Abend einläutete. Albern wird es oft genug – bei Spitzen über die Münchner („Im Lodenmantel auf dem E-Roller“), Ausflügen in die Metaphysik („Zeit ist Raum, Raum ist viereckig – mit Türen“) oder einem 40 Jahre alten Lied über die „doofen Politiker“. Helge: „Es ist immer noch gültig.“ Schlussgag nach zwei Stunden: „Es war ein toller Abend – ob mit oder ohne Euch.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. Die Tour 2023 kann kommen.