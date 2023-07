Diese Menschen sind alles andere als nett

INTERVIEW MIT ALEXANDER ADOLPH ZU „DIE NETTESTEN MENSCHEN DER WELT“

Von Rudolf Ogiermann schließen

In dieser Serie ist nichts, wie es zu sein scheint. Immer wieder werden die Erwartungen der Zuschauer auf den Kopf gestellt. Und ein bisschen Horror gibt es auch. Mit dieser ARD-Produktion ist Alexander Adolph („Tatort“, „Unter Verdacht“) ein Meisterwerk gelungen.

Meint es die so fürsorglich wirkende Mutter einer chronisch kranken 19-Jährigen wirklich gut mit ihr? Begegnen sich die Bewerberinnen um eine Stelle in einem Konzern – die eine jung, die andere etwas älter – wirklich auf Augenhöhe? Handelt es sich um einen realen Mordplan, den der Nachtportier eines Hotels unbedingt auf eigene Faust vereiteln muss? „Die nettesten Menschen der Welt“ heißt diese erste Anthologieserie der ARD, zu sehen in der Nacht zum morgigen Montag zur Geisterstunde und jederzeit in der Mediathek. Sie erzählt in sechs knapp halbstündigen Folgen abgeschlossene Geschichten – mit wiederkehrenden Gesichtern. Silke Bodenbender, Axel Milberg, Jörg Schüttauf und Lena Klenke gehören zu den Darstellern, Alexander Adolph (auch Regie) und Eva Wehrum schrieben die Bücher. Der gebürtige Münchner Adolph entwickelte einst die ZDF-Reihe „Unter Verdacht“ mit Senta Berger und drehte einige viel beachtete „Tatort“- und „Polizeiruf“-Folgen.

Krimireihen wie „Unter Verdacht“ oder „Tatort“ sind im besten Fall herausragend, aber doch im weitesten Sinne konventionell. Warum jetzt diese ungewöhnliche kleine Form?

Alexander Adolph: Das ist etwas anderes, weil der Zuschauer etwas bekommt, was er vielleicht nicht erwartet. Eine Überraschung. Weil er hoffentlich neugierig wird auf eine Geschichte, von der er überhaupt nicht weiß, wie sie ausgeht. Aber der Maßstab, den man an das Erzählen anlegen muss, ist natürlich derselbe wie beim „Tatort“ oder bei „Unter Verdacht“.

„Die nettesten Menschen der Welt“ – das ist sicher ironisch gemeint, oder?

Alexander Adolph: „Nett“ ist ja ein sehr oberflächlicher Begriff. Und nett sind die handelnden Personen eigentlich alle. Die meisten meinen es nicht böse, sondern haben das Bedürfnis, geliebt zu werden. Sie wollen das Richtige tun – aber was ist schon richtig in einer bestimmten Situation?

Da fallen mir einige Figuren Ihrer Serie ein, die nicht das Richtige tun. Anne beispielsweise, die junge Frau, die sich, wenn der neue Freund nicht zu Hause ist, dem Ex zuwendet, der mit dem Neuen in derselben WG lebt.

Alexander Adolph: Ja, das stimmt. Aber sind nicht viele Leute so? Und Anne hat ja – um sie mal in Schutz zu nehmen – gesagt, dass sie sich in den anderen verliebt hat. Sie kann ja wirklich nichts für ihre Gefühle. Das Schlimme ist, dass Marten, der Verlassene, sich das sehr zu Herzen nimmt, mehr, als er aushalten kann.

Welches Publikum wollen Sie ansprechen?

Alexander Adolph: Natürlich junge Leute, aber eigentlich alle, die sich gerne filmisch Geschichten erzählen lassen wollen.

Ist eine solche Serie die öffentlich-rechtliche Antwort auf das, was Netflix bietet?

Alexander Adolph: Wir haben mit „Die nettesten Menschen der Welt“ die Chance gesehen, etwas Besonderes zu erzählen. Und in unseren Partnern bei den Sendern fantastische Komplizen gefunden. Ich habe diese Form schon immer geliebt. Aber natürlich haben die Streamingdienste mit der Möglichkeit, solche seriellen Produktionen am Stück anschauen zu können, ein Fenster geöffnet, ganz klar.

War die Arbeit mit den Schauspielern eine andere als bei Neunzigminütern?

Alexander Adolph: Es war auf jeden Fall ein großer Spaß für uns alle, was sicher auch damit zu tun hat, dass das Schauspielerfilme sind. Die tollen Akteure machen die netten Menschen erst zu Menschen.

Zwei Episoden, so viel darf man verraten, enthalten Horrorelemente, die die Zuschauerinnen und Zuschauer sicher zurückprallen lassen.

Alexander Adolph: Glauben Sie? Ja, diese Episoden haben Horrorelemente, die wir aber ein bisschen überhöht haben. Natürlich stellt sich da die Frage: Will man sich das anschauen, will man sich dem aussetzen? Wer es tut, der bekommt zur Belohnung eine tolle Story. Auch beim Krimi geht es ja um den Tod, auch da sterben Menschen, trotzdem ist auch der Krimi eine Form von Unterhaltung.

Gibt es einen Horrorfilm, den Sie besonders mögen? An dem Sie vielleicht sogar Maß genommen haben?

Alexander Adolph: Da gibt es einige, „The Shining“ beispielsweise oder „It follows“. Ich finde es immer interessant, wenn man die Genregesetze dazu nutzt, etwas über Menschen zu erzählen, über die Gesellschaft. Etwas, das wahrhaftig ist. Und nicht nur für Grusel sorgt. Nehmen wir die beiden „Elmchen“-Episoden, die man auch als Geschichte einer Psychose lesen kann. Als Drama eines jungen Mannes, der mit der Welt nicht mehr zurechtkommt. Es geht um den Umgang mit Gefühlen. Darf ich nicht auch einmal wütend werden? Und was ist, wenn das ein anderes Ich für mich auslebt?

Das Monster in mir selbst?

Alexander Adolph: Genau.