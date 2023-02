„Erst mal mein herzliches Beileid“: Kritik an ARD-„Brennpunkt“ zum Erdbeben

Von: Rudolf Ogiermann

Moderierte die Sendung: Christian Nitsche. Screenshot: MM © Screenshot: MM

Ein ARD-“Brennpunkt“ des BR informierte am Mittwochabend über das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Doch nicht allen Zuschauerinnen und Zuschauern gefiel, wie Moderator Christian Nitsche und Korrespondentin Katharina Willinger aus dem Katastrophengebiet berichteten. Der BR sieht keine Fehler.

Wie berichtet man live aus einem Katastrophengebiet? Wie liefert man aktuelle Informationen, ohne den Betroffenen zu nahe zu treten? Eine Gratwanderung, die den Machern des jüngsten, vom Bayerischen Rundfunk verantworteten ARD-„Brennpunkt“ über das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien in den Augen vieler Zuschauer am Mittwochabend nicht gelungen ist. Korrespondentin Katharina Willinger sprach darin in einer Schalte aus der türkischen Stadt Pazarcik mit Memis Özdan, der, so die Reporterin, aus Deutschland in seine Heimat gereist sei, um zu helfen. „Jetzt kam gerade, eine Minute vorher, die Nachricht, dass Ihre Schwester verstorben ist. Erst mal mein herzliches Beileid“, so Willinger. „Sie haben mir aber auch gesagt vor der Sendung, dass hier die Hilfe zu spät kam.“ Woraufhin Özdan in gebrochenem Deutsch von „ganz schlechter Organisation“ sprach. „Ihm fehlen natürlich auch jetzt die Worte“, erläuterte Willinger, Moderator Christian Nitsche kommentierte: „In der Tat eine schreckliche Nachricht, ein bewegender Moment.“

Im Sozialen Netzwerk Twitter gab es daraufhin Kritik. „Liebe ARD, könnt Ihr bitte sofort die Schalte abbrechen, wenn jemand vor die Kamera geholt wird, der eben die Nachricht vom Tod seiner Schwester erhalten hat?“, empörte sich Nutzer Bruder Franziskus. Sarah Atorf ergänzte: „Hat der BR nicht auch empathische Moderatoren? Dass Christian Nitsche im ,Brennpunkt‘ weiter Fragen an Katharina Willinger stellt, macht mich sprachlos.“ Auch die Frage des Moderators nach verletzten Bauvorschriften und ob sich die Türkei auf diese „absehbare Katastrophe“ besser hätte vorbereiten müssen, wurde als „nicht angemessen“ empfunden.

Auf Anfrage unserer Zeitung verteidigte die „Brennpunkt“-Redaktion die Sendung. Trotz der Todesnachricht habe Memis Özdan „unbedingt an der Schalte teilnehmen“ wollen: „Er hat sich nach dem Interview auch hörbar bedankt, dass er sich äußern durfte.“ Katharina Willinger habe das Interview „mit großer Empathie und viel Fingerspitzengefühl“ geführt, Moderator Nitsche „weitere Fragen an dieser Stelle spontan gestrichen“. Die Redaktion habe es als ihre journalistische Aufgabe angesehen, „über die Situation vor Ort zu berichten und das Leid erfahrbar zu machen, aber auch nach Hintergründen und Ursachen zu fragen“.