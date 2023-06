Letzter „Polizeiruf“ mit Verena Altenberger: Furioses Finale in München

Von: Rudolf Ogiermann

Ein letztes Mal zu zweit: Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) wird künftig nicht mehr mit und Dennis Eden (Stephan Zinner) ermitteln. Foto: Sabine Finger/BR © Sabine Finger/BR

Läuft da wirklich „was Größeres“? Oder ist Rettungssanitäterin Sarah einfach verrückt geworden? Das Ende ist offen im sehr sehenswerten letzten „Polizeiruf 110“ des BR mit Verena Altenberger.

Schon die minutenlange Fahrt im Sanka zeigt, wie außergewöhnlich, fast dokumentarisch sich dieser „Polizeiruf 110“ des BR präsentiert. Das Entrée führt gleich zur (un-)heimlichen Hauptfigur dieses Krimis, einer Sanitäterin, die mit ihrem Kollegen (und Ex-Freund) zu einem Einsatz fährt. Zwei, drei Einstellungen – und man ist mittendrin in der Psyche dieser jungen Frau (brillant: Marta Kizyma), um die dieser Krimi kreist.

Ist die durch Messerstiche schwer Verletzte, die die Retter in die Klinik gebracht haben, tatsächlich spurlos verschwunden? Sind wirklich alle Aufzeichnungen dazu gelöscht? Oder ist diese von Liebeskummer gepeinigte Sarah Kant nicht vielmehr komplett durchgedreht?

Drehbuchautor Martin Maurer, der dafür eine Vorlage von Claus Cornelius Fischer verwendete, spielt in „Paranoia“ souverän mit den Zutaten des Mystery-Thrillers – schwarze SUVs, die den Protagonisten folgen, falsche Polizisten, schockierende (Folter-)Videos, das Ganze angesiedelt in einem schmuddeligen, irgendwie ramponierten München, bevölkert mit schrägen Typen in dunklen Wohnungen.

Die Frage, ob das alles wahr sein kann, die Theorie vom Geheimdienst, der die tötet, die er doch schützen soll, stellt sich nicht. Zu schräg – und gegen Ende mal kurz am Rande der Parodie – ist dieser Plot um dunkle Mächte, mit einem surrealen, gruseligen Ende.

Altenberger – es ist wie berichtet ihr letzter Fall – und Stephan Zinner als Partner Dennis Eden erden diesen Film mit ihrem unprätentiösen Spiel. Regisseur Tobias Ineichen lässt die Haupt- und Nebencharaktere glänzen und hat auch ein auffallend gutes Auge für und auf die Statisten. Michael Saxer liefert dazu starke Bilder und Perspektiven.

Ein tolles Finale mit vielen überraschenden Szenen – es wäre Sender und Publikum zu wünschen, dass es mit Altenbergers Nachfolgerin Johanna Wokalek so besonders weitergeht.